15+ человек поделились советами по уборке, которые усвоили еще от бабушки

Мало кто любит заниматься уборкой, особенно когда дело касается въевшегося налета на сантехнике или трудно выводимых пятен на любимой одежде или диване. К счастью, в хозяйственном магазине сейчас можно приобрести чистящие средства для любых нужд. Однако некоторые из них ощутимо бьют по кошельку. Поэтому пользователи сети поведали всему миру свои секреты, которые дадут фору любому новомодному средству.

А в бонусной части вы узнаете, что перед уборкой необходимо лишний раз как следует подумать, прежде чем приступать к работе.

«Чтобы очистить душевой шланг от налета, накопившегося за десятилетие, я использовал уксус»

«Просто наливаете прозрачный уксус в небольшой пакет, засовываете туда часть шлага, заматываете резинкой и оставляете на ночь. Утром просто вытираете все лишнее. „Вуаля!“ — почти новый шланг. Попробовал на всех смесителях в доме, получился отличный результат. Единственное предупреждение: уксус может разъесть дешевый и тонкий металл».

Хотите сказать, что такой налет у вас был за десятилетие? У меня бы уже через месяц так было, причем с умягчителем воды. © Kreyaloril / Reddit

«Мне хотелось бы узнать, как правильно ухаживать за винтажной раковиной»

«Возможно, есть какие-то чистящие средства, которые лучше не использовать? В планах было попробовать уксус, средство для мытья посуды, пищевую соду».

Очень классная раковина. Сначала промойте все жидким мылом для мытья посуды. Моя прабабушка делала так. А вот после мыла она брала кусок автомобильной тряпочки и протирала насухо. © FairyRogue / Reddit

«Не могу понять, почему полотенца после стиралки такие грязные»

У вас жесткая вода? Если да, то используете ли вы умягчитель воды? Жесткая вода существенно снижает эффективность моющего средства. Жесткая вода также может содержать много железа, которое потом накапливается на тканях. Для меня было открытием, что нужно добавить немного аммиака. Полотенца стали заметно чище и мягче. Я использую обычный нашатырный спирт. Можете предварительно опрыскать нужные участки перед стиркой. Еще аммиак отлично справляется с пятнами от пота, после стирки никакого запаха не остается. © Amandersaurus / Reddit

«Не знаю, как избавиться от пятна на кожаном кресле. Я случайно пролил тыквенный суп»

Используйте сухую ткань и аккуратно промокните, но не трите, чтобы убрать излишки жидкости. Потом промокните тряпочкой, смоченной в чистой воде. Дайте коже высохнуть естественно. А уже потом обработайте кондиционером для кожи, чтобы восстановить первозданный вид. Подождите 24-48 часов. И перестаньте обедать за компьютерным столом. © optix_clear / Reddit

«Собака в прямом смысле загадила диван. Все чехлы застираны, но запах все равно остался, особенно на подушках»

Когда мой кот натворил таких же дел, то мне вообще показалось, что жизнь закончилась. Словно он испортил не диван, а мое сердце. Но потом я взяла себя в руки, протерла мылом для посуды и перекисью водорода, посыпала пищевой содой и оставила высыхать. Ура! Подушки были спасены. © Onamonapeeonya / Reddit

«Подскажите, как избавиться от этой гадости на кухне? Засохший жир вперемешку с пылью»

Воспользуйтесь скребком или шпателем для краски, чтобы удалить плотную массу, а уже потом попрыскайте средством от жира. © Scoginsbitch / Reddit

Просто попрыскайте растительным маслом, дайте впитаться 15 минут, а затем протирайте тряпкой. Нужно именно растительное масло, потому что «подобное растворяется в подобном», так будет намного проще, чем сразу натирать средством против жира. © pontoponyo / Reddit

«Я их стирала уже 3 раза в машинке! Уже не надеюсь, что они будут выглядеть, как прежде, но сделаю все возможное для этого»

Нанесите немного жидкого мыла на зубную щетку и аккуратно втирайте в ворс. Пусть постоит сутки. Перед стиркой в стиральной машине обязательно смочите. Получается даже лучше, чем какие-то специальные средства. © oldrivets / Reddit

В вашем случае холодная вода поможет удалить пятна лучше, чем горячая. Да, это противоречит здравому смыслу, но факт остается фактом. © Whirloq / Reddit

«Как мне удалить эти пятна? Мой мужчина постирал шелковое платье, которому больше 20 лет. Из-за этого красный цвет размылся по всему платью»

Первым делом прочтите этикетку. Промокните испачканное место белым уксусом. Потом застирайте вручную шампунем. Разложите на полотенце, чтобы дать ему высохнуть. Потом распарьте, чтобы разгладить складки. К сожалению, пятно появилось из-за красителя, который использовался для придания цвета шелку. Такие вещи очень тяжело исправить. © mongoose_eater / Reddit

«Многие люди спрашивают, какие средства использовать, чтобы оттереть кухонные шкафы от жира. Я это делаю с помощью скребка для окон»

Если шкафы не покрыты краской или лаком для дерева, а просто ламинированы пластиком, то оттереть можно слабым раствором карбоната натрия или гидроксида натрия. Жир растворяется очень быстро, но краска тоже сойдет. © Jason_Peterson / Reddit

Посмотрите еще несколько советов по уборке, которые мог придумать только гениальный безумец.

«Мыла душ уже 3 раза, но между плиткой остались черные точки. Как быть?»

Я работаю уборщицей. Расскажу секретный способ. Возьмите обычные бумажные полотенца и скатайте тонкие трубочки по ширине шва между плиткой. Обязательно используйте средства защиты: маску, перчатки. Откройте дверь или включите вытяжку. Налейте отбеливатель в какую-нибудь емкость. Смочите бумажные трубочки в отбеливателе и прижмите вдоль шва. Бумага должна приклеиться. Оставьте так на ночь до полного высыхания. Когда будете отклеивать эти бумажные трубочки, то большая часть всех загрязнений должна остаться на бумаге. © Elevyn11 / Reddit

«Не могу понять, что это за черная грязь появляется в кружке из-под кофе? Мылом или чем-то еще не смывается»

Я профессиональный гончар, поэтому с уверенностью скажу, что это следы от трения металлической ложки о фарфоровую глазурь. Вреда в этом никакого нет, но оттереть можно специальными абразивными средствами. Кстати, а вы знали, что материал, который делает глазурь белой — это цирконий? Это очень твердый материал, поэтому он просто соскребает частицы металла со столовых приборов. © goodelephantpottery / Reddit

Попробуйте таблетки для чистки зубных протезов. Они стоят недорого и прекрасно удаляют подобные пятна. © Tough-Cheetah5679 / Reddit

«Вчера переехала в новый дом, все супер за исключением этой ужасной маленькой детали. Я верю, что лейку от душа можно спасти, но не знаю, как это сделать»

Попробуйте налить уксус в пакет. Окуните насадку для душа в него, закрепите в таком положении пакет чем-нибудь. Можно резинками. Подождите несколько минут, затем все разверните и протрите. © welchies / Reddit

Если вы предварительно нагреете уксус, то эффект будет еще лучше. © pakratus / Reddit

«Дочь только что разрисовала подлокотник дивана карандашами. Большую часть получилось оттереть с помощью средства для чистки обивки, но некоторые цвета все же остались»

Максимально удалите частицы карандаша, а потом используйте средство для чистки ковров по инструкции. Горячая вода усилит эффект. © FlashyCow1 / Reddit

Возможно, вам поможет щетка для кожи. Ее щетинки помогают проникнуть чистящему средству глубже в материал. Я постоянно использую такую для чистки обивки в авто. © gwhite81218 / Reddit

«Замочила белье. Елки-палки, потом смотрю, а там такое»

Вам будет неприятно это слышать, но это из-за слишком большого количества моющего средства. © WarpHound / Reddit

В подобных случаях я добавляю хозяйственное мыло, усилитель хозяйственного мыла, одну или две капсулы для посудомоечной машины, немного отбеливателя. Затем замачиваю белье на 6–8 часов. Затем стираю в машинке, и мое белое белье получается красивым и свежим, словно новое. © wet_solution / Reddit

«Не уследил и случайно сжег хлеб. Теперь во всем доме воняет гарью. Не знаю, что делать»

Налейте в емкость воды, добавьте немного специй и варите. Из специй можно использовать ваниль, корицу, мускатный орех. Смотрите, чтобы вода не выкипела, а то история повторится. Ха-ха. © jessie15273 / Reddit

Налейте уксус в тарелку и оставьте на кухне, это поможет избавиться от запаха. Только не нагревайте уксус, а то он будет пахнуть хуже, чем сгоревший хлеб. © belckie / Reddit

Бонус: «Случайно рассыпал какао-порошок на кухне. Решил, что пылесос справится лучше, чем мокрая тряпка. Ох, как же я ошибался»

«Пришлось еще долго и упорно чистить пылесос от какао-порошка. Использовал бумажные полотенца, ватные палочки, зубочистки и нож. Потом еще пришлось чистить фильтр и фильтрующий отсек. Помыть пол было бы в три раза быстрее!»

В этом есть и плюсы: пылесос еще долго будет приятно пахнуть во время работы. © SalsaPicante11 / Reddit