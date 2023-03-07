15 человек поделились своими наблюдениями о том, как бедное детство повлияло на взрослую жизнь

Детство как в богатстве, так и в бедности накладывает на человека неизгладимый отпечаток. Люди из этой подборки рассказали, как прошли годы, когда их родители были ограничены в средствах, и чем это им откликается во взрослой жизни. А история в бонусе покажет, насколько много зависит от нашего восприятия ситуации.

Отец бросил маму с 2 детьми в глубинке. Младшую сестру мама отвезла к родственникам, они лучше жили. А мы с мамой остались вдвоем. Она выкручивалась как могла, на нескольких работах пахала. Денег не хватало порой на еду. Варили кастрюлю каши на воде с ложкой сахара, и это был завтрак, обед и ужин. Раз в пару месяцев мама возила меня погулять в ближайший город и покупала мне шоколад и слоеный язычок, невероятно вкусно было. Потом я по привычке еще до 25 лет варил каши только на воде, а вот слойки и шоколад до сих пор покупаю. Невероятных усилий потребовалось маме вырваться из этой нищеты и переехать в столицу. Отказывая себе во всем, она дала нам с сестрой образование, и у каждого есть квартира в столице. Теперь она путешествует и проводит в Европе по полгода, заслужила. © alexq2 / Pikabu

Невероятных усилий потребовалось маме вырваться из этой нищеты и переехать в столицу. Отказывая себе во всем, она дала нам с сестрой образование, и у каждого есть квартира в столице. Теперь она путешествует и проводит в Европе по полгода, заслужила. © alexq2 / Pikabu Человек, который был небогат, способен починить практически все. Сейчас у меня все хорошо, но я вырос в бедности. Я парень, который может шить, починить духовку, заменить стартер в машине. Просто в детстве у меня не было возможности купить новую вещь, когда старая испортилась. © SuperMeBro / Reddit

Помню, как я совсем маленьким зашел в магазин за продуктами и углядел шоколадки. Жили мы ужасно бедно, сладким меня особо не баловали. Посмотрел, принес продукты домой и гулять. Дернуло что-то опять на шоколадки посмотреть. Вернулся в магазин, стою у витрины, и тут девушка подходит, покупает шоколадку и мне отдает со словами: «Не грусти, мальчик». И такая доброта в ее глазах! Не с жалостью, не с грустинкой, а с непоколебимым оптимизмом. С тех пор, когда совсем мне плохо становится, вспоминаю ту девушку со словами благодарности, и есть во мне вера, что не все люди злыдни . © perfectstorm / Pikabu

. © perfectstorm / Pikabu У меня был друг из многодетной семьи. В детстве у него была только одна рубашка, которую ему приходилось носить годами. Он был вынужден стирать ее вручную и очень бережно, чтобы она не порвалась. Став взрослым, он никогда больше не стирал рубашки. Он покупал дорогие рубашки оптом и развешивал их рядами в шкафу, носил их максимум неделю, выбрасывал и брал новые из шкафа. © the-freaking-realist / Reddit

Он был вынужден стирать ее вручную и очень бережно, чтобы она не порвалась. Став взрослым, он никогда больше не стирал рубашки. Он покупал дорогие рубашки оптом и развешивал их рядами в шкафу, носил их максимум неделю, выбрасывал и брал новые из шкафа. © the-freaking-realist / Reddit Когда я подрабатывал, я заметил, что люди, которые ездили на старых потрепанных временем автомобилях, давали чаевые в 4–5 раз больше, чем владельцы дорогих машин. А автовладельцы модных марок даже не могли молча дать их, им обязательно нужно было что-то сказать вроде «На вот, держи сдачу» или «Вот тебе доллар». Так что я куда больше радовался людям из старых автомобилей, чем из новых. © worldwideballer / Reddit

«Папа воспитывал меня один, и денег у нас было мало. Но он старался сделать особенные дни. Стейк был редкостью. Вот и осталась фотография стейка на нашем праздничном обеде»

«Папа».

Помню, как в детстве ходили в ломбард к маминой знакомой занимать деньги под проценты, часто бывало, что ели макароны с луком. Лучше стали жить, только когда мне исполнилось 7. Вырос, начал зарабатывать, начал есть в кафе, доставки заказывать, покупать стейки, дорогой сыр, дорогие торты и шоколад и все то, на чем люди экономят или берут попроще. И точно так же привык и похолодел ко всему. Теперь только стараюсь, чтобы рацион ребенка был качественным и разнообразным, и покупаю ему почти каждый день сладости, дорогие соки, фрукты. Но до сих пор не могу оставить что-то в кафе недоеденным или же заказать сверх того, что съедим. © dansu / Pikabu

Моя мама родилась в трудное время. Поэтому ей было плевать, во что мы одеты. Все носилось до полнейшего износа. Но продуктов — битком. Все покупалось ящиками и ведрами. А когда я выросла, стала много тратить на одежду, только сейчас угомонилась. Роскошью для меня до сих пор остаются путешествия. Бзик какой-то, но жалко денег. Поэтому стараюсь связать все поездки с работой, чтоб поехать и заодно заработать. © Elena Sevastianova

А когда я выросла, стала много тратить на одежду, только сейчас угомонилась. Роскошью для меня до сих пор остаются путешествия. Бзик какой-то, но жалко денег. Поэтому стараюсь связать все поездки с работой, чтоб поехать и заодно заработать. © Elena Sevastianova Родила дочку. С нетерпением ждала, когда подрастет. И пошло-поехало: набор фломастеров 100500 цветов, домик для куклы, одежда, игровой дом, палатка, набор детской бижутерии. И только сейчас нашла определение этому всему: я закрываю гештальт родом из детства. © seraya2302 / Pikabu

«Нашел свое детское послание Деду Морозу. Киндеры тогда были настоящей мечтой»

Подруга, в юные годы ну уж очень бедствовавшая, когда вышла замуж, сперва отъедалась — семья мужа, хоть и небогатая, все же получше в частном доме жила, чем ее семья — «этажники» без дачи. Потом ее муж, умнейшая голова, раскрутился потихонечку, сейчас могут очень многое себе позволить. Но обеспеченность свою дама почувствовала, только когда под завязку забила тумбочку в ванной всеми возможными видами и марками прокладок. Вот такое у нее мерило богатства оказалось. © Ну неееет... / ADME

Вот такое у нее мерило богатства оказалось. © Ну неееет... / ADME Вспомнил фотографию со своего дня рождения: на столе маленький рулетик бисквитный и 2 свечки в нем. Мама говорит, что на эту фотографию без слез не взглянешь. А у меня она вызывает непередаваемое чувство любви и заботы , так как она в сложных условиях нашла жалкий рулетик и устроила нам праздник. © Kronn / Pikabu

, так как она в сложных условиях нашла жалкий рулетик и устроила нам праздник. © Kronn / Pikabu Я заказываю блюдо в ресторане, ориентируясь не на свое желание, а на то, какой объем у порции. Я просто не буду заказывать блюдо, если знаю, что количество еды может быть небольшим. © _BaDKittY_ / Reddit

Моя свекровь родилась в бедной семье. Деньги появились уже позже, когда дядин бизнес раскрутился. Но страх перед бедностью остался. Поэтому детям шоколад к воскресному обеду она покупала, а вот разные там жевательные конфеты и чупа-чупсы считала блажью. Конечно, муж с первой зарплаты купил себе несколько упаковок жевательных конфет. У меня же в детстве не хватало хорошей одежды. У кузин брала вещи на дискотеку. Теперь у меня два пунктика: одежда и туфли. Скупаю и... не ношу. © Gala Marina Paul

Я выросла в бедности, а муж вырос в семье со средним доходом. Всякий раз, когда к нам приходят гости, я постоянно спрашиваю, хватило ли им еды: «Все наелись? Я могу приготовить что-нибудь еще!» В то время как муж в таких случаях спрашивает их о том, достаточно ли хорошо блюдо и всем ли оно нравится . © NoMaineKoonsAllowed / Reddit

© NoMaineKoonsAllowed / Reddit У меня сохранилась одежда из школы и института, а мне скоро стукнет 40. Она до сих пор сидит на мне хорошо, так что шансов расстаться со старыми вещами у меня нет. А поскольку все эти модели снова входят в моду, думаю, при помощи своей «капсулы времени» я сэкономлю немного денег на гардеробе. © tiptoeintotown / Reddit

В нашей семье деньги в основном зарабатываю я, а жена распоряжается ими. И если наши счета оплачены и у нас есть еда, я абсолютно спокоен. Я вырос довольно бедным, поэтому никогда ничего себе не покупал. И вот несколько месяцев назад видеоигра, в которую я хотел поиграть, продавалась по цене... $ 2,50, и я сказал жене: «Слушай, можно я куплю ее?» Не то чтобы мне нужно было ее разрешение, просто я не знал, отложила ли она уже деньги на оплату счетов. А она в шоке взглянула на меня и спросила: «Ты что, просишь разрешения купить игру за $ 2,50 на свои же деньги?» © obaterista93 / Reddit

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