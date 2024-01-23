15 человек получили такие крутые подарки, о которых даже мечтать не могли
Пожалуй, выбор подарка — это целое искусство. Одни не заморачиваются и дарят деньги, другие вручают полезные или символические вещи, а третьи так основательно подходят к делу, что их презенты порой вызывают слезы радости. Как раз подобные истории мы и собрали в нашей сегодняшней статье.
- У моих детей было не самое легкое детство. Их отец ушел из семьи, я работала на двух работах, чтобы сводить концы с концами, почти не занималась сыновьями, помогала моя мама... Материально мы не шиковали, младший постоянно донашивал вещи за старшим, делили вкусняшки, игрушки и все остальное. Я пыталась быть хорошей мамой, они это понимали, поэтому редко капризничали.
Сейчас им 25 и 19. Младший учится и параллельно подрабатывает, а старший у меня айтишник. Две недели назад у меня был день рождения, и сыновья подарили мне машину! Недорогую, б/у, простую, но чтобы я могла на работу ездить, за покупками, по делам. Не смогла сдержать слез, расплакалась. Не передать словами, что я чувствовала в тот момент. Может, я и не подарила им хорошее детство, но я счастлива, что мои дети выросли достойными людьми. © Палата № 6 / VK
- Мои друзья всегда знали меня лучше, чем кто-либо другой. Вот они и подарили мне на день рождения крутецкий душ с функцией регулирования температуры. Можно изменять значения по 1 градусу, пока не найдешь оптимальный параметр для себя. Я из-за этого душа теперь могу больше часа из ванной не выходить, потому что он стал незаменимой частью моей жизни. А парень мой ревновать начал! Говорит, что я с душем времени провожу больше, чем с ним... © Не все поймут / VK
- У родителей была годовщина свадьбы, и они попросили ничего не дарить. Знали, что у меня напряг с работой, поэтому настояли на том, чтобы я не тратилась. Но я не могла оставить родных без внимания, поэтому решила подарить им эмоции. Нашла раритетные фотки времен их молодости, всех родственников обзвонила, разные фото собирала. И вот собрала кадры разных годов, смонтировала из них фильм о родителях под романтичную музыку. В итоге все гости плакали, я и сама прослезилась. Не ожидала, что выйдет такая трогательная история их любви. © Не все поймут / VK
- Уже 7 лет, как я хочу стать моделью. За это время окончила много курсов по моделингу, фотопозированию, но на кастинги ходить стеснялась. Буквально лишь полгода назад решила, что тянуть дальше уже некуда (возраст приближается к 30), и стала записываться на все кастинги, которые смогла найти. Пару раз принимала участие в очень маленьких показах, и вот недавно был мой первый более или менее большой показ.
Я была, честно говоря, шокирована... Там было столько молодых девчонок, которые возмущались и нос воротили: «Я это не надену, дайте другое платье», будто бы они уже что-то из себя представляют в этой сфере. Я не могла спокойно на это смотреть, стала с ними общаться, убеждать. Плавно это переросло в помощь всем за кулисами: застегнуть платье, подлатать дырочку. Хоть на подиуме я и была безумно счастлива, однако это все сильно вымотало меня и домой я пришла без сил. Думала, может, зря я там всем помогала: нервы бы сэкономила.
И вдруг приходит сообщение от дизайнера: «Кирочка, спасибо огромное за помощь! Мне действительно не хватало такого человека! В знак благодарности хочу подарить тебе платье, в котором ты выходила на подиум. Оно будто сшито специально для тебя! И, кстати, буду рада видеть тебя и на других моих показах». Я просто плачу от счастья! © Не все поймут / VK
- Парень подарил мне 14-й айфон, а свой 11-й я подарила бабушке. Она была очень рада. Говорит, что у нее еще не было телефона, который так красиво снимал бы цветы, дачу и нашего кота Василия. Но где-то через неделю звонит мне и взволнованно говорит: «Слушай, я посмотрела, сколько этот телефон стоит. Ты знала? Так зачем же я его на дачу таскаю? Его выгоднее продать!» Типичная бабушка. Еле уговорила, чтобы все же себе его оставила. © Не все поймут / VK
- Мне было грустно, поэтому мой самый любимый мужчина ушел в магазин. Вернулся и подарил мне шоколадку. Может, не все поймут, почему мне стало так приятно и чем именно меня умиляет эта ситуация. Дело в том, что этот мужчина — мой маленький сынишка, который еще не ходит в школу. Он купил мне шоколадку на свои накопленные карманные деньги, чтобы порадовать и поднять настроение. © Не все поймут / VK
- Я в детстве обожала лошадей. Собирала фигурки и игрушки разных пони, хотела стать наездницей. И на восьмилетие родители подарили мне лучшие воспоминания. Привели на настоящую конюшню, где я поближе познакомилась с животными, погладила. А потом даже с инструктором прокатилась. Но история с лошадьми получила продолжение. Недавно я увидела, что конному клубу нужны волонтеры, и теперь каждые выходные я провожу там. Лошади успокаивают и умиротворяют... Где-то в прошлой жизни я точно с ними контактировала. © Не все поймут / VK
- Давно хотел попугая, и друзья подарили мне его на день рождения. Радости было — не описать. Хотел научить его разговаривать. Посмотрел видеоуроки, репетировал с ним каждый день. Обучил... на свою голову. Кто ж знал, что он окажется настолько разговорчивым! При словарном запасе всего в 10 слов. Будит среди ночи, утром не дает поспать, начинает кричать все, что знает. Так вот, мой вам совет: если завели попугая, а он необучаемый, цените это! © Не все поймут / VK
- Подарили бабушке новый телефон. И я подсадила ее на TikTok. Теперь лежит да видосики смотрит, вместо того чтобы мне вареники варить. Ладно, шучу: она смотрит только тогда, когда меня уже накормит варениками. TikTok ей очень нравится. Ее любимые каналы — о разнообразных овощах, где рассказывают о сортах, об уходе и всяких болезнях. Теперь говорит: «Внученька, я не знаю, как без этого тиктока жила раньше!» © Не все поймут / VK
- Друзья — женатая пара с 5-летней дочкой. У мамы аллергия, и ребенку на день рождения подарили собаку-робота. Робот лает, запоминает до 60 команд, откликается на имя. Будущее сегодня: ребенок разговаривает, бегает и дрессирует робота-щенка, а на ночь бережно ставит его на зарядку. Странное впечатление. © Подслушано / Ideer
- Я всю жизнь мечтала о том, чтобы мне на день рождения подарили воздушные шарики... Да-да, обычные шарики! Дело в том, что я росла в неполной семье, где матери было не до меня. Поэтому на день рождения была максимум открытка «на юбилей», которую мать постоянно мне передаривала. Но я не унывала: хорошо окончила школу, поступила в университет, съехала от матери, нашла работу и прекрасного мужчину, который стал моим мужем. Он знает о том, какое у меня было детство, поэтому всегда на день рождения сильно балует. Неделю назад он подарил мне 101 шарик! Вы не представляете, каково это — когда ты просыпаешься, выходишь из комнаты, а по всей квартире летает то, о чем ты так искренне мечтала в детстве... © Не все поймут / VK
- Бабушка недавно подарила мне одну книгу с рецептами. Я тогда торопилась домой и особо не разглядывала подарок. А вчера решила посмотреть и испытала шок: там записи семейных рецептов с датами более чем 100-летней давности. В потрепанной книжке аккуратным почерком писали ингредиенты мои предки, которых я видела только на старых фото. У меня теперь такая семейная реликвия, что даже страшно. Подклеила книгу, подобрала обложку. Хочется, чтобы история продолжалась и дальше. Передам своим потомкам. Это просто невероятно. © Не все поймут / VK
- Я женщина, но спросонья говорю очень хриплым голосом. Как-то звонит телефон:
— Алло?
— Денис, быстро беги, машина стоит!
— Я не Денис.
— Ты где пропадаешь? Машина стоит!
— Я не Денис, вы мне уже звонили.
— Иди грузить, немедленно!
— Сохраните номер Дениса, чтобы мне не звонить.
— Денис, хватит прикалываться, обулся и пришел быстро!
Так звонили почти год по несколько раз в месяц, в 7–8 утра, обычно по выходным, и на последней фразе кидали трубку. Было 2 постоянных номера, на которые я, проснувшись, перезванивала, но там не брали трубку. А телефон у меня тогда был кнопочный, без функции черного списка. Поисковики по тем номерам ничего не давали.
Наконец меня разбудили со стационарного, я по нему перезвонила днем и объяснила, что я не Денис. Это оказалась какая-то служба по доставкам и поставкам варенья и джемов. Они извинились, потом перезвонили, попросили зайти в их магазинчик и забрать в качестве компенсации коробку джемов. И больше меня не будили. Вот это был подарок. © user6690651 / Pikabu
- На день рождения (60 лет) муж подарил путевки на Кубу. Не летала самолетом лет 40, очень боюсь высоты, но что делать, подарок есть подарок. Летим. Пересадка, летим дальше, 13 часов до Кубы. И вот она — красавица. Переезжаем в Варадеро, курортная зона. И в первый же день на тропинке к океану встречаю двух своих одноклассниц — Веру и Ирину! Вот как так?! С Верой встречались 3 года назад, Ирину не видела больше 45 лет. Сама я проживаю в одной стране, они — в другой. Чудеса действительно случаются, и это настоящий подарок! © Не все поймут / Ideer
- История от моей подруги. Ее пожилая соседка по лестничной клетке жила с 5 котами, а где-то в другом районе жила ее племянница. Бабушка написала на племянницу завещание с условием, что та будет заботиться о котах. Но когда бабушка попала в больницу, племянница сразу отдала самого старого кота на усыпление. Вылечившись и выписавшись из больницы, бабушка поговорила с моей подругой и переписала квартиру на нее. Коты жили еще несколько лет: летом на даче, зимой дома. Сейчас осталась одна Мальвина, которой уже лет 20. Вот такой вот подарочек. © Ольга Владимирова
А вот героям этой статьи не очень-то повезло. Они получили такие подарки, что лучше бы даже обертку не разворачивали.
AdMe/Народное творчество/15 человек получили такие крутые подарки, о которых даже мечтать не могли
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