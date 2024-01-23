15 человек получили такие крутые подарки, о которых даже мечтать не могли

Пожалуй, выбор подарка — это целое искусство. Одни не заморачиваются и дарят деньги, другие вручают полезные или символические вещи, а третьи так основательно подходят к делу, что их презенты порой вызывают слезы радости. Как раз подобные истории мы и собрали в нашей сегодняшней статье.