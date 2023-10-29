15+ человек, у которых каждая заплатка — это частичка воспоминаний

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Скорее всего, у всех есть дорогие сердцу вещи, расставаться с которыми ну очень не хочется, даже если они порядком поизносились. В дырявом ходить не будешь, но и выбросить жалко. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые мастерски научились штопать, вышивать и ставить заплатки.

В бонусе расскажем историю о том, как зашитая дырка стала причиной семейной драмы.

«Эта заплатка на заднем кармане винтажных джинсов может запросто вас укусить»

«Эта ткань из моих запасов! Я поставила такую же заплатку на колено джинсов моего внука, очень забавный принт»

«Впервые чиню такую ​​дыру — это очень весело»

«В моих любимых джинсах была дырка на колене, поэтому я их заштопала и вышила цветы»

«Отремонтировала очки»

«Починила любимый кошелек для монет»

«В пижаме моего малыша была дырка. Теперь там крошечная пчелка!»

«На моей толстовке была огромная дыра, попробовала ее зашить»

«Починила небольшой разрыв на моей зимней куртке»

«Штопка в виде лапки добавит изюминку карману»

«Люблю вид рваных джинсов, но ненавижу в них ходить»

«Замаскировал пятно от отбеливателя под крокодилом»

«Нашла пару штанов с дыркой. Теперь они космические»

«Сделала вышивку поверх пятен краски»

«Cпасла мини-юбку от мусорки с помощью тканевых звездочек!»

«Починила диван, по-моему получилось мило»

«Заплатка и вышивка на моей любимой бейсболке»

«Закрыла пятна листиками»

«Заштопала мужу штаны, шить не умею абсолютно — провозилась 4 часа. Горда собой до предела»

Бонус

Знакомый выходит из ванной: жена в ярости — нашла зашитую дырку на рубашке и решила, что это любовница. Он, мол, рубаха на работе порвалась, попросил зашить коллегу. Ссора стихла, хотел идти отдыхать, но тут жена выдает: «Забери чемоданы в подъезде».

Оказалось, она ему уже и вещи собрала в порыве злости, пока «неверный» был в ванной.

Это стало последней каплей. Он оделся и ушел в квартиру отца. Развод пока не спешит оформлять, но и жить так больше не хочет. © anon000ist / Pikabu