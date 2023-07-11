15+ человек, чья любовная лодка прочно села на мель

Взаимоотношения между партнерами — это каждодневная работа. Их можно выстраивать годами, а разрушить в один миг. Мы обратились к треду, где пользователи сети поделились историями о том, почему они решили расстаться со своими партнерами.

В бонусе расскажем историю о том, как девушка решила спасти отношения и дала своему партнеру второй шанс.

После тяжелого рабочего дня я приготовила ужин и помыла посуду, пока он сидел в своем телефоне. Собиралась набрать ванну для детей и заметила, что он там брился и снова оставил волосы. Спросила, может ли он убрать за собой, на что получила ответ: «Если тебе это не нравится, можешь уходить». © MyBlueHighway / Reddit

Она перестала быть партнером, уволилась с работы, не помогала с детьми и по дому. Даже просто находиться с ней в одной комнате было тяжело. Я ненавижу спорт, но начал бегать, чтобы находиться вне дома. © NYVines / Reddit

Я пришла с работы и обнаружила прожженный линолеум. Мой тогдашний муж играл на компьютере и не заметил как собака прокусила телефон, что едва не привело к пожару в квартире. Это событие стало последней каплей. © ttthelovewitchhh / Reddit

Я поняла, что вышла замуж не за того человека, когда он во время ссоры накричал на меня, заявив, что меня интересуют только деньги. © UnsureAboutHumans / Reddit

После 9 лет брака и рождения двоих детей он решил закрутить роман с коллегой. © StormBetter9266 / Reddit

Было несколько тревожных звоночков, на которые мне следовало обратить больше внимания. В конце концов он признался, что у него у него роман. Пытался даже заставить меня поверить, что это моя вина. В итоге мы развелись, он ушел к другой женщине. © shadow2087 / Reddit

Он назвал меня ленивой, потому что я была в депрессии после выкидыша и не могла себя заставить устроиться на работу. © tellybum90 / Reddit

Я вернулся домой из отделения неотложной помощи после того, как мне поставили диагноз заболевания легких. Она тут же оставила меня с детьми, а сама отправилась встречаться с друзьями. Сказала: «Хочу, чтобы ты приготовил детям ужин, а я опаздываю, на встречу». © No_Nectarine6007 / Reddit

Я прочитала его сообщения подружке, где он жаловался, что жизнь со мной невыносима. Говорил, что остается со мной только ради ребенка. © Teacupcosplay / Reddit

Приходя после работы, я разговаривал с ней, делился новостями, говорил обо всем на свете. А она просто сидела, уставившись в телевизор. При этом не проявляла ни малейшего интереса к тому, что я говорю и всегда отвечала односложно. Я понял, что буду чувствовать себя невероятно одиноким, проведя остаток своей жизни рядом с этой женщиной. © domesticatedprimate / Reddit

Он устроил мне сюрприз и позвал гостей на день рождения. Когда все вышли на улицу я хотела поблагодарить его, но он закатил глаза и пошел дальше. Сказал, что ему срочно надо к кому-то подойти. Позже я поняла, что ему просто было наплевать на меня. Он заботился только о том, как будет выглядеть в глазах окружающих. © 100thusername / Reddit

Я была на восьмом месяце беременности, он потерял работу и с тех пор все свое время проводил за компьютерными играми. Я в отчаянии сказала: «Почему бы тебе не найти новую работу?» На что он мне ответил: «Устройся на нее сама». © Azazael / Reddit

У меня случился выкидыш на 11 неделе, мой бывший муж довез меня до больницы и оставил разбираться с этим в одиночку. На следующее утро он закатил истерику: «Ты что, собираешься весь день сидеть и хандрить?» © plplpl65 / Reddit

Я поняла, что нам не по пути почти сразу после свадьбы. Наши отношения резко ухудшились, как только мы стали жить вместе. Уже во время нашего медового месяца он сказал, что я ему испортила отпуск и ему не нравится со мной путешествовать. © gridironbuffalo / Reddit

Мы были вместе много лет. У меня диагностировали рак и она просто самоустранилась. А через несколько месяцев и вовсе решила от меня уйти. © HarrargnNarg / Reddit

Мама рассказывала, что вернувшись со мной из больницы, она увидела мою старшую сестру в подгузнике, который не меняли несколько дней. В доме был полнейший беспорядок. Даже не взглянув на новорожденного ребенка, мой папаша спросил: «Что будет на ужин?» © pahasapapapa / Reddit

Бонус

Мы 1 раз чуть не расстались: я выяснила, что он взял в кредит баснословную сумму и потратил на компьютерные игры. Дала ему шанс исправиться. Тогда он взял в кредит сумму почти в 2 раза больше и тоже потратил на компьютерные игры, только в тот раз я еще и была беременной его ребенком. А у нас не было ни жилья собственного, ни условий, я копила на покупку квартиры сама, сколько удавалось. Разошлись, когда ребенку было 1,5 месяца, развелись еще спустя несколько месяцев, сейчас приезжает к сыну в гости. © Эйси / ADME

