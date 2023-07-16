15+ человек поняли, что у них друг с другом коннект явно не случится

Говорят, что первое впечатление — самое важное, многим оно помогает сразу сформировать мнение о человеке. Тем, кто прислушивается к своей интуиции, на первой же встрече становится все друг про друга ясно. Другим же требуется несколько свиданий, чтобы разобраться, что к чему. Мы обратились к треду, где пользователи рассказывают о своих самых странных рандеву.