15+ человек поняли, что у них друг с другом коннект явно не случится
Говорят, что первое впечатление — самое важное, многим оно помогает сразу сформировать мнение о человеке. Тем, кто прислушивается к своей интуиции, на первой же встрече становится все друг про друга ясно. Другим же требуется несколько свиданий, чтобы разобраться, что к чему. Мы обратились к треду, где пользователи рассказывают о своих самых странных рандеву.
В бонусе расскажем про девушку, которую незадачливый кавалер огорошил странным поведением под финал вечера.
- Пошла на свидание с парнем, которому прямо посреди ужина позвонили мама. Они болтали с ней примерно 10 минут. Потом он повесил трубку, уставился прямо на меня и спросил: «Тебе не понравилось, что я разговаривал с мамой?» В тот момент я уже решила, что нам не по пути, поэтому ответила: «Нисколько!» Он потом снова звал меня на свидание, но я отказалась. © TwuuWuv / Reddit
- Когда мне было 15, одна девушка пригласила меня в кино. Ее родители пошли с нами. Когда один из персонажей выругался на десятой минуте фильма, родители сказали, что мы уходим. Они отвезли нас домой, вот и все. © EpicSchwinn / Reddit
- В ресторане он принялся спрашивать меня, сколько детей я хочу, где предпочла бы жить после замужества и все такое. А мы ведь впервые пошли на свидание, нам обоим было по 25 лет. Потом позвонил его отец узнать, как все проходит. Еще через некоторое время позвонила его сестра и спросила то же самое. При этом парень был уверен, что свидание проходит отлично! Когда ужин закончился, я подумала: «Какое счастье, наконец-то смогу вернуться домой». На обратном пути он попытался обнять меня и поцеловать, я отстранилась. © bruh_to_you / Reddit
- Пошла на первое свидание с парнем, в середине ужина он вытаскивает толстенную папку листов и кладет передо мной. Начинаю читать, а это брачный контракт с кучей требований, которые он предъявляет к своей избраннице. Я осилила около двух страниц, прежде чем начала смеяться, а потом просто встала и ушла. © Sirs***Doll / Reddit
- Познакомился в интернете с девушкой, которая казалась очень милой и уравновешенной, позвал ее на свидание. За ужином она целый час жаловалась мне на жизнь. Говорила о том, как сильно она ненавидит школу, как ее раздражает работа, семья и так далее. © Unknown author / Reddit
- Был на свидании с девушкой, чья квартира была похожа на настоящий террариум. Не поймите меня неправильно, я люблю животных, но когда у кого-то в квартире стоит детский бассейн с черепахой, это уже слишком. © catinreverse / Reddit
- На свидании девушка повела меня ночью на могилу ее двоюродного брата. Сказала, что в этот день годовщина его смерти. © PM_ME_JOI_plz / Reddit
- В колледже я встречался с девушкой, предложившей устроить пикник на кладбище, прямо на могиле ее бывшего, который погиб в автокатастрофе. Я сказал, что поеду с ней на его могилу, но пикник там как-то не уместен. © Back2Bach / Reddit
- Ходил на свидание с девушкой в гриль-бар. Бариста оказался ее дядей, официантка — сестрой, а ее бывший парень был там на свидании. © AtomicMojave / Reddit
- Общались с девушкой в сети, решили сходить на свидание в кафе. Она привела с собой свою сестру и ее парня, хотела, чтобы я за всех заплатил. Я сказал: «Ага, конечно.» Встал и пошел домой. © Unknown author / Reddit
- Решила пойти на свидание с парнем, с которым познакомилась в сети. По переписке он казался очень дружелюбным и общительным. Договорились встретиться, посидеть в кафе и поболтать. Он появился в черном плаще и почти все время просидел молча. Короче, я решила поскорее уйти: «Ты знаешь, мне правда очень нужно домой прямо сейчас». Он проводил меня до машины и спросил: «Ты же не перестанешь со мной общаться?» Я такая: «Нет, что ты, я бы никогда так не поступила». Сразу же заблокировала его, как только вернулась домой. © WitherWithout / Reddit
- Ходила на свидание с парнем с сайта знакомств. Он опоздал на 30 минут, но принес мне цветы. Пока сидели в кафе, он постоянно смотрел в окно на проходящих мимо людей. Вдруг оборвал нашу беседу на полуслове и говорит: «Моя бывшая невеста здесь». А потом начал громко говорить, чтобы привлечь ее внимание. В конце концов она замечает его и жестом приглашает поговорить снаружи. Они уходят и болтают несколько минут. Потом он возвращается и говорит: «Мы с ней уходим». Затем схватил подаренные мне цветы и убежал. Оставил меня платить по счету. © TinCrocodile / Reddit
- Свидание началось хорошо, мы сделали заказ, и вдруг ее телефон начинает разрываться от звонков. Сначала ей звонил бывший парень, который пришел к ней домой и устроил истерику. Потом набрала подруга по комнате, а затем позвонил домовладелец, который обещал вызвать полицию. Мы взяли еду с собой, и я отвез ее домой. © darmenda / Reddit
- Познакомилась с парнем в сети. Он хвастался, что он круто танцует. Мы пошли с ним вместе в кафе, где оказалось, что он вообще ничего не умеет. Чувак просто снова и снова делал какие-то странные движения. © ydistho / Reddit
- Я был на свидании с женщиной, которая занималась верховой ездой. 4 часа она рассказывала мне только о лошадях. © Disprezzi / Reddit
- Договорились с парнем встретиться в ресторане. Он казался умным, выяснилось, что нам нравятся одни книги и музыка. А потом он вдруг начал рассказывать мне, что у него есть особый дар. Сказал, что я могу назвать любую дату из истории, а он назовет, какой это был день недели. Протягивает мне свой телефон и говорит: «Попробуй». Я назвала ему примерно 5 дат, но он ни одной не угадал. © MrsDoctorSea / Reddit
Бонус
- Первое свидание, хороший ресторан, мило пообщались, собираемся по домам и договариваемся встретиться еще. Приносят счет, я предлагаю его разделить, первый раз друг друга видим все-таки. Мужчина категорически отказывается, чуть ли не со скандалом. Ну ок, может такой принципиальный, мало ли. И буквально через минуту он присылает мне в мессенджер сумму, которую я должна вернуть. Что это было?! Чего выпендривался-то? Перед кем? Просто хотелось на весь ресторан поорать, какой ты «джентльмен»? В общем, не оценила я этот театр одного актера и больше мы не виделись. © Подслушано / VK
Неудачное свидание — это, конечно, вещь неприятная, но уж точно не катастрофа. В конце концов, люди для того и встречаются, чтобы познакомиться и узнать друг друга получше. Другое дело, когда свидание накрывается медным тазом и превращается в какую-то комедию с неизвестным финалом.
AdMe/Народное творчество/15+ человек поняли, что у них друг с другом коннект явно не случится
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