15 человек признались, какие сокровенные секреты скрывают от близких. От некоторых просто мурашки по коже
У каждого из нас есть сокровенные секреты. О многих мы предпочитаем не рассказывать даже самым близким людям. На то бывают разные причины, истории героев нашей подборки — яркое тому доказательство.
- Мы вместе 3 года, нашему сыну тоже 3. В начале отношений девушка заявила, что беременна. Как бы странно, но она настаивала, что ребенок мой. А сын совсем не похож на меня. Я шатен с зелеными глазами, а у него светлые волосы и голубые глаза. Вообще, в моей семье были такие гены... Но я никому ничего не сказал и решил сделать тест на отцовство. Выяснилось, что я не биологический отец своего сына. Новость разбила мне сердце, но я решил скрыть эту тайну, ведь люблю ребенка. Я даже не понимаю, обманула меня девушка специально или действительно думает, что он мой. © ThrowRAMrW / Reddit
- В меня влюбился коллега. Мы были несвободны, я держала дистанцию, но мне льстило внимание. Он умный, еще и высокий красавец. Я приходила всегда поздно на работу, а он ждал меня с кофе и говорил, что я сова. Провожал до метро. Потом узнал, где я живу. Я поняла, что эта история разрушит мои отношения. Уволилась. Прошло несколько месяцев. Проснулась, а перед домом: «Улыбнись, сова!» Моя стыдная, но теплая тайна. © Подслушано / Ideer
- Мне нужно с кем-то этим поделиться. Не умею хранить секреты от мужа, но не хочу, чтобы он знал, что я знаю. Однажды утром я услышала, как он болтал с нашим сыном, пока менял ему подгузники. «Мама так удивится, когда проснется и увидит, что ты уже одет» — говорил муж, но на самом деле я уже не спала. Потом я сделала вид, что проснулась, и «угадала» наряд малыша. © NyxieThePixie15 / Reddit
- Вот уже 3 года скрываю от мужа, что получаю больше, чем он. Не из-за алчности, а из-за его характера. Когда мы поженились, он места себе не находил от мысли, что большую часть свадьбы оплачивают мои родители. 2 года вкалывал как проклятый, но вернул им все до копейки (родители были в шоке, отказывались). У него принцип, что мужчина — это добытчик, а я должна быть за ним как за каменной стеной. Думает, что работаю я для своего удовольствия. Так и есть — мне нравится, чем я занимаюсь, но неожиданно мое дело стало приносить прибыль. Скопилась уже сумма, достаточная для покупки квартиры, хорошего отдыха. Сижу и думаю, как это преподнести. Может, сказать, что выиграла в лотерею? © Подслушано / Ideer
- У меня свой бизнес. Есть все и даже больше. И есть свой секрет, о котором никто не знает: иногда я надеваю старую одежду и гуляю по помойкам. Один раз даже провела вечер с неблагополучной компанией. Невероятные ощущения — быть «по ту сторону». В такие моменты особенно ценишь свою жизнь и достаток. © Подслушано / Ideer
- Мама до сих пор не знает, сколько раз я прогуливала школу. У нас со старшей сестрой была хитрая схема. Я гуляла где-то и ждала, когда мама уйдет на работу, а сестра звонила ей под каким-то предлогом, выясняя, ушла та уже на работу или нет. Когда на горизонте было чисто, я спокойненько бежала домой.
- Я очень чутко сплю, поэтому, когда мой жених встает на работу, он всегда меня будит. С начала нашей совместной жизни у него появился маленький ритуал, ради которого я всегда притворяюсь, что сплю. Он подходит, встает на колени так, чтобы быть на одном уровне с моим лицом, и целует меня в лоб. А потом шепчет, что любит меня. Затем он медленно встает и, хихикая, выбегает из комнаты, закрывая дверь как можно тише. Мне кажется, в этот момент он ощущает себя тайным агентом, у которого есть свой маленький секрет. Поэтому я никогда не расскажу ему о том, что не сплю. Не хочу портить магию момента. © Creative_Keys / Reddit
- Очередной раз потеряла ключи и боялась родительских люлей. Надо было идти на сольфеджио и закрыть квартиру. Я подумала, что справлюсь ножницами. Впихнула в личинку, попыталась прокрутить. Разворотила все внутренности и поняла, что доломала замок. Осталась дома, решила никуда не ходить. Дверь же не закрыть снаружи. Сделала вид, что вернулась с музыки. Вечером пришли родители и что-то никто не шел меня ругать, только шептались в коридоре. Потом аккуратно спросили, не слышала ли я сегодня странных звуков. Говорю: «Нет, я ж после школы в музыкалку пошла». Они решили, что кто-то пытался вскрыть замок, но его спугнули. Личинка была заменена, новый ключ выдан. Никто ни о чем не догадался. Я унесу эту тайну с собой на тот свет. © kaktak22 / Pikabu
- Мой самый страшный секрет в том, что я равнодушна к людям. Вокруг много «друзей», я замужем, но все эти люди для меня заменяемы. Я не испытываю привязанности ни к одному из них. Не делаю им гадости, не предаю, храню их секреты. Помогаю решать проблемы и спрашиваю, как дела. Со стороны я очень хороший человек, верный и надежный. Не знаю, стоит ли говорить им, что не чувствую с ними какой-то связи, которую чувствуют они. Вроде надо, но зачем все портить? Да и как такое сказать? © Подслушано / Ideer
- Лучший друг до сих пор страдает по бывшей девушке. Она бросила его и говорила о нем знакомым много гадостей, но он продолжает идеализировать ее. Но он не знает о том, что его идеальная девушка клеилась к нашим двум общим друзьям. Одному она даже признавалась в любви, когда они еще были в отношения. Молчу об этом, потому что не хочу его ранить.
- Пошли гулять с племянницей, ей было тогда 4 года. Она играла в мячик, и он упал в озеро. Малышка думала, что вытащит его, но не рассчитала и окунулась вся в озеро. На дворе был конец сентября. Мы бегом в машину, примчались домой. Переодели ее и вещи постирали. Ее родители ничего так и не узнали, она не заболела. Прошло 10 лет. Я говорю, что пора уже рассказать об этом случае семье, но племянница против. © Nastylicious / Pikabu
- Ко мне парень в гости приехал, мы заказали корейскую еду. Я точно знала, что хочу попробовать, а он выбрал блюдо из-за красивой картинки в меню. Моя еда оказалась жутко невкусной. Я попробовала его лапшу — она была великолепна. И вот пришло время любимому ехать к себе домой. Я подвозила его до станции и специально не сказала, что он не забрал свою порцию из холодильника. Но по дороге он вспомнил сам и такой: «Блин, я забыл свою лапшу». Я огорчилась вместе с ним ради приличия, а сама с удовольствием сожрала его лапшу дома. Чувствую себя плохой девушкой. © whereistherumgone / Reddit
- Жена думает, что я работаю за компом, но на самом деле я пишу рассказы. И делаю это уже много лет. Мне нечего скрывать, я просто держу это при себе. Никто из родных не в курсе моего хобби. На сегодняшний день я написал уже 56 рассказов. © SuvenPan / Reddit
- Когда никого нет дома, я танцую тверк под музыку. Знаю, что звучит странно, но мне нравится вот это чувство раскрепощенности. Я даже пробовала танцевать на коленях на кухонном стуле. А когда мы с мужем идем куда-то тусить, я притворяюсь, что вообще не умею двигаться на танцполе. Очень стесняюсь людей. © Rotisserie***head0 / Reddit
- Я в 7 классе поняла, что учеба — это не по мне, и начала прогуливать. Выходили мы с родителями из дома одновременно, я говорила им: «Вы идите, а я сейчас докрашусь и побегу тоже». На самом деле оставалась дома. Отец приходил на обед часам к 12. Я прятала свои вещи, а сама лезла под диван. Ждала час, сидела в телефоне, спала, потом спокойно выползала и продолжала свою деятельность до 5 вечера. Помню, как-то раз даже уснула, пока ждала окончания обеда. Понятия не имею, как меня не спалил папа. Я ведь и захрапеть могла. © Rassiel*** / Pikabu
Порой мы не только скрываем некоторые вещи от близких людей, но и вынуждены идти на обман. Например, родителям иногда приходится не говорить всю правду детям. Мы же нашли для вас самые шедевральные истории.
AdMe/Народное творчество/15 человек признались, какие сокровенные секреты скрывают от близких. От некоторых просто мурашки по коже
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