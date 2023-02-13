15+ человек признались, в какую несусветную глупость они или их знакомые верили, даже будучи взрослыми
Человек не может знать абсолютно все на свете. И даже люди с высшим образованием могут не иметь представления о каких-то очевидных вещах. Например, о том, что курицы способны нести яйца даже без какого-либо взаимодействия с петухом. Пользователи интернета рассказали, какие еще простые и общеизвестные факты стали для них настоящим откровением в том возрасте, когда люди уже семьи заводят.
- Сижу однажды у стоматолога с открытым ртом. Входит другая девушка-стоматолог, хохочет и рассказывает. Пришел к ней парень лет 20, попросил зуб удалить. Она сказала, что его можно вылечить. Парень очень сильно удивился и говорит: «Все равно удаляйте — новый вырастет, у меня уже так было». Оказалось, парень думал, что на месте удаленного зуба бесконечно будет новый вырастать. © Анна Полищук
- Я, насмотревшись в детстве мультика про Черепаху и Львенка, только после 20 лет, в институте, узнала, что черепаха не умеет разворачиваться в панцире на 180 градусов. Пришла в гости к подруге, у которой была черепашка. Взяла ее в руки, та спряталась. Я вслух предположила, что эта хитрая зверюга сейчас там развернется ко мне попкой. Минут через 15, когда подруга снова смогла говорить, я и узнала правду. © Ирина Баранова
- Мне 47, и буквально лет 5 назад я узнала, что «лежачий полицейский» — это такой резиновый бугорок через дорогу, чтобы водители уменьшали скорость. А не в прямом смысле полицейский. © Людмила Ковальчук
- На работе одна женщина лет 45 говорила абсолютно серьезно, что курицы несут очень маленькие яйца, а потом высиживают их до большого размера. А я только год назад узнала, что куры могут нестись без петуха. Просто цыплята из таких яиц не получатся. © Светлана Некрасова
- Я только в университете узнала, что «Мойдодыр» — это игра слов. «Мой до дыр». Была уверена, что это типа мой «дадыр», твой «дадыр», наш «дадыр». Казах, в общем, какой-то. © Ksenia Efimova
- Я лет до 20 думала, что лось — это пожилой олень... © Екатерина Дупленская
- Моя одногруппница в 21 год от меня узнала, что дети появляются не из пятой точки, а оттуда, откуда надо. © Айза Есжан
- Я, уже учась в институте, узнала, что манку делают из пшеницы. А раньше думала, что это такое растение. © Ольга Еременко
- Когда у нас родился первенец, мой муж (24 года ему было) нащупал у ребенка родничок, прибежал ко мне и кричит: «У нашего сына дырка в голове». Я мужу объяснила, что это нормальное явление, такое есть у всех новорожденных. Муж ушел, через минуту вернулся и заявил, что у себя он такой дырки не нашел, хотя общупал всю голову. Я смеялась полдня. © Ssasha Alex
- Недавно пыталась убедить знакомую (ей 41 год), что количество точек на спинке божьей коровки не равняется количеству прожитых ею лет, а зависит исключительно от того, к какой разновидности относится это насекомое. Не убедила. © Светлана Полежаева
- Я в 22 года узнала, что селедка — это рыба такая, а не состояние рыбы (типа есть соленая, копченая, а есть селедка). © Anastasya Klymenko
- Знаю девушку, которой лет 25. Так она думала, что писают и рожают из одного отверстия. Пришлось доставать анатомический атлас. © Анна Огай
- Мне 40. Всегда недоумевал, почему рабочие перчатки сделаны пупырышками наружу. Только года 3 назад сам понял, что надевал левую перчатку на правую руку, и наоборот. © Дмитрий Яременко
- Самое большое потрясение испытала, когда узнала, что куриное яйцо — это одна клетка. Любое птичье яйцо, страусиное в том числе, — одна большая клетка. Мне было за 50. У меня высшее образование (не естественно-научное, правда). Уверена, что некоторые также этого не знают... © Лулу Лулу
- Мне 56 лет. И только 10 лет назад я впервые увидела козу. Подумала, что она больная, так как на вымени было всего 2 соска. Муж долго смеялся. © Ирина Гордеева
- Мне 45, и только пару лет назад я узнала, что липкий ролик для снятия шерсти с одежды многоразовый. Не знала, что можно оторвать слой бумаги и дальше пользоваться. Когда узнала об этом, была в шоке: это ж сколько роликов я выкинула зря! © Свет Свет
- Мне однажды на работе пришлось нашему отделу — взрослым людям с высшим образованием — объяснять, что вши не зарождаются сами по себе, типа от стресса. © Zoe Novak
AdMe/Народное творчество/15+ человек признались, в какую несусветную глупость они или их знакомые верили, даже будучи взрослыми
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