15+ человек признались, в какую несусветную глупость они или их знакомые верили, даже будучи взрослыми

Человек не может знать абсолютно все на свете. И даже люди с высшим образованием могут не иметь представления о каких-то очевидных вещах. Например, о том, что курицы способны нести яйца даже без какого-либо взаимодействия с петухом. Пользователи интернета рассказали, какие еще простые и общеизвестные факты стали для них настоящим откровением в том возрасте, когда люди уже семьи заводят.