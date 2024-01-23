15+ человек рассказали, как им удается справлять с повседневным стрессом
«Не нужно разрушать мои нервные клетки, там живут мои нервные тигры», — может сказать каждый из нас своим близким, коллегам или соседям. Конечно, если окружающие начнут вести себя корректнее, жизнь станет гораздо лучше. А еще можно освоить техники самоуспокоения или устроить себе гнездышко, в котором вы будете восстанавливаться после непростого дня. Давайте посмотрим, какие способы по снятию стресса придумали для себя герои нашей статьи.
- Когда я сильно нервничаю, то я не грызу ногти, не ем конфеты в три горла, не накручиваю волосы на палец. Я жую детский прорезыватель для зубов. Мне не нужны никакие «все наладится» или успокоительные — только эта штука. Сестра рожает, я в коридоре жду — жую. Самолет начинает взлетать — жую бешено. Муж и знакомые привыкли, а вот взгляды посторонних очень забавляют. Отучиться не выходит, да и, может, лучше хотя бы так справляться с нервами. © Подслушано / Ideer
- У моего мужа есть забавное увлечение. Он весной на балконе проращивает перчики. У него даже лицо меняется, когда он на эти листики и цветочки смотрит. А как-то раз слышу, злится и орет: «Я с тобой не разговариваю!» Это он обнаружил, что наша кошка Буся съела его только проросшие нежные перчики. Можете смеяться, но он именно так ей и сказал. Правда, недолго продержался. Но свои саженцы он потом от нее серьезно оберегал. © Jasmyne75 / Pikabu
«Мой антидепрессант».
- Мне помогает расслабиться инструментальная музыка — фортепиано, скрипка или флейта. А еще мне нравится слушать плейлисты со звуками природы, тропического леса, дождя, штормов и воды. Помогает заснуть, расслабиться или сосредоточиться. Помню, как-то моя младшая сестра застыла на пороге спальни с обалдевшим видом. Потом она засмеялась и сказала: «Я думала, что попала в настоящий тропический лес». © Rae Hollingsworth / Quora
- У нас на работе есть душ, можно помыться после спорта или после дежурства. Потому я никогда не хожу в обеденный перерыв в столовую, как все, а иду в душ и стою там все отведенные мне полчаса. Это мой личный антистресс: смыть с себя весь негатив, постоять в тепле и проплакаться. Ну, а основная причина — дома мне просто некогда. Стоя под душем, я успеваю помыть ребенка, сам душ, почистить слив, а на себя времени не остается. © Подслушано / Ideer
- Мне нравится искать сайты ресторанов в других странах, а потом разглядывать их меню и прикидывать, что бы я заказал, если бы был там. Это меня расслабляет и помогает избавиться от скуки. © -eDgAR- / Reddit
- Мне мама рассказала историю о том, как в институте один преподаватель разбил бутылку молока о раковину. После этого он сообщил обалдевшей группе: «В вашей жизни будут ситуации, когда случится что-то неприятное, страшное и непоправимое. Самое важное будет понять, что бутылка уже разбита и молоко уже убежало. Его не вернешь, ни молоко, ни бутылку. Главное, понять это и не впадать в истерики, а сразу перейти к решениям, которые уменьшат потери. А молока уже нет». Так что, если скандал ничего уже не изменит, а только заденет твоего родного человека, то, может, стоит проконтролировать свои эмоции? Да, обидно, досадно, но ладно. © PlyajniyTorgovec / Pikabu
- Никогда не понимала, зачем орать из-за случайного косяка, в чем смысл-то? Вот у меня был случай, когда я случайно в аэропорту проспала рейс, а еще пропал мой кошелек. Он выпал и затерялся среди других вещей на транспортной ленте. Я в полном раздрае, реву, звоню новому бойфренду, хоть с кем-то поговорить. А он мне: «Слушай, ты же не в пустыне потерялась. Попробуй сделать это и вот это, если не улетишь — так мы здесь отпразднуем Новый год вместе. Ты как-то сильно расстраиваешься, оно не стоит того». В итоге я собралась, взяла себя в руки и все разрулила, а если бы меня обвинять начали, я бы точно лапки сложила. © user7359262 / Pikabu
- Если я на работе, то иду пить чай. Во время путешествия в переполненном поезде снимаю стресс успокаивающей музыкой из плейлиста на телефоне. А вечером мне помогает отвлечься беседа с другом, с которым можно поговорить обо всем на свете и посмеяться. © Sudhir Kotalwar / Quora
- Когда очень сильно нервничаю, то незаметно для себя начинаю напевать детские песенки. Видимо, мое подсознание так меня успокаивает. И знаете, помогает. Сразу начинаю понимать, что проблемы в большинстве своем решаемы, деньги всегда можно заработать, а главное — это мое настроение и хорошее самочувствие. © Подслушано / Ideer
- Хотите верьте, хотите нет, но я, чтобы успокоиться, просто ложусь на пол и раскидываю руки и ноги. Расслабляюсь и заодно избавляюсь от стойкого желания переругаться со всеми. © renacotor / Reddit
- Весьма неожиданно для себя обнаружила собственный способ справиться с последствиями хронического стресса. Это выпечка! Три дня подряд пекла, и жизнь снова стала терпимой. Кстати, вполне съедобно вышло. © Telle.quelle / Pikabu
- Однажды, ночуя у друга, я поспала на подушке из гречки, которую он так расхваливал. Смысла не поняла, какая-то жесткая и шуршащая слишком, еще и тяжелая к тому же. Но потом долго думала и все же купила этот «мешок гречки на запас». И тут я поняла, что это лучшая подушка в мире! Я не знаю кто придумал сунуть лузгу гречихи в мешок и поспать на этом, но идея была прекрасной. Теперь я каждую ночь обнимаю этот мешочек и приятно шуршу, словно мышь в ночи. Для меня она стала еще и антистрессом: я могу помять гречиху, пошуршать и спокойно уснуть. В планах теперь купить тяжелое одеяло на 5-8 кг, чтобы было ощущение объятий во время сна. © Hati0 / Pikabu
- Мой муж всегда был равнодушен к животным. Нет, он мог погулять с собакой, покормить, почесать, но не более того. Все изменилось, когда у нас появилась морская свинка. Сначала одна, а потом еще и еще. Теперь муж по первому их писку бежит резать овощи, давать по куску каждой «лично в зубы» и каждый вечер просит посадить свинку на пузо, говоря, что это лучший антистресс. Похоже, мы нашли свое тотемное животное. © Подслушано / Ideer
- Муж храпит как конь. У меня чуткий сон, слышу буквально все, включая кошачьи «царапки», и просыпаюсь. С детства затыкаю уши, иначе не усну. Был период, когда жили с мужем в маленьком доме с одной спальней. Спать мне приходилось днем, пока он на работе, а ночью он храпел, а я до утра кино смотрела. И это совсем не здоровые отношения, одно беспокойство. Сейчас все наладилось — у нас разные спальни. Перед сном наобнимаемся, нацелуемся, киношек насмотримся и по койкам. Благодать. © AkunaMatata54 / Pikabu
- Когда у меня были сложные времена, я установил простое правило, которое изменило мою жизнь. Когда я возвращался с работы, то тут же рассказывал жене о лучшем моменте за этот день. Без исключений. Никаких жалоб. Даже если лучшим событием дня оказывалось то, что я просто выпил чашку хорошего кофе. © Brad Einarsen / Quora
«Нам привезли рулон пупырышек, которые лопаются».
- Купила себе антистресс-раскраску. Знаете, это реально работает. Ушла главная проблема — вечный жор. Мне нечем было заняться в свободное время, и я ела. После раскраски стала чувствовать полный релакс. Прекрасное ощущение, когда нужно подбирать подходящие цвета, правильно следовать расположению оттенков, а потом можно смотреть на свою работу и понимать, что у тебя все получилось. © Подслушано / Ideer
- Я люблю бегать по утрам, после этого мой день действительно проходит гораздо лучше. Вот только мне часто приходится просыпаться на работу около 7 утра. Приходится находить в себе силы, чтобы подняться с постели еще раньше и не пропустить пробежку. © imjohnk / Reddit
- Каждый день муж включает какую-нибудь забавную песенку и устраивает передо мной танцы с нашим пятилетним ребенком. Он изо всех сил корчит рожи и делает нелепые движения под музыку. Затем сын пытается переплюнуть папу, но у него это получается необыкновенно мило. В итоге от моего плохого настроения не остается и следа. Все-таки лучший способ успокоить женщину — это рассмешить ее. © Elena Ledoux / Quora
- Я беру лист бумаги и записываю, что меня беспокоит или напрягает, отмечаю, что я собираюсь с этим делать, а затем забываю об этом. Когда мысль возвращается, я думаю: «Эй, то, о чем я беспокоюсь, находится на этом листке бумаги, и именно там оно сейчас живет, а не в моей голове». Так что я могу расслабиться и начать думать о чем-то другом. Я храню этот список и регулярно добавляю в него новые пункты. В итоге у меня даже сон наладился. © BareFootWilliams / Reddit
Бонус: котики тоже умеют справляться с переживаниями
- Каждый борется со стрессом по-своему. Наша Буська обычно прячется под одеяло, в бумажный пакет или в коробку. От гостей — на шкаф. © Nespa / Pikabu
Кажется, эти советы будут особенно полезны героям нашей статьи «17 человек, которые явно пожалели, что дали объявление о продаже через интернет». Вот там народ явно от души понервничал.
AdMe/Народное творчество/15+ человек рассказали, как им удается справлять с повседневным стрессом
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