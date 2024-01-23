15+ человек рассказали, как им удается справлять с повседневным стрессом

«Не нужно разрушать мои нервные клетки, там живут мои нервные тигры», — может сказать каждый из нас своим близким, коллегам или соседям. Конечно, если окружающие начнут вести себя корректнее, жизнь станет гораздо лучше. А еще можно освоить техники самоуспокоения или устроить себе гнездышко, в котором вы будете восстанавливаться после непростого дня. Давайте посмотрим, какие способы по снятию стресса придумали для себя герои нашей статьи.