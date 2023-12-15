15+ человек рассказали, как они поняли, что повзрослели бесповоротно

К героям нашей статьи осознание своего возраста подкралось неумолимо. Вот еще недавно они снимали шапку втихаря от мамы и щеголяли в мини-юбке в 30-градусный мороз, а сейчас принимают витамины и присматривают себе пояс из собачьей шерсти. А вот их истории о том, как они поняли, что детство кончилось

«Это больше невозможно отрицать. Я старый»

На фото таблетница с отделениями по дням недели — прим. ADME

В 11 лет я отправила свой рассказ на детский литературный конкурс. Мне на почту пришел ответ, что принять в конкурсный лист они его не могут, но если мне нужна психологическая или какая-либо еще помощь, чтобы я обязательно им написала. © NuLool / Twitter

Как-то раз бабуля стала нянчить соседскую дочку, не за бесплатно, конечно. Платили соседи немного. Бабуля девочку любила, кормила нашими домашними пельменями, пекла ей блины с мясом. Короче, тратила на нее больше, чем ей платили. Мы с сестрой стали возмущаться и упрекать бабулю в том, что соседскую девочку она любит больше нас. На что бабуля ответила, что мы уже взрослые и любить нас не за что. Нам было 15 и 13 лет. © Подслушано / Ideer

Мне было15 лет, у меня заболел зуб. В обычную поликлинику записаться не успела. Мама дала денег на платную. Иду я по коридорам платной и вдруг вижу, как мне навстречу идет в белом халате мой отец (он зубной техник был). С моей мамой они были в разводе, платил нам с братом алименты, виделись редко. Только я останавливаясь, открываю рот, чтобы сказать: «Пап, привет!», как отец, глядя прямо на меня, молча проходит мимо. Я разревелась так, что меня пытались без очереди пропустить к врачу. Несмотря на зубную боль, вернулась домой, промаялась ночь и на следующий день поехала в другую поликлинику. © Екатерина / Dzen

Желания теперь тоже становятся другими

Сегодня пришлось вызывать скорую по очень тупому поводу. В общем, надел носки, разгибаюсь... И тут же получаю два спазма в районе спины под ребрами. Падаю, скулю. Не могу сдвинуться с места. В итоге час, пока не приехала скорая, не мог сделать ни одного движения, не получив еще порцию спазмов. Спасибо врачам за обезболивающее. Старость приближается. 34 года. Продолжаю наблюдение. © IONIX / Pikabu

Вчера был в клубе, подсела молодая симпатичная девушка. Разговариваем, она спрашивает, сколько мне лет. Отвечаю, мол, 31. А она заявляет: «О, ничего страшного. Мне нравятся мужчины постарше». © gatepoet / Reddit

К маме приехала подруга из Германии и привезла мне шикарный подарок: куклу ростом с ребенка, с одеждой, соской и бутылочкой. Я была на вершине счастья. Аккуратно распаковала, долго рассматривала, предвкушала, как покажу подругам. Но тут пришла мама, упаковала куклу обратно и со словами, что я уже большая, отдала подарок своей крестнице. Я до сих пор эту куклу помню. © Наталия Кузнецова / Dzen

Кажется, что только выучил молодежные слова, но не тут-то было

Недавно поняла, что я повзрослела. Живу в пригороде в частном секторе. В детстве, когда было темно и страшно одной идти от автобусной остановки до дома, я старалась идти вслед за какими-нибудь взрослыми. Пару дней назад я вышла из автобуса вечером. Уже стемнело, пошла по улице. За мной пошел маленький мальчик. Как когда-то ходила и я. © Подслушано / Ideer

Я очень четко помню момент, когда повзрослела. Мне было 14, 15-летие не за горами. Мы с мамой ехали в метро, в вагон зашли музыканты. Что-то напевали так безмятежно и всем деткам давали по конфетке. Я сидела, улыбалась как трехлетний ребенок и ждала своей очереди. Ан нет, прошли мимо. Я посмотрела на маму с мировой скорбью и услышала: «Ну что, доченька... Выросла ты». © Подслушано / Ideer

Поняла, что повзрослела безвозвратно, когда в 14 лет начала зарабатывать первые деньги — подъезды убирала. Это были первые деньги, которые я могла потратить вместе с друзьями, чувствовала себя нереально крутой. Но когда я получила зарплату во второй раз, мама тут же сказала, что нужно отдать их в семью, так как нам на жизнь не хватает. Вот тогда детство и кончилось. © Подслушано / Ideer

«Стильные фотки для чуваков за 30»

В 18-25 лет имела волосы необычных цветов. Дети на улице пищали от восторга и называли феей или принцессой. Решила вернуть былое (темно-зеленые волосы), а дети говорят уже «Кикимора». Точно повзрослела. © Подслушано / Ideer

Когда моя мама была маленькой, бабушка поила ее необычным молоком — цыганским. Очень вкусное было! Сколько бабушку ни расспрашивали, что это за молоко такое, все отмалчивалась. И только перед самой смертью призналась. Оказывается, она брала молоко, кипятила его с луковой шелухой и добавляла туда соль. А все потому, что ничего другого не было, а хотелось кормить детей не только картошкой. © Grayven / Pikabu

В 9 лет мне подарили игрушечного слоника. Вскоре к маме приехала подруга с дочкой (семья у них жила более чем в достатке) и, когда они уходили, мама вдруг схватила этого слоника и сунула его девочке. Все были в шоке, я горько плакала, не понимала, за что мама так со мной. А через неделю мы поехали в гости к этой подруге, и я решила забрать слоника. Но его нигде в их большом двухэтажном доме не было, потому что девочка его выбросила, не занося домой. Этой истории скоро 30 лет, а я до сих пор не могу ее отпустить и понять, почему чужой ребенок оказался важнее своего. © Alloween / Dzen

«iPhone и Google G1 выставлены в музее. Каким же старым я себя чувствую»

Недавно видел в паблике своей школы фотки, отмечал 10-летие какой-то класс. На 6 лет младше меня, получается. То есть они были в 5 классе, когда я окончил школу. Смотрю, сначала думаю, мол, что за мужики и тетки? Опять какое-то мероприятие что ли, типа семинар по домоводству или выбирают завуча года. Потом прочитал описание. Вспомнил сколько мне и как я выгляжу. Погрустил. © SCP1225 / Pikabu

Поняла, что я безвозвратно повзрослела совсем недавно. Бывшая одноклассница попросила позаниматься с ее дочерью химией, подтянуть школьную программу. Девчонке 14 лет. Она выше меня, крупнее, выглядит как взрослая и сформировавшаяся женщина. Она пришла и сказала: «Здрасьте, теть Аня!» © Подслушано / Ideer

Однажды купила я себе красные джинсы. Иду довольная домой и тут парень звонит. Я сказала, что уже подхожу к дому и рассказала о покупке. Что тут началось! «Какой кошмар, что ты носишь. Это ужасно, я хочу чтоб моя девушка выглядела как женщина, а не как какой-то подросток!» И все в этом духе. Мне тогда было 23! © tarakanDJO / Pikabu