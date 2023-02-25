15+ историй о том, как люди встретили любовь своей жизни. Такие сюжетные виражи даже сценаристам ромкомов не снились

Когда главные герои мелодрамы встречаются впервые, движение вокруг них замедляется и звучит приятная музыка. В жизни такого, конечно же, не бывает. Реальные истории любви порой рождаются при очень странных обстоятельствах. Но назвать их прозаичными язык не повернется.