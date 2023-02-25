15+ историй о том, как люди встретили любовь своей жизни. Такие сюжетные виражи даже сценаристам ромкомов не снились
Когда главные герои мелодрамы встречаются впервые, движение вокруг них замедляется и звучит приятная музыка. В жизни такого, конечно же, не бывает. Реальные истории любви порой рождаются при очень странных обстоятельствах. Но назвать их прозаичными язык не повернется.
- Примерно год назад заказала пиццу на дом, ее привез курьер — худенький такой парнишка с необычайно красивыми голубыми глазами. Он замерз, поэтому дрожал как цуцик. Пожалела и от души накормила: первым блюдом, пирогом с чаем, еще и с собой вкусняшки заставила взять. Через месяц звонок в дверь, открываю, а там стоит тот курьер с коробкой пиццы, букетом и билетами в театр. Сказал, что пытался меня из головы выбросить, но не получилось. Весной у нас свадьба, и я вот что хочу сказать: делайте добро, и оно вернется к вам самым неожиданным образом. © Палата № 6 / VK
- Я отправлял деловое сообщение и в реквизитах клиента перепутал буквы М и Н. Письмо получила молодая женщина. Она ответила, и у нас завязалась переписка. Со временем мы начали созваниваться, а потом решили встретиться. Я пригласил ее на ужин, а потом повел играть в мини-гольф. Во время игры думал, что хотел бы серьезных отношений с ней. Через 3 месяца сделал предложение, а меньше чем через год мы поженились. © Tony Jacobs / Quora
- Занятие по дизайну. Явилось несколько новых студентов, и среди них была рыжая красотка, при взгляде на которую я просто опешил. Решил подойти, говоря себе: «Не упусти шанс, будь уверенным и галантным». Короче, я споткнулся, упал прямо у ее стола, ударился головой и заявил: «У тебя классные туфли...» И вот мы вместе уже 15 лет. © vasaryo / Reddit
- Я просто пошла в тату-салон. Через пару сеансов набивания «рукава» я и тату-мастер поняли, что нам суждено быть вместе. Он осознал, что я «та самая», когда в процессе нанесения рисунка посмотрел мне в глаза. Сейчас у нас прекрасная семья из 7 человек. © Inkedmamabear/ / Reddit
- Подруга взяла меня с собой на мероприятие, а сама смоталась куда-то. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Я никого там больше не знала, поэтому сидела в уголке и ждала, когда все закончится. Один парень заметил мое невеселое состояние и подошел поболтать. Нашлась куча тем, интересных нам обоим. В конце вечера он взял у меня номер телефона, а 3 года спустя мы поженились. Примечателен тот факт, что и он, и я до этого сидели на сайтах знакомств, но никогда в сети не пересекались. © saileach / Reddit
- На уроках физкультуры я играла в теннис. У меня был ужасный партнер, который вообще не старался, и я попросила тренера поставить со мной в пару кого-нибудь другого. И вот на следующий день я играю с новым парнем. Я хорошенько размялась, поэтому сделала очень мощную первую подачу... и попала ему мячом прямо в зубы. А у парня стояли брекеты, и он просто завопил от боли. Повела его к медсестре, не прекращая извиняться, а он отшучивался. На следующий день мой новый партнер «случайно» забыл спортивную форму, впрочем, как и я, и мы прогуляли урок физкультуры: бродили, общались. Недавно отпраздновали годовщину свадьбы. Тренер, огромное вам спасибо! © PamelainSA / Reddit
- Сама из деревни. После окончания университета устроилась на работу и снимала комнату у старенькой бабушки. Мы сразу подружились, поскольку обе были очень одинокими. У бабушки были кошка и собака, я за ними ухаживала, гуляла. Бабушка завещала мне свою квартиру, попросив, чтобы я присмотрела за ее питомцами.
После того как она скончалась, я поехала на кладбище проведать ее могилу и увидела парня, который тоже кое-кого навещал. Мы познакомились, поженились и живем вместе уже 6 лет. С нами старенькие кошка и собака. Я очень счастлива. Думаю, это баба Тоня постаралась для меня. Близкий мой человек. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мой возлюбленный просто кинул в меня едой. Отдыхала с лучшей подругой в заведении. Мне понравился охранник, но я не хотела подходить: все же он на работе. В какой-то момент парень подошел к стойке с китайской едой и заметил, что я наблюдаю за ним. «Хочешь краб рангун?» — спрашивает вдруг. И, не дожидаясь ответа, бросает мне одну штучку. А потом разворачивается и уходит. Я решила, что шанс упускать нельзя, и крикнула: «Эй, ты не можешь просто так угостить меня крабом рангуном и не сказать свое имя!» Так и познакомились, вместе до сих пор. © khaleesi17 / Reddit
- Всегда любила историю знакомства своих родителей. Мама стояла в полном одиночестве посреди какого-то села. Она заехала не туда, следующий автобус — утром. Мимо ехал папа на велосипеде. Он ее увидел, а через полчаса вернулся на мотоцикле, предложил помощь и отвез ее куда надо. Папина версия звучит иначе: «Ну я ехал в магазин, увидел мадам, подумал, может, что выгорит, поменял велик на мотоцикл и подкатил». По сути, выгорело. © Палата № 6 / VK
- В боулинге увидел красотку. Долго решался подкатить, убеждая себя, что за спрос не дают в нос. Подошел. Мы пофлиртовали, и я на крыльях вернулся продолжить игру. Уже дома я вдруг осознал: мы не обменялись с ней контактами, все пропало! Утром смотрю — запрос в соцсети. Она. На вопрос, как меня нашла, красавица со смехом поведала: «Так ты же во время игры выкрикивал свое полное имя после страйков». Я проклинал себя за дурацкое поведение и в то же время благодарил. Мы вместе уже 2 года. © ScenaRaptor / Reddit
- Ехала в автобусе, стоя рядом c симпатичным парнем. Автобус дернулся, и мы случайно коснулись пальцами. Я человек, который все держит в себе, но... На тот момент у меня был тяжелый период, и я расплакалась прямо при нем, стояла и всхлипывала. Он молча взял меня за руку и сплел свои пальцы с моими. Когда я выходила, прошептала: «Спасибо». Он ответил: «Еще увидимся». На следующий день встретила его в центре города, я спешила уволиться с работы. Позвал погулять. Поженились весной. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Возвращалась домой из бассейна, вдруг вижу, навстречу бежит хаски. А я обожаю эту породу собак. Я пытаюсь остановить пса, удирающего без поводка от кого-то. И только я собираюсь схватить животное, как меня опережает парень а-ля Аполлон. Он благодарит меня за то, что я помогла задержать его Балто, а я стою, раскрыв глаза-блюдца, поскольку о собаке именно с такой кличкой я мечтала всю жизнь. Мы еще немного поговорили и разошлись. А потом я «чисто случайно» попадалась этому парню на глаза, поскольку уже знала, какими маршрутами он ходит. Вскоре он пригласил меня на свидание. Вместе уже 3 года. © Sparksvoldemort492 / Reddit
- В моем билете на самолет значилось время 1:00. Я подумал, что подразумевается час дня, а оказалось, час ночи. То есть я пропустил свой рейс и вынужден был лететь другим. На борту была какая-то путаница с местами, и меня несколько раз пересаживали то туда, то сюда. Потом оказался рядом со старушкой, которая тоже попросила меня убраться. И в итоге я сел рядом с любовью всей своей жизни. Спросил ее о любимой музыкальной группе — наши вкусы совпали. Я соврал, что у меня есть 2 билета на концерт. Но попытка экстренно их купить обернулась неудачей. Тем не менее у нас с ней все получилось. Планирую сделать предложение. © jsk13 / Reddit
- Я работала в солярии, куда пришел мой будущий муж. Все кабинки были заняты, и мы немного поболтали в холле. Когда подошла очередь моего собеседника, я проводила его, объяснила принцип работы аппарата, а потом вдруг встала как вкопанная и смотрю. Он пошутил: «Ты ждешь чего-то?» Я покраснела и убежала. Поскольку я очень трусила, мои коллеги взяли дело в свои руки: заперли меня в подсобке и оставили бумажку с номером моего телефона на машине мужчины. Наутро он мне позвонил, а остальное уже неважно. © strwbrryflds4evr / Reddit
- Подруга пригласила меня поужинать вместе с ее мужем и его коллегой. Я согласилась, думая, почему бы и не поесть задаром. Тот коллега только что прилетел из другой страны. А через 3 дня он уехал, но на протяжении следующего года звонил мне каждый день. И 7 раз преодолевал расстояние в 11 тыс. км, чтобы увидеть меня. А потом мы поженились. В браке уже более 10 лет. Вот так я отхватила дармовой ужин и супруга в придачу. © Fri Dessy / Quora
- Мой питомец — удав по кличке Аид. Иногда я ношу его с собой, надежно спрятав под рубашкой. Однажды вечером я пошла так в продуктовый магазин, но Аид решил выбраться из укрытия и высунул голову из моего воротника. Я тщетно пыталась вернуть его обратно, пока никто не заметил. Но было поздно. Меня окликнул менеджер:
— Это что, змея?
— Нет, — солгала я, бодро шагая прочь.
— Да покажи ты! — крикнул он.
Потом он даже подержал моего питомца, пока мы разговаривали. Помолвка уже состоялась. Имя Купидон удаву подошло бы больше. © Girlpirate / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ историй о том, как люди встретили любовь своей жизни. Такие сюжетные виражи даже сценаристам ромкомов не снились
Поделиться этой статьёй