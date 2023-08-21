15+ человек рассказали, как закончилась их дружба с теми, кто оказался и не друг и не враг, а так
Ценность друзей в нашей жизни отнюдь не преувеличена народными пословицами и поговорками. Если удалось найти близкого по духу человека, то отношениями с ним нужно дорожить. Но иногда мы заблуждаемся, называя кого-то другом или подругой. Вот герои нашей статьи столкнулись с подлостью тех людей, которых считали своими родственными душами. Потому и поставили на дружбе с ними жирный крест.
- Попросила подругу помочь мне выбрать свадебное платье. А она потом взяла и разместила в своей соцсети фото, на котором была запечатлена я в заветном наряде. Она даже отметила меня. Об этом мне сразу же начали писать знакомые. Я удалила отметку, ее из друзей тоже удалила, чтобы будущий муж не увидел платье. Зачем это все? Ради пары лайков? Подругу на свадьбу я решила не приглашать. © Bogsly / Reddit
- Мы собирались с подругой арендовать квартиру, и она спросила, может ли ее парень жить с нами. Я была против. Но он все равно заселился. Поэтому мне вообще не хотелось находиться дома. Как будто это было их жилье, а я там оказалась по случайности. Все наше общение свелось к обсуждению счетов. И я разорвала договор аренды. Думаю, она так и не поняла, почему дружбы больше нет. © trina-cria / Reddit
- До сегодняшнего дня у меня был настоящий друг, даже братом называл его. Три месяца назад в моей семье начались проблемы, после 15 лет брака — кризис, семья на волоске от развода. У меня дикая депрессия, жизнь не мила. Все держал в себе, потом поделился с лучшим другом. Он, как положено, надавал советов (например, сходить налево), которыми я не воспользовался. И вот помирились с женой, как-то зашла речь о друге. Она спрашивает, мол, а ты уверен, что он тебе друг? Я говорю: «Ты что? Это же братан мой». На что жена показывает его сообщения в мессенджере, в которых он поливает меня грязью, ее жалеет и предлагает «замутить». Блин, ну как так? © Sanches85 / Pikabu
- Была у меня подруга. Как-то раз мы с ней решили пройтись по магазинам перед собеседованием на работу моей мечты (находился офис через дорогу). Я очень волновалась. И тут эта чудачка, решив меня «подбодрить», купила шоколадное мороженое и влепила мне его сзади на штаны. Я в панике, она ржет. Из-за слез весь мой макияж потек. На собеседование не смогла пойти, больше мне они не отвечали. Послала «подругу» на все четыре стороны за это, а она пошла в ту компанию и устроилась на работу. © Подслушано / VK
- Моя подруга, которая жила с парнем, настаивала, чтобы я переехала в их квартиру. Но я отказалась. Чуть позже узнала, что они взимают со своего арендатора такую сумму, чтоб покрывала их платеж по ипотеке. Вот такие хитрецы. И я ни капли не сомневаюсь, что они хотели провернуть эту схему со мной. © Common_Management368 / Reddit
- Я перестал общаться с другом, когда он бросил свою девушку в ее день рождения. Мы праздновали в азиатском ресторане, как вдруг он попросил микрофон и сказал во всеуслышание: «Мы расстаемся». Это был самый отвратительный поступок, что я видел. © JennDreams / Reddit
- Я училась в старшей школе. Моя лучшая подруга не могла пойти со мной на концерт нашей любимой группы: не позволяли средства. Я откладывала свои карманные деньги и в итоге купила ей билет. Она была так тронута, что даже всплакнула.
А несколько недель спустя она приняла участие в розыгрыше билета на двух человек, который включал еще и встречу с музыкантами. Она выиграла. Подруга позвонила мне с этой радостной новостью, и я была в восторге. Потому что думала, что мы идем вместе. Но она сказала, что пойдет с другой подругой. Мое 14-летнее сердце было разбито. Ведь тогда я бы все отдала, чтобы встретиться с любимыми исполнителями. ©
redonreddit24 / Reddit
- У меня появился новый сосед. Однажды мы заговорили, потом начали ходить друг к другу в гости. Он стал моим самым лучшим другом. И я решил помочь ему устроиться на работу в ту же фирму, где работал я. Уже через пару недель он изменился до неузнаваемости. Стал мнить о себе непонятно что, говорить со мной снисходительно. Некоторое время я все еще считал его своим другом, поскольку нуждался в человеческом обществе, но потом понял, что одиночество — это меньшее из зол, и разорвал все связи. © Unknown author / Reddit
- В 2000-м училась в институте. Денег не было. И вдруг мне случайно удается устроиться промоутером в ночной клуб. Появился неплохой доход. А главное, меня ценило начальство. И вот мне как-то предложили найти себе заместителя. Я позвала лучшую подругу. Ей тоже неплохо платили, но раза в четыре меньше, чем мне. Но она была рада неимоверно. И я была очень довольна. Вместе на работу и с работы, вместе все обсуждаем в одной комнате общежития.
Вдруг меня вызывает начальство и требует выгнать подругу. Я встаю в позу: «За что?» Владелец клуба объясняет мне, что моя подруга поступает плохо. Начала копать под меня, доносить на меня, сплетничать обо мне и намекать, что согласна работать за меньшую, чем у меня, зарплату. Я тогда так обалдела. Лучшая подруга предала, а работодатели заступились. © 11ore11 / Pikabu
- Есть у жены подруга. Волей судьбы устроилась она работать продавцом на рынок. Пошли мы с женой однажды за продуктами. Жена, увидев подругу, решила поддержать торговлю и купила у нее майонез. А когда дома открыла, тот оказался испорченным. Через несколько дней, встретив подругу, говорит ей: «Лариса! У тебя майонез кислый». А она в ответ: «Да знаю я! А кому я еще продам его? Просто ты ведь не будешь ругаться!» Таких глаз я у жены никогда больше не видел.... © GATCHINA19 / Pikabu
- Я только что родила сына и рассказывала своей подруженьке о пережитом опыте. А он был страшным. Я рожала 21 час. Без кесарева сечения не обошлось, поскольку был велик риск потерять ребенка. А моя подруга выдала, что это я во всем виновата, поскольку не думала головой. Мол, надо было сперва провести ряд исследований, а потом только рожать ребенка. Больше я с ней никогда не разговаривала. © Moosethread / Reddit
- Дружили лет 15. Она готовилась стать подружкой невесты на моей свадьбе. И вдруг сообщает, что ей не хочется оставлять ребенка с родней, потому берет его на торжество. Она собиралась стоять вместе с ним у алтаря. Это никуда не годилось, и я сказала, что хочу хотя бы раз в жизни не идти на уступки, и попросила ее найти выход из положения. В итоге она взяла и бросила меня перед свадьбой. А когда я нашла новую подружку невесты, она снова объявилась. Заявила, что поступила со мной дурно и сожалеет об этом. Просилась на свадьбу. Но я понимала, что она все равно подставит меня в день торжества, и отказала ей. © grumpygusmcgooney / Reddit
- У меня была подруга, назовем ее Люси. Когда мы были очень молоды, наша третья подруга беспокоилась, не беременна ли она. Она сделала тест, оставила его в ванной, а за ним потом пошла Люси. Было 2 полоски.
Девушка очень сильно перепугалась. Пошла к врачу, выложив немаленькую сумму за визит. Но выяснилось, что беременности не было. Люси просто решила посмеяться, дорисовав на тесте еще одну полоску. По сей день она не понимает, что это была очень злая шутка. Я не могу ее простить за этот поступок. © Unknown author / Reddit
- Я была помолвлена около 8 лет, а потом мой жених бросил меня. А подруга, которая должна была быть свидетельницей на свадьбе, решила общаться с моим бывшим. Это меня задело, потому что прежде он ей вообще не нравился. Например, на рождественские праздники она дарила подарок только мне, ему же не приносила ничего. Но ладно. Через несколько лет он женился на другой. Моя, так сказать, подруга написала об этом в соцсети: «Счастлива, что лучший друг женится на девушке своей мечты». Я сразу же удалила ее из друзей. © kissme_cait / Reddit
- У нас с подругой свадьбы должны были состояться с разницей в месяц. Все счастливы, готовились к этому заранее. Да только вот у меня все шло сикось-накось: то зал, который я хотела, занят, то платье выкупили, то ведущего переманили. Оказалось, подруга тайно перенесла дату своей свадьбы на тот же день, когда была назначена моя. Пока я ни о чем не подозревала, она стремилась забрать себе все, что хотела я. А все из-за того, что когда-то она была влюблена в моего жениха, но он ее отверг. © Подслушано / Ideer
- Приглянулось синее платье. Мало того, что в ту пору не так-то просто было что-то нормальное найти в магазинах, а тут еще идеально по фигуре село! И я сама себе нравилась, что удивляло и настораживало. Именно поэтому я попросила совета у своей подруги. Та скептически оглядела меня со всех сторон, наморщила лобик, отвела глаза в сторону, всем видом показывая, что ей очень не хочется меня огорчать, но против правды не попрешь, и сочувственно сказала: «Снимай, фигня...» Даже не знаю, почему я повелась. Расстроилась сильно. Вернула платье на вешалку и начала «смотреть правде в глаза». Смотрела ровно до следующего дня, когда подруга именно в этом платье пришла в институт. Увидев мой немой вопрос, она сказала: А что такого? Ты ведь все равно его не купила!" © ParoliParoli / Pikabu
«С такими друзьями и врагов не надо», — хочется сказать нам героям сегодняшней подборки. Но в то же время мы считаем, что им просто не повезло. Потому что есть и другие истории, доказывающие, что настоящая, искренняя и безусловная дружба все-таки существует. Вот бы всем посчастливилось обрести такую.
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