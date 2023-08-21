15+ человек рассказали, как закончилась их дружба с теми, кто оказался и не друг и не враг, а так

Ценность друзей в нашей жизни отнюдь не преувеличена народными пословицами и поговорками. Если удалось найти близкого по духу человека, то отношениями с ним нужно дорожить. Но иногда мы заблуждаемся, называя кого-то другом или подругой. Вот герои нашей статьи столкнулись с подлостью тех людей, которых считали своими родственными душами. Потому и поставили на дружбе с ними жирный крест.

«С такими друзьями и врагов не надо», — хочется сказать нам героям сегодняшней подборки. Но в то же время мы считаем, что им просто не повезло. Потому что есть и другие истории, доказывающие, что настоящая, искренняя и безусловная дружба все-таки существует. Вот бы всем посчастливилось обрести такую.