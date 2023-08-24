15 человек рассказали, какие казусы с ними приключились, когда они перешагнули тридцатник
В душе мы все молоды, но с годам возраст дает о себе знать. И это осознание часто бывает шокирующим. Хотя есть уникумы, которые всю жизнь выглядят старше или моложе своих лет. И вот они частенько попадают в различные переплеты.
- Смотрим с ребенком «Ералаш». Заканчивается очередной выпуск, и в финале показывают заставку «1994 год». Говорю сыну :"Представляешь, когда вышел этот эпизод, мне было 6 лет«. Сынок в ответ: «Пап, а почему он тогда не черно-белый?» Пара-пара-пам, фьють. © E.Schaffhausen / Pikabu
- Муж старше меня на 10 лет, весь такой серьезный. А про меня говорят: «Мелкая собачка до старости щенок». Пошли с ним отметить мой день рождения. Официантка на меня зыркает, чуть в тарелку не плюнула. А когда муж вышел в уборную, она прошипела: «Что, бесстыдница, уводишь мужика из семьи?» Она с решила, что я — любовница. Я костяшками по столу постучала, мол, окстись, родимая, мы женаты давно.
- Мы с бывшим мужем одного возраста. Пришли как-то в магазин покупать ему костюм. Продавщица и такой предложила, и сякой, но я все варианты забраковала. Тогда она обратилась к моему мужу: «Ваша мама лучше знает, что вам идет!» А я взяла мужа за руку и заявила: «Все, сына, уходим, тут мы точно ничего не покупаем!» © Tanya Gorbachev / ADME
- Сижу в автобусе. Народу полно. В салон вошел немолодой мужчина и огляделся в поисках свободного места. Я начал подниматься с кресла, чтобы уступить, но потом вдруг понял, что по возрасту должен быть старше его лет на 15. Снова опустившись на сиденье, я впервые в жизни понял, что постарел. © Lykle Schepers / Quora
- Один симпатичный парень пригласил меня в кафе. Оказалось, что он на 10 лет моложе меня, живет с мамой, машины нет. Но заверил, мол, знают, как начать хорошо зарабатывать. Потом заявил: «Все, что мне нужно — это „пожилая женщина“, которая купит мне машину». Тут до меня дошло: это он про меня. Встала, хотела уйти, а он выдает: «Подожди! Подвези меня домой к маме». © Amy McCarthy / Reddit
- В прошлом году на фестивале я запретила незнакомому 5-летнему ребенку залезать в нашу палатку, а он побежал к своей маме и как закричал: «Мне бабушка не разрешила». А мне 40 не было. © HrenovaPolenova / Pikabu
- Мне было около 30 лет, когда я встречался с женщиной, у которой есть дочь. Я хорошо ладил с девочкой. Спустя много лет после расставания я вновь встретил дочку моей бывшей. Ей было уже 18 лет. Я почувствовал себя старым, поняв, что технически мог бы уже быть даже чьим-то дедушкой. © tenehemia / Reddit
- Прихожу как-то к маме в гости. Навстречу по лестнице спускается здоровенный мужик и говорит мне: «Здравствуйте». Ну я здороваюсь в ответ, а маме потом говорю: «Соседи у тебя какие вежливые». А она мне: «Помнишь соседского мальчика, который тебе всегда двери держал, когда ты с коляской приходила? Так это он». «Что? Какой мальчик? — удивилась я. — Вот этот мужик, который в 1,5 раза больше меня?» Время, ты беспощадно. © Ежик в авокадо / ADME
- Раньше я шутила, обращаясь к своим 10-летним ученикам: «Когда я была в вашем возрасте, 100 лет назад...», — а они все смеялись и добавляли: «О, вы не такая старая!» И вот однажды я снова сказала это, а в ответ тишина. © Barbara Lewis / Quora
- Я понял, что уже не молод, когда начал стонать, наклоняясь, чтобы просто завязать шнурки. © Siknutty / Reddit
- Гуляю я как-то с собакой неподалеку от дома. Мне всего 30 лет было. Мимо идет мужчина лет 50, а за ним бабуля со словами: «Молодой человек! Подскажите адрес». Он покачал головой и кивнул в мою сторону. И тут она ко мне обращается: «Женщина...» Ну а я ей ничего не сказала, пусть к молодым мужчинам пристает. © Ms652257 / Pikabu
- У нас на работе появилось несколько новичков. Руководство решило познакомить всех лично. Я почувствовала, что мои волосы мгновенно поседели, когда меня представили как «маму коллектива».
- Разговорились мы как-то с мужем с одним местным в деревне. Такой приятный парень, вежливый, на первый взгляд. И вдруг он задает мне такой вопрос: «Вы сюда с сыном приехали?» — и кивает в сторону моего мужа-ровесника. Вот тут мое взросление и произошло. «Так что хорохорься ты, Яна, не хорохорься, а природу не обманешь», — говорю я себе. © Яна / ADME
- У нас на работе, как мы считали, довольно молодой коллектив, почти всем 25–40 лет. Но потом к нам пришли 2 сотрудника 2000 года рождения и ко всем начали обращаться на «вы». В этот момент почувствовали себя старыми. © VeroNikka / Pikabu
- Так сложилось, что я выгляжу моложе своих лет, и в связи с этим со мной не раз случались курьезы. В 30 лет пришла как-то в цветочный магазин с будущим мужем. Ему тогда 37 было. Он любит заниматься цветами и в тот раз искал какой-то суккулент. Расспрашивает продавщицу, а я тем временем рассматриваю, что есть в магазине. И тут продавщица вдруг мужа спрашивает: «Я смотрю, дочку тоже к цветам приобщаете?» Он вздрогнул и потом у меня спросил, это он так плохо выглядит или я хорошо сохранилась. © LampaTrampa / Pikabu
Некоторые люди настолько не принимают свою внешность даже в молодости, что идут на пластику. Но здесь муж честно рассказал, что думает про новые губы и грудь жены.
AdMe/Народное творчество/15 человек рассказали, какие казусы с ними приключились, когда они перешагнули тридцатник
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