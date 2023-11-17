15+ человек рассказали, какие особенности немецкого быта просто отправили их в нокаут

Можно сколько угодно изучать устои и традиции другой страны, но все испытать культурный шок по прибытии туда. Вот, например, герои нашей сегодняшней статьи побывали в Германии и рассказали, какие особенности немецкого жизненного уклада их потрясли. Ну а мы не прошли мимо.

Когда я жил в пригороде Франкфурта-на-Майне, мой сосед частенько напоминал мне о том, что я должен помыть машину. Но по американским понятиям она была очень даже чистой. Поездил я недели 3, ни разу не помыв свой транспорт, и сосед решил меня проучить. Он подошел и начал мыть мою машину, а я просто стоял рядом. Спустя 10 минут я поинтересовался, нужна ли ему помощь. Он ответил: «Нет. Я лучше сделаю сам, чтобы ты все уяснил». © Steve Auerbach / Quora

Снимаем с женой в Германии квартиру. Возвращаюсь я вечером домой и путаю квартиры. Вставляю ключ в «свою» дверь, а ключ не поворачивается. Продолжаю ковыряться. Вдруг открывается дверь и передо мной появляется огромный мужик. Спокойным голосом он выдает: «Добрый вечер! Чем я могу вам помочь?» До меня доходит, что я зашел не туда. Впав в панику, я встал и выдал не менее эпичную фразу: «Добрый вечер! Нет, спасибо, я уже все. Доброй вам ночи», — и ушел быстрым шагом. © Alex.Kukuruza / Pikabu

«А вы когда-нибудь видели пиццу с шоколадом? Я — нет. Германия удивляет меня».

О моем опыте сделать маникюр в Германии. 10 лет прошло, а все забыть не могу. Была я на месячной стажировке. К концу пребывания начало «душу жечь»: как так, я целый месяц без маникюра, а тут еще и ноготь ломается. Ну, думаю, отведу душу, тряхану стипендией, но шикану и сделаю маникюр! Спросила у хозяйки, у которой жилье снимала, как записаться. Она аж руками замахала: «Что ты? У нас это нужно задолго делать! Я сейчас знакомой позвоню, она дома делает!» Но там сорвалось.

Пошла прогуляться — вижу салон. Захожу, спрашиваю про маникюр и слышу: «Да-да, мадам! Сейчас Сабина вам сделает!» Оглядываюсь и не вижу ничего похожего на рабочее место мастера маникюра. Ну, думаю, в отдельном кабинете сделают. Сижу, жду, пью кофе... Выскакивает очаровательная Сабина, усаживает меня в парикмахерское кресло, сама садится на пуфик у моих ног и... из какой-то старенькой косметички достает металлическую пилочку и начинает на весу подпиливать мне ногти. Потом, порывшись, достает щипцы и намеревается ими обрезать кутикулу. О каких стерилизованных инструментах речь? Нет, попросту порывшись в косметичке... Тут я не выдерживаю и отказываюсь от «обрезания», прошу только пройтись губкой по уголкам. "А как это?"— она не понимает... В общем, решаю на этом закончить процедуру. Иду оплачивать. €16... Занавес. © Анета / ADME

Переехала в Германию и начала встречаться с парнем. Он красивый, добрый, с отличной работой. Однако есть одно но: живет с родителями. Через 4 года я начала плавно намекать, что неплохо бы начинать жить вместе. Сначала были отговорки, но в итоге он признался: «Я не готов, съеду от родителей в 35, а ты, если любишь, 10 лет подождешь». © Подслушано / Ideer

Друг из Германии поделился, что хочет завести ребенка, но ищет девушку, которая сама этого ребенка будет содержать. И чтобы у него денег не просила. Сам зарабатывает очень хорошо. Ребенка готов брать к себе на лето. © Подслушано / Ideer

Как-то я спросил у немца, знает ли он, который час. Так он взглянул на часы, ответил, что знает, и пошел дальше. Позже мой босс объяснил мне, что немцам следует говорить прямо то, что ты имеешь в виду. Я постоянно следовал этому совету до конца моего пребывания в Германии. © TheRoyaleDudeness / Reddit

Работала в ресторане в Германии. Как-то начальник меня учил варить яйцо. Сварил, разрезал и съел половинку. Потом ушел по делам, а вторую половину я выкинула в мусорник. Через 5 минут он возвращается, спрашивает: «Где яйцо?» Я показываю на мусорное ведро. Тут он как закричит: «Катерина! Вы меня только что ограбили на 1 евро». А потом достал яйцо из мусорника, помыл его и съел. © Палата № 6 / VK

Вот такой диалог у меня состоялся с продавцом в берлинском магазине обуви:

— У вас есть такие ботинки 43-го размера?

— А вы их поискали?

— Да, и ничего не нашел. Не могли бы вы посмотреть на складе?

— Я занимаюсь только детскими ботинками. © chatfrank / Reddit

— У вас есть такие ботинки 43-го размера? — А вы их поискали? — Да, и ничего не нашел. Не могли бы вы посмотреть на складе? — Я занимаюсь только детскими ботинками. © chatfrank / Reddit Первый культурный шок я испытала, когда мне было 5 лет. Моя семья переехала из Румынии в Германию. Как-то раз я была в гостях у своей немецкой подружки. Когда настало время обеда, ее родители позвонили моим и попросили меня забрать. Потому что Мерле нужно было есть. Одной. © Marierriot / Twitter

Недавно с мужем впервые побывали в гостях у друзей из Германии, с которыми познакомились на отдыхе в Турции. В одно утро садимся завтракать, друг готовит яичницу с беконом и достает фарш. Ставит его на стол и показывает, чтоб мы его посолили и поперчили. К концу завтрака мы уже забыли о нем, как вдруг подруга берет этот сырой фарш, намазывает толстым слоем на хлеб и с аппетитом ест. Сырой фарш. На наше недоумение сказала, что у них это нормально. А мы сидели и тихо офигевали. © Палата № 6 / VK

Одно время я каждый день ездил на немецком поезде между городами. Как-то раз останавливается поезд на станции, ну и «дружной и радостной толпою» немецкие пассажиры ломятся в вагон. Кто успел — тот и занял место. Залетает пожилая женщина и ставит сумку на соседнее место. За ней заходит молодая девушка и пытается сесть на место, на что женщина говорит: «Мой муж сейчас уже идет, и это его место». Девушка берет ее сумку, ставит ей на колени и заявляет: «Данное отделение вагона подразумевает проезд по билетам без указания места, таким образом, вы не имеете права резервировать для кого бы то ни было место». И тут же садится на место. У бабули вид был ошарашенный. Тут приходит муж и спрашивает: «Где мое место»?, а дама отвечает: «Молодая девушка его заняла». Немец выпучил глаза: «Как, почему?» Девушка спокойно повторила все, что сказала его жене. Дед замолчал. © KZIG / Pikabu

На работе нам приходили электронные письма примерно такого содержания: «После вечеринки осталась еда. Она на кухне. Пожалуйста, угощайтесь». Сперва я была немного в шоке. Я не понимала, зачем сотрудникам престижной компании доедать объедки после какой-то там вечеринки. Но позже я узнала, что эти угощения — свежие и нетронутые. Позже я и сама несколько раз присоединялась к поеданию «остатков». © Ruchika Luthra / Quora

Quora Живу в Германии уже давненько. Гражданство, знание языка, работа, дом — все, как полагается. Отношусь философски к плюсам и минусам такой жизни. Но до сих пор воротит от того, когда вижу немцев, не проходящих мимо валяющейся пластиковой бутылки. Поднимут и заберут, потому что «она стоит 25 центов!» Речь не о бомжах. © Подслушано / Ideer

Немецкие общественные туалеты самые чистые. Я могу посетить уборную даже на заправке и не испытаю при этом никакого отвращения. Там даже чище, чем в туалетах в университетах и государственных учреждениях других стран. © Amanoo / Reddit

В Германии меня поразило количество людей, которые смело могут ответить «нет» на твою просьбу.

— Извините, вы не могли бы меня сфотографировать?

— Нет.

— Не могли бы вы мне подсказать, где метро?

— Нет.

— Какой поезд отправляется в Будапешт?

— Нет! © Mohammad Jordan / Quora

— Извините, вы не могли бы меня сфотографировать? — Нет. — Не могли бы вы мне подсказать, где метро? — Нет. — Какой поезд отправляется в Будапешт? — Нет! © Mohammad Jordan / Quora У знакомых дочь пошла в ясли в Германии в 1,5 года. Через год родителей позвали плановую встречу с воспитателями. Говорят, мол, все хорошо типа, но есть небольшая проблема. Знакомые сразу навострили уши. И тут поступает гениальное продолжение: «Ваша дочь не очень уверенно намазывает паштет на булочку». Ребенку 2,5 года, напоминаю еще раз. То есть остальные дети в ее группе в яслях, по-видимому, намазывают паштет на булочку уверенно. © boton95 / Pikabu

«Только в немецком магазине можно купить 1 крашеное яйцо, сваренное вкрутую».

В Америке обслуживающий персонал всегда на позитиве. Владельцы разных ресторанов заставляют сотрудников улыбаться и желать хорошего дня клиентам, чего бы им это не стоило.

А в Германии люди понимают, на выручку едва ли влияет то, насколько дружелюбны работники. Потому они ведут себя здесь более естественно и не изображают хорошее настроение, если такового нет. © flex645 / Reddit

А в Германии люди понимают, на выручку едва ли влияет то, насколько дружелюбны работники. Потому они ведут себя здесь более естественно и не изображают хорошее настроение, если такового нет. © flex645 / Reddit Я хотел отправить из Германии за границу посылку с календарем в пузырчатой упаковке. Девушка на почте спросила, не книги ли это. Я ответил отрицательно. Тогда она сказала, что это будет бандероль и мне придется заплатить не € 4, а € 16. Я согласился, и тут оказалось, что теперь мне нужно упаковать посылку в коробку. Я не хотел с этим возиться и просто пошел в другое отделение почты. Там у меня снова спросили, не книги ли это. Я ответил «да», и мою посылку отправили за € 4 без дополнительной упаковки. © nznordi / Reddit