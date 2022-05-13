15+ человек рассказали, какие выражения используют только в их семьях, а остальные над ними голову ломают

Члены семьи частенько понимают друг друга с полуслова. Не обязательно что-то объяснять, ведь родные уже в курсе, к чему ты клонишь. Порой эта близость порождает словечки и фразы, смысл которых могут понять только домочадцы.

Мы в ADME с упоением читали истории людей, у которых в обиходе появились собственные фразы. Свою лепту внесли и авторы редакции.

У нас в семье бытует выражение «гавкать на воду». Например: «Не ешь много соленого, а то будешь потом на воду гавкать». Теперь — откуда ноги растут. Была у отца в молодости овчарка. И как-то раз пес стырил несколько соленых рыбин. И сожрал. А потом он пил воду, раздуваясь, как бочка. Когда раздулся до предела, а жажда сохранилась, он подходил к ведру с водой и лаял от бессилия: уже не лезло. © NataBuca / Pikabu

В моей семье, когда кто-то сердится на пустом месте, мы говорим «с куриной котлетки». Лет 15 назад отец и брат до умопомрачения спорили, можно ли просто разогреть куриные котлеты в микроволновке или их обязательно запекать в духовке. © gasbi*** / Reddit

Мы в семье называем носовой платок «сморкалка». Настолько привыкли, что на приеме у врача на вопрос, есть ли сопли, сказала: «Да, уже кучу сморкалок сегодня использовала».

А у нас в семье есть выражение «муху поймать», то есть чего-то сильно захотеть и в кратчайшие сроки получить это. Ноги растут из моего детства, когда мне на Новый год подарили микроскоп. В гости пришел брат, и мы, недолго думая, решили найти муху и рассмотреть ее. Почему именно ее — не знаю. Что, собственно, и получилось в итоге. Причем нашли живую. © ivanspb1984 / Pikabu

Моя мама, когда сомневается в чьей-то компетентности, до сих пор говорит странную фразу: «Из нее такой, например, врач, как я танцевать!» Имеется в виду, наверное, «как я балерина». © Олександра Савченко / ADME

В нашей семье есть словечко «карданы». Давным-давно мой приятель скрасил нам вечер, дотошно и со знанием дела рассказывая, как он разбирал карданный вал. С тех пор фраза «Дорогая, извини: карданы» означает «Я хочу поделиться занудными подробностями своей профессиональной деятельности». © Huhr / Pikabu

В моей семье тоже есть такое выражение. «Авокадо» означает глупую ошибку. Началось все после того, как мама запекла авокадо на гриле, перепутав его с картофелиной. © TristanTheViking / Reddit

Когда мы с будущем мужем съехались, то у нас начали появляться не свойственные для нас словечки и действия. Например, из-за меня у мужа появилась в словаре фраза вроде «белый и пушистый». А я стала постоянно перечислять важные предметы, которые он должен взять перед выходом из дома с собой. В этом случае мы с шутливым укором и улыбкой говорим, что «переопылились» друг от друга. © Ирина Демидова / AdMe

Мой папа пульт от телевизора называет «ленивчик». Мама терпеть не может этот папин новояз и игнорирует его просьбу «передать ленивчик», пока он не назовет его пультом. Поэтому папа отыгрывается на гостях и в ответ на их удивленный взгляд с удовольствием объясняет, что же такое он просит передать.

Семейное слово — «герундий». Означает, что в туалете закончилась бумага. Кто родоначальник и какова логическая связь, мне неизвестно. Помню, в детстве очень удивилась, когда поняла, что у моих друзей в семьях такое слово не в ходу. А когда классе в шестом на английском учительница торжественно объявила: «Тема урока — герундий», у меня случился когнитивный диссонанс. © Mashakrasotka / Pikabu

В нашей семье, когда кто-то чем-то жадно набивал рот, например таскал конфеты одну за одной, ласково говорили «кутёк» в значении «знай меру, остановись». Я всегда думала, что это общераспространенное слово, пока не сказала его своему мужу и он не начал смеяться. Слово и правда звучит забавно, если ты его раньше не слышал. Я тут же погуглила и поняла, что, похоже, никто в мире больше не употребляет его в таком значении.

Мы называем пульт дистанционного управления «сменялкой каналов». Все смеются надо мной. © aesop7 / Reddit

Мама ругала папу, что он ничего не замечает. Как-то раз она купила домой крутой тюль. Матушка сваяла из полотна занавески на 2 окна в зале и себе шикарную блузку. Встретила батюшку с суточного дежурства и с особым выражением лица спросила: «Ну как?» Батюшка не спеша сложил руки на животе, сфокусировал взгляд где-то в пространстве на равном расстоянии от всех предметов в помещении и со значением изрек: «Воздушно». Матушка, уже готовая привычно разобидеться, хохотала как никогда в жизни. За находчивость и сообразительность батюшка был прощен на 3 года вперед, а слово «воздушно» навеки вошло в наш семейный юмористический словарь. © BossaNova / Pikabu

Матушка, уже готовая привычно разобидеться, хохотала как никогда в жизни. За находчивость и сообразительность батюшка был прощен на 3 года вперед, а слово «воздушно» навеки вошло в наш семейный юмористический словарь. © BossaNova / Pikabu В моей семье в качестве таких фраз в основном служат цитаты из фильмов.

Например, когда кто-то хочет рассказать, как плодотворно он провел день и сколько дел переделал, то тараторит: «Я вытерла пыль и с бюро, и с каминной полки, и с мраморного бюстика» («Собака Баскервилей»). © Екатерина / AdMe

Мы с женой почему-то все праздники, тусовки, вечеринки и так далее называли елками. То есть, допустим, звоню приятелю и говорю: «Леха, приходи на елку, у меня завтра днюха». Или жена звонила матери: «Мам, мы завтра приедем, только не устраивайте елку». Все знакомые давно привыкли. Кто из нас это придумал и почему — уже не помню, а спросить не у кого. © feldkurat / Pikabu

У нас пыль, которая скапливается в труднодоступных углах или за диваном или шкафом, мама всегда называет «мох». Ну и похоже же. Типа «Катя, надо убраться, там уже мох!» или «Вы столько не убирались с сестрой, что там уже мох». И я настолько свыклась с тем, что это просто вариант названия скопившейся пыли, что была уверена, что ее так называют все. И вот мы уже с мужем как-то обсуждали, что нужно убраться перед родами, и я говорю: «И под кроватью нашей ближе к стене помыть, а то там уже мох». Надо было видеть его офигевшее выражение лица, пока я не объяснила, что у нас в семье так называли скопившуюся пыль.

В отчем доме у нас с сестрой была любимая фразочка: «Телефон, ключи, студенческий?». Это когда собираешься куда-то, стоишь на пороге одетая и охлопываешь карманы, пытаясь понять, все ли взяла, что нужно. Муж, тогда еще парень, очень удивился, когда на автомате про студенческий выдала. © Лживый Куса / AdMe

У нас в семье иногда сходить в туалет звучит как «посетить заведение», потому что у нас в городе есть общественный туалет, построенный по проекту крутого особняка для богатых. Да, это такой крошечный особнячок, в котором только общественный туалет и все. Выглядит очень прилично, поэтому «заведение».

Однажды в моем далеком детстве бабушка полезла в верхний ящик стенки со словами «Сейчас я достану штаны тебе, финские, для тепла!» и достала некую вещь, состоящую из одних дыр. Вряд ли это была моль, вероятнее всего, они просто там пытались от старости тихо исчезнуть. С тех пор все дырявые вещи у нас «финские, для тепла» — начиная со старых заношенных футболок и заканчивая новыми модными джинсами. © GeneSparda / Pikabu

Мама постоянно перешивала маленькой мне какие-то вещички. Для этого старую вещь нужно было, по ее словам, «распозгать» — в смысле распустить швы, разрезать. Я была уверена, что так это и называется, а школьная училка по кройке и шитью потом ржала надо мной, когда я употребляла это слово.

У нас в меню на семейных сборищах есть салат под названием «Тронутый». Как назывался раньше, никто не помнит. Давным-давно гостья такой попробовала и сказала, что у нас салат тронулся, имея в виду, что он испортился. Прокиснуть там ничего не могло: плавленый сыр, чеснок и майонез, да и готовили всегда все свежее, не только на застолья. Но салат теперь на веки вечные «Тронутый». © OlgaBush / Pikabu