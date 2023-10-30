15+ продуктов, которые у пользователей вызовут лишь вежливое: «Нет, спасибо»

Пожалуй, нет универсального блюда, которое бы нравилось абсолютно каждому. Вкусовые привычки формируются в детстве и могут меняться в течение жизни. Пользователи рассказали, какие, казалось бы, привычные всем продукты они на дух не переносят. Досталось и напиткам: об этом наш сегодняшний бонус.

Бонус

Порой достаточно следовать нехитрым принципам, и казавшееся ранее невкусным блюдо удовлетворит самого взыскательного гурмана, например, сделать насечки на небольшой рыбе перед жаркой. Еще больше кулинарных советов из сети собраны здесь.

А истории о людях, которые в ресторане оценили не столько вкус еды, сколько ее подачу, собраны в этой статье.