15+ продуктов, которые у пользователей вызовут лишь вежливое: «Нет, спасибо»
Пожалуй, нет универсального блюда, которое бы нравилось абсолютно каждому. Вкусовые привычки формируются в детстве и могут меняться в течение жизни. Пользователи рассказали, какие, казалось бы, привычные всем продукты они на дух не переносят. Досталось и напиткам: об этом наш сегодняшний бонус.
- Свекла. Я пробовал ее в самом разном виде, но у всего был вкус земляной и соленый. Как ни странно, грибы я люблю. © warrenpeace911 / Reddit
- Для меня это авокадо. Оно на вкус как трава. Не понимаю, как можно есть тост с этим или бутерброд. Думается, что люди просто ведутся на то, что авокадо сейчас в моде и оно полезно для здоровья. Однако, как ни крути, вкус у него от этого лучше не становится. © Chemical-Garbage-756 / Reddit
- Персики. Никто этого не понимает. Мне не нравится вкус чая или десертов с этим ароматом. Однажды мне даже пришлось снова мыть руки, когда у подруги в гостевой ванной оказалось мыло для рук с запахом персика. © SFN81 / Reddit
- Тыква. И я сейчас не об искусственном ароматизаторе, а о самом обычном овоще. Люди всегда поражаются: «Что значит, ты не любишь тыкву? Я всегда приправляю ее маслом и сахаром и она получается просто божественной». Минуточку, таким нехитрым способом можно все что угодно сделать вкуснее. © PetrusScissario / Reddit
- Я могу поклясться, что никто на самом деле не любит сельдерей. Его нормально не прожуешь, а единственное послевкусие от него — это боль и сожаление. К тому же его еще и толком не приготовишь — вся надежда на соусы, в которые его можно окунуть. © redditer_420 / Reddit
- Кориандр. Да, я прекрасно осведомлен о существовании гена, из-за которого некоторым людям он по вкусу напоминает мыло. И да, вероятнее всего, я его носитель. Но вы не сможете меня убедить в том, что все остальные приходят в искренний восторг от этой зелени. Люди, которые говорят: «Да, мне тоже сначала казалось, что он отдает мылом, но потом я полюбил его», только доказывают мою точку зрения. © Unknown author / Reddit
- Если мне не нравится еда, я ее не ем. Не вижу причин для того, чтобы притворяться, разве что из вежливости. Если меня приглашают на ужин и угощают языком или ананасом, я их проглочу, хотя дома никогда к ним не прикасаюсь. © Elizabeth Henderson / Quora
- К сожалению, я думаю, что в определенных ситуациях люди чувствуют, как на них давят, заставляя притворяться, что им нравятся определенные продукты. Три возможных примера: устрицы, икра и фуа-гра. © Kathy Cruz / Quora
- Цветная капуста. О, она же совершенно безвкусная! Возникает ощущение, словно ты пережевываешь кусочки резины. И я уж тем более не понимаю, как люди заказывают себе пиццу с этим брокколи-альбиносом. © lemon-orca / Reddit
- На дух не переношу голубые сыры. Каждая клетка моего тела буквально кричит о том, что, если я хочу жить, я обязана как можно скорее выплюнуть это. Мои инстинкты не позволяют мне есть такие сыры, поэтому я никогда не пойму, почему они настолько популярны. Для меня они на вкус как заплесневелый подвал. © evedidthing / Reddit
- Майонез для меня самое страшное. У меня просто иррациональное отвращение к нему. Могу съесть его разве что в очень небольшом количестве с острым роллом с тунцом или чем-то таким. Долго не мог есть сэндвичи, потому что ненавижу майонез. Но потом я открыл для себя бальзамический уксус, и он изменил мою жизнь. © AppleParkFive / Reddit
- Я бы сказала, требуха. Мне становится плохо от одного ее запаха. Мой папа любит ее, потому что его отец любил ее. Но на мне этой славной традиции пришел конец. Требуха, на выход! © OpenRepair4390 / Reddit
- Фаршированная рыба. Мне неважно, чем и в каких пропорциях вы напичкаете рыбу, — это блюдо все равно не создано для употребления в пищу человеком. Кто-то совершил роковую ошибку при его создании. Как говорится, я хочу поговорить с менеджером! © ruseriousordelirious / Reddit
- Суши из сырой рыбы. Да, многие действительно любят суши, но есть и те, кто это утверждает только из-за их популярности. © Kavitha / Quora
- Мне не нравится вкус шоколада. Никакое количество сахара или других ингредиентов не может замаскировать горький запах и вкус, и это мгновенно меня отталкивает. В детстве казалось, что я жую мягкий металл. © Mendrea / Reddit
- Изюм: вот ем я торт, который выглядит аппетитно, потом один из них попадает ко мне в рот и все, аппетит пропадает. © KhalLoco / Reddit
- Оливки. Клянусь, они отвратительны. Я не могу представить, чтобы кто-то ел что-то настолько горькое, и это бы ему нравилось. © xExecutive / Reddit
- Помидоры. Не выношу вкус свежих, но ем без проблем томатную пасту, пюре, суп, кетчуп и так далее. © The_Max_Power_Way / Reddit
- Терпеть не могу помидоры в бутербродах и сэндвичах. Там они просто мокрая словно губка. Если уж есть помидор, то порезанный на дольки. © DrNopeMD / Reddit
Бонус
- Для меня самое ужасное — это кокосовая вода. Я не понимаю, как кто-то может получать от нее удовольствие. Именно такой я представляю себе на вкус воду после педикюра. © Abyss_staring_back / Reddit
- Газированная вода. Я могу ее выпить, если только больше нет ничего. Мне нужен другой аромат, чтобы заглушить вкус карбонизации. © Kate Eccles / Quora
- Кофе. Черный и горький, люди привыкают к нему из-за его воздействия, а не вкуса. Но кофеин заставляет нас просыпаться ночью. Все дело в эффекте бодрствования, который он приносит, а не во вкусе. © Angelica Wonder / Quora
Порой достаточно следовать нехитрым принципам, и казавшееся ранее невкусным блюдо удовлетворит самого взыскательного гурмана, например, сделать насечки на небольшой рыбе перед жаркой. Еще больше кулинарных советов из сети собраны здесь.
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AdMe/Народное творчество/15+ продуктов, которые у пользователей вызовут лишь вежливое: «Нет, спасибо»
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