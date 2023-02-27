15+ человек рассказали о поведении людей в сети, которое их напрягает

В соцсетях людей раздражает разное: одни хмурятся от обилия смайликов, других выводят из себя чужие бесчисленные фотографии из отпуска. Сегодня узнаем, какое поведение в интернете людей уже порядком достало. А в бонусе расскажем, как с помощью соцсетей одна девушка дурит начальство.