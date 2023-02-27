15+ человек рассказали о поведении людей в сети, которое их напрягает
В соцсетях людей раздражает разное: одни хмурятся от обилия смайликов, других выводят из себя чужие бесчисленные фотографии из отпуска. Сегодня узнаем, какое поведение в интернете людей уже порядком достало. А в бонусе расскажем, как с помощью соцсетей одна девушка дурит начальство.
- Не понимаю, когда люди выкладывают пост с милым животным или очаровательным ребенком с подписью вроде: «Люди сказали, что я некрасив. Лайкни и поделись, если не согласен». Все мои родственницы ведутся на это. © Dee_Buttersnaps / Reddit
- Подписалась на меня дальняя родственница и давай заваливать виртуальными подарками. Я сначала отвечала из вежливости, потом стала игнорировать — думала, успокоится. Но ни фига. Она и дальше продолжала «подарки» кидать. Тогда я взяла и тете сказала, что если эта родственница будет ей жаловаться, что я ее из друзей удалила, то пусть тетя на меня не обижается. Но я так не могу: когда мне что-то дарят, пусть даже виртуально, то я чувствую себя обязанной сделать ответный жест. А делать ей ответные жесты по 20 раз на дню и каждый день у меня не было ни времени, ни сил, ни желания. © Анастасия / ADME
- Давно общаемся с семьей, в которой, мягко говоря, не все гладко: ругань, измены, дело к разводу. А соцсети у них завалены фотографиями в стиле «семья из рекламы йогурта». Я однажды спросил, зачем они так себя ведут, и получил неожиданный ответ, мол, пусть хоть в виртуальном мире все нормально будет, может, эти счастливые постановочные фото помогут и в жизни все наладить. Хочется в это верить, хорошо бы.
- Бесит, когда девушка выкладывает фото в соцсеть, а ее одни и те же комментируют:
— Красотка.
— Да, — отвечает девушка.
— Милашка.
— Я такая.
— Такая зайка!
— Чмаф.
И так под каждой фоткой! И фотки все заезженные: с едой да с цветочками. © Подслушано / VK
- Знакомая из отпуска всегда вываливает тонны фото анфас и в профиль и с пальмой из головы, но, даже вернувшись, не может остановиться. Подписывает: «Вспоминая отдых». Однажды моя жена не выдержала и написала: «Сколько у тебя их еще?» На что та резко ответила: «А тебя что, в отпуск не вывозят? Столько, сколько у тебя за всю жизнь не будет!» — и заблокировала. Вот что это было?
- Что может бесить больше постов в духе «Я удаляю свой аккаунт»? Видимо, чтобы люди в комментариях умоляли остаться. А еще посты, в которых говорится что-то типа: «Я чищу свой список друзей. Может, вам повезет и вы в нем останетесь». Ну и бонусом посты, в которых нас погружают во что-то, во что верит автор, и подпись: «Если вы не согласны со мной, удаляйтесь из друзей». © truisluv / Reddit
- Есть болтливая коллега, невольно в курсе подробностей ее личной жизни. В какой-то момент все кавалеры ее кинули, и тут началось шоу в соцсети. Сначала она выложила фото с грубо пририсованными в фотошопе огромными букетами и подписями типа: «Ах, снова мои любимые розы, какой сюрприз!» Дальше стала подкладывать фон, якобы она через день в ресторанах с дорогими интерьерами. Теперь она просто берет фотку какой-нибудь модели и приделывает туда свое лицо. Получается, смотрю «в прямом эфире», как человек теряет связь с реальностью. Вроде и неловко, но оторваться невозможно. © Подслушано / VK
- У меня знакомая уже месяцев 8 назад вышла замуж. Естественно, в соцсетях куча свадебных фоток. Ну отлично, порадовались все за нее, кто ж против. Но время идет, а фото с завидной периодичностью появляются и появляются! Вот жених с невестой; невеста с такого ракурса и с другого; вот наклон головы поменяла, ручкой махнула, глазом моргнула; а вот еще, и еще, и еще фоточки! Наглядный пример того, как можно задолбать всех вокруг своим невероятным счастьем. © Подслушано / VK
- Одна родственница живет далеко, разница во времени — 2 часа. Каждый день куча картинок с пожеланием доброго утра, доброго дня и доброго вечера и куча видео. Я отключила уведомления и автозагрузку ее сообщений. Однажды она прислала среди ночи кучу видео, а среди них текстом сообщение: «Даст бог, приеду в гости». Я его, естественно, не увидела, а на второй день мне приходит что? Голосовое сообщение, что я такая-сякая! Сейчас она на нас с мужем обиделась и не шлет ничего. Счастливы безумно! Но на всякий случай теперь ее заблокировали. © Еда Вкусная / ADME
- На каждый праздник моя сестра выкладывает фотографии букета, которые ей дарит муж. А правда заключается в том, что ее муж — не лучший человек, с которым они ссорились и ругались из-за измены прямо перед тем, как однажды была сделана и опубликована такая фотография. © Unknown author / Reddit
- Не люблю посты, в которых добро делают напоказ. Например, люди помогают бездомному или дают кому-то крупную сумму денег и обязательно на камеру. Очень грустно, что они делают это не потому, что хотят помочь, а чтобы привлечь подписчиков. © Pynkkoala / Reddit
- Больше бесит, когда отсылают голосовые сообщения вместо текстовых. Может, у меня нет возможности сейчас его прослушать или я не хочу, чтобы другие люди его слышали. Лучше же просто написать! У меня была приятельница, которая специально не отвечала на сообщения сразу, чтобы создать имидж популярной и занятой особы.
Еще раздражает, когда размещают у себя на странице поздравление с днем рождения своему малолетнему ребенку, который даже читать не умеет, или пожилой бабульке. А снизу подписывают, мол, смотрите все, какая я заботливая мать и внучка. Ну вот зачем так делать? © Мария Денисюк / ADME
- Жду, когда младший ребенок окончит школу, чтобы выйти наконец из родительского чата! Закидывают этими пересылаемыми поздравлениями: картинки, картинки-мигалки, видеопоздравлялки на все праздники... В эту же копилку голосовые сообщения. © R A / ADME
- Пишут в сети что-то вроде: «Все пропало». Первый же комментарий: «Что случилось?» — и ответ: «Я не хочу об этом говорить». Тогда зачем ты об этом пишешь? © souponastick / Reddit
- Мне разбивают сердце посты с отредактированными детскими фотографиями. Ну когда мамы публикуют фотографии своих маленьких детей с фильтрами. Дети прекрасны сами по себе, безо всего этого. © intoon / Reddit
- А я не понимаю все, что связано с постами о младенцах, испачканных едой или чем похуже. Родители думают, что это мило. Но это не так. © PaddlesOwnCanoe / Reddit
- Когда люди публикуют фото, на которых кичатся роскошью, я рассматриваю это как попытку произвести впечатление. Зачем? С целью изобразить «идеальную» жизнь, а деньги, по их мнению, должны служить подтверждением статуса, мол, их жизнь лучше, вообще близка к идеальной. Но у некоторых таких персонажей, к сожалению, нет ничего, кроме ложной уверенности в себе, в социальных сетях. Деньги становятся тем якорем, который поддерживает эту ложную уверенность. © Lindelwa Magwaza / Quora
- А меня раздражают выпрашиватели лайков и раскрутчики страничек при помощи чужих фоток с текстами: «Пусть будет счастлив тот, кто поставит лайк», «Никто нам не ставит „класс“, потому что мы деревенские», «Я сделал метровую крокозябру из зубочисток, поддержите меня», «Поставь лайк, если помнишь вот эту фиговину. Посмотрим, сколько нас», «Дядя Вася сделал нечто невообразимое. Он достоин уважения? Поставь „класс“». И этому нет числа. Прямо виртуальные попрошайки, честное слово! © Нерадистка КЭТ / ADME
- Довольно глупо и опасно, когда человек влет становится экспертом. Многие знакомые пытаются быть тренерами в областях, о которых они ничего не знают: психическое здоровье, фитнес, отношения. Одна знакомая, перенесшая тревожное расстройство, теперь позиционирует себя как гуру психического здоровья, который может помогать другим. © NOthing__Gold / Reddit
- Вызывают недоумение чрезмерно отредактированные в фотошопе портреты. Чувак, это не ты. Да и мама родная тебя бы не узнала. Нет, ты не проснулся таким. Нет, это не естественно. © ************* / Reddit
- Некоторые постят как ненормальные: люди верят, что у них есть зрители, ожидающие узнать, что происходит в их жизни, делятся всем, даже фото своего ужина, где они обедают, как каждый вечер общаются с друзьями. А те, кто честно рассказывает о своей жизни и постит немного, выглядят рядом с такими активными неудачниками. Но, стоп, ребята. Если вы живете прекрасной жизнью, зачем вам тратить время на то, чтобы убеждать в этом незнакомцев? © Jim Doire / Quora
- Как насчет токсичного позитива вперемешку с враньем? Например, ты знаешь, что этот человек не очень-то и хороший, очень даже нехороший, а он постит что-то вроде: «Будь добр к другим. Ты никогда не знаешь, через что они проходят». Ага, конечно. © mjigs / Reddit
- Не очень понимаю, когда женщины создают длинные посты о том, как сильно они любят своих детей или своих мужей, а затем там же жалуются на них. Например: «Я так сильно люблю этого мужчину, хотя он никогда не убирает на место свои носки и иногда мне действительно хочется его за это хорошенько отчитать, ха-ха. Он такой замечательный, несмотря на то что я одна забочусь о ребенке по ночам, а он совсем не помогает. Но он моя опора!» © Glad_Lengthiness6695 / Reddit
- Я знаю женщину, которая публикует посты о многих замечательных вещах, происходящих в ее жизни, но все это не больше чем сценарий. Исключительно для показухи. У нее типичная «жизнь-мечта», а вы, мол, можете утонуть в зависти. Но мы с друзьями просто смеемся над этим, потому что знаем, как все обстоит на самом деле. © Angel Kristine / Quora
- Немного раздражает, когда люди начинают привирать. Например, наступает у них в жизни какой-то кризис, и они прямо чувствуют необходимость начать делиться мудростью с миром. Мол, у них какое-то совершенно особенное, глубокое понимание происходящего, такие особенные мысли, каких нет у всех остальных. © mntl_frdm / Reddit
- Прикалывает, когда люди публикуют фотографии для кого-то, но при этом хвастаются. За примером далеко ходить не надо: девушка публикует фото, на котором она в роли невесты, а рядом подружка невесты. И она этим как бы поздравляет подругу с днем рождения. © 123sarahcb / Reddit
- Я не возражаю против того, чтобы кто-то иногда хвастался своей новой улыбкой, новой машиной или ребенком. Но бесит, когда люди каждый божий день публикуют селфи и хвастаются каждым незначительным достижением. Фотографии еды, какие они замечательные домохозяйки и подобное. У меня есть одна подруга, которую я обожаю, но мне пришлось отписаться от нее, потому что она вываливает тонны бесполезной информации. © Helena Hanbasket / Quora
- Подруга имеет свойство постить фотки, на которых она выглядит потрясно, а я, мягко говоря, не очень. Однажды она меня поздравила с днем рождения, опубликовав такой шедевр, а потом еще такая: «Почему не перепостишь?» Да потому, что для тебя не имеет значения, как я выгляжу на фото! А выгляжу я там очень даже некрасиво. © FuzzyManPeach / Reddit
Бонус: иногда много фото в соцсетях публикуется исключительно для отвода глаз
- Перед отпуском готовлю фото, будто я где-то на рыбалке, на пляже, в горах. В течение всего отпуска выкладываю в соцсети. Нет, я не сижу дома в отпуске, я действительно отдыхаю. Правда, не всегда далеко от города и дома. Я это делаю для начальства, чтобы меня не выдернули на работу из отпуска. Я далеко, в городе меня нет, приехать не успею. Уже по опыту знаю. «Ты на даче? Когда следующий автобус? Через 4 часа? Ну ты не переживай, мы тебе сейчас такси закажем». Платят очень хорошо, да и в остальном все вполне себе неплохо. Работаю уже 5 лет, но каждый отпуск — это целый квест. © Подслушано / VK
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