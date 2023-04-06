15 человек рассказали о работе, которая оказалась так же далека от их ожиданий, как Земля от Марса

Все мы по-разному представляем себе работу мечты. Для кого-то это должность в IT: хорошая зарплата, интересные задачи и удаленка; кто-то хочет трудиться на телевидении, кто-то жаждет помогать людям. Но в своих грезах мы рисуем себе лишь хорошие стороны работы, а в жизни все может оказаться иначе. Для сегодняшней статьи мы собрали истории людей, которые тоже мечтали об одном, а получили абсолютно другое.

Мне одна девушка сказала слащавым голоском: «Ой, у тебя такая классная женская работа! Я бы тоже хотела быть дизайнером интерьеров. Это так круто — выбирать всякое красивое». Она, видимо, представляла картину, как я, такая красивая, в шубке, езжу с клиентом по салонам дорогой мебели, все смотрят мне в рот... Что они возят с собой чемодан денег, а я такая наманикюренным пальчиком показываю, какой диван купить. Но она не представляла, что это еще и сидение часами за чертежами и спецификациями с выпученными в монитор глазами, и поездки на стройку, где надо тащиться в каске на 8-й этаж пешком по деревянной лестнице-времянке. И на этом 8-м этаже лезть на террасу, где не то что перил нет, а даже сплошной настил еще не сделан. © Hoshahani / Pikabu

Люди думают, что, раз ты айтишник, тебе так офигенно: удаленная работа с Бали / из Таиланда / с собственной яхты с 12 до 14... Реальность: кровать — кресло — туалет, еду привозит курьер, работаешь от рассвета до забора. © misterblack / Pikabu

Все детство мечтал быть смотрителем зоопарка, и вот мне наконец предложили стажировку. Мне потребовалось меньше недели, чтобы понять, что я не вывожу. Это вам не «играть с милыми животными и дрессировать их». Готовьтесь к тому, что придется убирать самый мерзкий беспорядок и нюхать самые ужасные запахи на свете. Это не то, что я себе представлял. © duneden9 / Reddit

Никогда не любил водить машину, но всегда хотел научиться летать. Потратил 10 тысяч на лицензию пилота и обнаружил, что полет — это то же самое вождение, только со взлетом и посадкой. Странно, как быстро сдулась детская мечта. © thecoolerllcoolJ / Reddit

Работаю сисадмином. Раньше думал, что уйду на удаленку — буду сидеть и ерундой страдать. Реальность такова, что на удаленке работаешь всегда, все 24 часа. Скучаю по офису... Пришел туда, потрещал с коллегами, кофе попили, воздухом подышали. Почту глянул — уже обед. Пообедал, поделал дела, чаю попил. Прошелся по офису, поболтал. Вечером отчет написал о проделанной работе и со спокойной совестью домой поехал. © user4756649 / Pikabu

Я всегда хотела быть стюардессой, и у меня получилось устроиться на желанную работу. Нет, первые несколько лет было даже весело, но потом работа превратилась в череду неразличимых гостиничных номеров, а выносить пассажиров уже попросту не могу. © oy-withthepoodles / Reddit У нас, кстати, есть статья, в которой стюардесса без прикрас рассказала о своей работе.

Когда ты ученый, ты мечтаешь о том, что каждый рабочий день будет проходить в поисках правды, ответов на вопросы жизни и решении фундаментальных проблем вселенной. А реальность такова: приходится публиковаться в бешеном темпе, писать заявки на гранты, которые, как ожидается, будут поддерживать и вашу работу, и весь университет, а еще справляться с преподавательской нагрузкой и отбиваться от токсичных коллег. Куда ни глянь, везде критика, заявки на гранты отклоняются, студенты недовольны, и на собрания факультета вы уже ходите, буквально стиснув зубы, потому что ваши коллеги вечно пытаются вам подгадить. © zazzlekdazzle / Reddit

Жена, когда трудилась инженером-конструктором: «Классно работать кадровиком — ничего не делаешь, весь день сидишь или гуляешь». Выучилась на кадровика и еле работу нашла. Теперь работает, не отрывая от стула пятой точки весь день; куча бумажек, а зарплата — половина от прошлой. Сидит и опять жалуется: «Какая классная работа в бухгалтерии...» Молчу. Пусть сначала попробует квартальные отчеты сдать. © MuxXamMor / Pikabu

Археология, в особенности полевая. В 99 % случаев ничего не находишь, работа физически тяжелая (иногда изнурительная), зарплата — кот наплакал, льгот нет, постоянно в разъездах. Несмотря на всю ерунду в этой области, мне нравится быть археологом и я не хочу менять работу, но никому не рекомендую этим заниматься. © eric3844 / Reddit К слову, у нас на сайте есть подборка историй об изнанке различных профессий, и секрет от археолога туда тоже попал.

Работа на телевидении или в киноиндустрии кажется людям гламурной, однако на деле это неблагодарный, непосильный труд. Зарабатывать, конечно, можно неплохо, но получается не у всех. График и условия — сущий кошмар. И больше всего напрягает, насколько эта работа непостоянна. Съемки длятся от пары недель до пары месяцев, а сериал в любой момент могут закрыть. Представьте, что вам нужно искать новую работу каждые 3 месяца. Так ведь еще подобные периоды простоя — это не отпуск. Расслабиться нельзя ни на минуту, мы постоянно берем новые проекты. Потому что, даже если получаешь приличную заработную плату, ее недостаточно, чтобы можно было обойтись без подработок. © adesimo1 / Reddit

Всегда хотелось быть художником-графиком. Ну, знаете, проходить мимо рекламных щитов, которые я сам разработал, любоваться рекламой, которую я сделал, собрать крутое портфолио... Я даже специальность выбирал, основываясь на мечте. Но когда дело дошло до реальной работы, выяснилось, что не так уж это и весело. Все не так, как в те времена, когда это было просто моим хобби. Бессонные ночи и дедлайны просто-напросто истощают. © abmendi / Reddit

А я писатель. Вот думаешь такой: сейчас как сяду, как напишу книгу, а потом как опубликуюсь! А писать — это тяжело вообще-то. Написать связную историю с интересными персонажами, развивающимся сюжетом, завязкой, серединой и финалом очень сложно. Опубликоваться так вообще практически невозможно. А если вас опубликуют, то издательство будет ожидать, что в течение года вы принесете им еще одну рукопись. © squishpitcher / Reddit

Везде реклама: «Иди в IT!», «Это работа мечты!», «Заработай миллион, написав 2 команды». Моя подруга работает в IT уже 5 лет, и мы знаем правду. Это ад. Чтобы стать сеньором и получать тот самый миллион за 2 команды, нужно умереть и возродиться, как феникс, да чтобы еще и слезы были лечебные, ведь плакать придется много. Это огромный труд, мозги при этом набекрень, постоянно сидишь и внимательно смотришь на каждый символ. Заработать можно, конечно. Но это просто отвал всего, и здоровье в ноль. © Подслушано / Ideer

Несколько лет назад устроился пчеловодом. Всегда хотелось работать в сельском хозяйстве или управлять собственной фермой — решил, это будет хороший опыт. Место, как мне казалось, спокойное: заботься о насекомых да доставай мед из ульев, большую часть работы делают пчелы. Как же я ошибался! Пчеловодство похоже на 90 % другой тяжелой работы: подъем и укладка тысяч ульев, переноска сотен ведер корма для пчел, ты вечно согнут в три погибели, еще эти многокилометровые обходы ферм, все оборудование на поддоны укладываешь вручную — и так весь день. И все это в холщовом костюме в изнуряющую жару. © Agitated-Plum / Reddit Представьте, как нелегко порой приходится фермерам, которые ведут свое хозяйство. Мы как-то писали об огородных провалах, с которыми сталкивается любой дачник, и нам тогда аж обидно стало за каждого из них.

А я всегда хотела быть медсестрой и помогать людям. В конце концов я ей стала... Работала в операционной, и там меня вечно шпыняли. Я возненавидела свою работу, а в особенности бесило то, что хирурги, по сути, считали медсестер некой низшей кастой. Кроме того, у медсестер нет никаких перспектив карьерного роста, администрация нас терпеть не может, зарплаты смехотворные, а пациенты вредные. © miloblue12 / Reddit