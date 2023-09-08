15+ человек рассказали о родительских фразах, которые до сих пор стучат набатом в голове

Все мы в детстве слышали, что родители желают нам только добра, даже когда говорят неприятные вещи. Но порой мамы и папы бросают неосторожные фразы, которые оставляют неизгладимый след в душе ребенка. Пользователи сети рассказали, какие слова родителей они спустя годы вспоминают со слезами на глазах. А в конце статьи — бонус о том, что материнская поддержка творит чудеса.

Всякий раз, когда мама снимала меня или водила к профессиональному фотографу, она говорила: «Не улыбайся так фальшиво! Ну-ка, поискренней!» Она даже не догадывалась, как действовали на меня эти слова. Я начал переживать, что моя улыбка выглядит как-то не так. И сейчас мне вообще не хочется улыбаться, особенно при маме. © Xodarap715 / Reddit

Когда мне было 11, мама сказала: «Ты не дурнушка, но и не красавица» . А когда я стала старше и выиграла конкурс красоты, она подумала, что судьи допустили ошибку либо просто сжалились надо мной. Прошло 65 лет, а я все еще борюсь с депрессией. © Pinch2 / Quora

. А когда я стала старше и выиграла конкурс красоты, она подумала, что судьи допустили ошибку либо просто сжалились надо мной. Прошло 65 лет, а я все еще борюсь с депрессией. Pinch2 / Quora Моя мама всегда говорила, что я пахну чем-то затхлым . Сколько бы я ни мылся, сколько бы дезодоранта ни использовал. Да даже одеколон не помогал. А позже, когда я уже выпорхнул из родового гнезда, мама призналась, что лгала о запахе. А все потому, что она хотела заставить меня позаботиться о том, чтобы всегда хорошо пахнуть. Но по факту я теперь думаю о гигиене 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И когда кто-то говорит, что я приятно пахну, для меня это лучший комплимент. © riptomymorale / Reddit

. Сколько бы я ни мылся, сколько бы дезодоранта ни использовал. Да даже одеколон не помогал. А позже, когда я уже выпорхнул из родового гнезда, мама призналась, что лгала о запахе. А все потому, что она хотела заставить меня позаботиться о том, чтобы всегда хорошо пахнуть. Но по факту я теперь думаю о гигиене 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И когда кто-то говорит, что я приятно пахну, для меня это лучший комплимент. riptomymorale / Reddit «Перестань плакать, ты вгоняешь меня в депрессию! Ты что, меня не любишь?» — слышала я с 7 лет. Сейчас я могу плакать только перед своей второй половиной, поскольку есть нездоровая привычка сдерживать свои эмоции. © verdomde-loser / Reddit

verdomde-loser / Reddit Я впервые в жизни попыталась испечь банановый хлеб. Я старалась изо всех сил, чтобы порадовать маму, но что-то пошло не по плану. Результат был вполне съедобен, но выглядел, мягко говоря, не очень. Мама посмотрела и спросила: «Это верх твоих возможностей?» Мне тогда было всего 10 лет, но по сей день мне иногда кажется, что какие бы усилия я не прикладывала, этого недостаточно. © PhoenicianInsomniac / Reddit

Я встречалась с настоящим монстром, когда еще училась. Он нередко проявлял жестокость и оскорблял меня. Когда я в кои-то веки решила, что с меня хватит, и порвала с этим парнем, моя мама сказала, что я, видите ли, лишила ее «любимого сына» . Я рассказала ей все, что он вытворял, а она приняла его сторону. Мол, это я провоцировала его и заслужила такое отношение. Прошли годы, а я до сих пор это не могу забыть. © Heysandyitspete / Reddit

. Я рассказала ей все, что он вытворял, а она приняла его сторону. Мол, это я провоцировала его и заслужила такое отношение. Прошли годы, а я до сих пор это не могу забыть. Heysandyitspete / Reddit Родители мне всегда давали понять, что в доме моего ничего нет и прав у меня никаких нет, только обязанности. Гостила у нас родственница с дочерью лет на пять меня младше. Естественно, поселили их в мою комнату, меня выселили в коридор на раскладушку: «Не нравится — на улице поспишь», — отрезала мать. Дочь знакомой, увидев все мои плакаты на стенах, игрушки, новые вещи, тут же начала ныть, что ей этого тоже хочется. Мать наказала меня, увидев слезы: «Твоего здесь ничего нет!» И отдала абсолютно все той малявке. Похожая ситуация была и в гостях у знакомых. Их мелкий начал ныть, что торта ему не достанется из-за аллергии. Мать, выдернув из-под носа у меня кусок торта, сказала: «У нашей дочери тоже аллергия», — и заточила его сама. Прошли годы. Родители в квартире затеяли капитальный ремонт, жить стало временно нельзя. И мать позвонила и визгливо потребовала освободить им мою собственную квартиру: «Не переломишься, если и на даче поживешь!» А я взяла и с легкостью им отказала, припомнив все унижения из детства. Заблокировала обоих и общаться с ними больше не хочу. © Подслушано / Ideer

«Не утомляй меня этими разговорами», «Не говори мне этого», «Не до тебя, займись чем-нибудь», «Не сейчас, я только с работы». По сей день я помню эти фразы. И теперь каждый раз, когда общаюсь с родителями, то молчу о своих проблемах. Я уяснил, что мои чувства и эмоции не имеют никакого значения. И если меня спрашивают о чем-то личном, то у меня будто рот на замке. © Unknown author / Reddit

Unknown author / Reddit «Если ты голодна, то выпей стакан воды» . Так сказал мне отец, когда мне было всего 6. Самое интересное, что избыточного веса у меня не было. Был мягкий животик и пухлые щечки, но я двигалась столько же, сколько и мои «нормальные» сестры. Но папа говорил, что я вешу килограммов на 7 больше, чем выгляжу. © United_Dog1818 / Reddit

. Так сказал мне отец, когда мне было всего 6. Самое интересное, что избыточного веса у меня не было. Был мягкий животик и пухлые щечки, но я двигалась столько же, сколько и мои «нормальные» сестры. Но папа говорил, что я вешу килограммов на 7 больше, чем выгляжу. United_Dog1818 / Reddit Я была пухлым ребенком пухлых родителей. Мне навсегда врезался в память момент, когда мама заплакала и попросила меня следить за питанием, потому что «я хочу, чтобы тебя любили». Не думаю, что она желала мне зла, но я трактовала ее слова так: «Если ты упитанная, то некрасивая». Что ж, я ненавидела свое тело и боялась отношений до 31 года. Но у меня все еще есть расстройство пищевого поведения. Интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы мама научила меня 12-летнюю любить себя такой, какая есть? © questionspluto / Reddit

Один раз купили самую дешевую куртку, потому что мне реально нечего было надеть. Куртка была светло-серая, на синтепоне, ничем не примечательная вообще. Даже без капюшона. И вот у нас урок физкультуры, я собираюсь в школу, ну и эту куртку несчастную надеваю. И родители на меня начинают орать, мол, не смей куртку носить на физкультуру, порвешь, испачкаешь, а ну повесила обратно, это не твоя куртка, твоего тут ничего нет ! Фиг с вами, повесила на место, пошла зимой на физкультуру в двух старых свитерах. Без куртки.

Весной приехала к нам сестра отца и, пока я была в школе, залезла в шкафы, пошарила там от души, да и забрала, что ей приглянулось. Ну и куртка эта несчастная туда же и ушла. Потому что новая, хорошая, я ее не носила после того случая. А родители? Для родни им не жалко, а я так, ерунда какая-то.

Как я с ними общаюсь? А никак. 20 лет почти прошло. Моего там ничего нет. © Huanita.**bst / Pikabu

! Фиг с вами, повесила на место, пошла зимой на физкультуру в двух старых свитерах. Без куртки. Весной приехала к нам сестра отца и, пока я была в школе, залезла в шкафы, пошарила там от души, да и забрала, что ей приглянулось. Ну и куртка эта несчастная туда же и ушла. Потому что новая, хорошая, я ее не носила после того случая. А родители? Для родни им не жалко, а я так, ерунда какая-то. Как я с ними общаюсь? А никак. 20 лет почти прошло. Моего там ничего нет. Huanita.**bst / Pikabu В 12 лет мне нужны были новые сапоги. У моих старых сломалась молния из-за того, что нога в голени сильно выросла. Мама сказала, что не будет ничего мне покупать, так как я неаккуратная. Сказала, что это я виновата и должна решать свои проблемы сама. Нашла дома липучки для одежды и пришила. Следующие два года, чтобы переобуться, пряталась от одноклассниц. Было очень стыдно и обидно. Моим подругам покупали каждый год и иногда не по одной паре. На всю жизнь пунктик. Девушка, 23 года, 51 пара обуви. © Подслушано / Ideer

Когда что-то шло не так, отец якобы в шутку говорил мне: «Это все из-за тебя!» Но беда в том, что дети такие фразы воспринимают буквально. И лишь лет в 25 до меня наконец-то дошло: ни в чем я не виновата. А как-то раз я услышала, что папа говорит то же самое моему племяшу. Я схватила отца за руку и вывела из комнаты, чтобы объяснить, как он неправ. И пригрозила нагоняем, если я еще раз услышу от него что-то подобное. © Barbara Verry / Quora

Но беда в том, что дети такие фразы воспринимают буквально. И лишь лет в 25 до меня наконец-то дошло: ни в чем я не виновата. А как-то раз я услышала, что папа говорит то же самое моему племяшу. Я схватила отца за руку и вывела из комнаты, чтобы объяснить, как он неправ. И пригрозила нагоняем, если я еще раз услышу от него что-то подобное. Barbara Verry / Quora Я ребенок ЭКО. Бабушка с дедушкой одолжили родителям деньги на эту дорогостоящую процедуру. После моего рождения они потребовали возврата долга, да с процентами. У родителей ушли годы, чтобы все возместить.

Итак. Был обычный день, и я о чем-то спорил с мамой и папой. Я упомянул каникулы, и мама выдала: «Ну, мы уже много лет никуда не ездили отдыхать. Просто подумай, сколько мы всего упустили, потому что потратили на тебя бешеную сумму денег ». Стоит ли говорить, что я часто вспоминаю эти слова? Если родители хотя бы раз заставили тебя почувствовать себя бременем, это останется с тобой навсегда. © Dan York / Quora

Итак. Был обычный день, и я о чем-то спорил с мамой и папой. Я упомянул каникулы, и мама выдала: «Ну, мы уже много лет никуда не ездили отдыхать. Просто подумай, ». Стоит ли говорить, что я часто вспоминаю эти слова? Если родители хотя бы раз заставили тебя почувствовать себя бременем, это останется с тобой навсегда. Dan York / Quora «Не говори папе, что я тебе это сказала, но он считает тебя пухлой». Это изрекла мама, когда я носила бикини — мы были в общественном бассейне. Мое тело только начало меняться из-за полового созревания, а мой вес был около 45 кг. И вот 20 лет спустя я вновь и вновь вспоминаю эти слова, надевая купальник. © No_Contribution9443 / Reddit

Я изучала графический дизайн в колледже и испытывала кое-какие затруднения. Как-то вечером села смотреть с родителями телепередачу. Выпуск был о тех людях, что копируют произведения искусства. Я сказала, что их деятельность действительно впечатляет при всей ее аморальности. А мой отец холодно изрек, мол, он бы не хотел, чтобы я начала заниматься чем-то подобным, когда моя карьера пойдет ко дну . Таким образом, я, во-первых, не могу отличить хорошее дело от плохого, во-вторых, обязательно потерплю неудачу. Спасибо. © morgan145 / Reddit

. Таким образом, я, во-первых, не могу отличить хорошее дело от плохого, во-вторых, обязательно потерплю неудачу. Спасибо. © morgan145 / Reddit «Мастер на все руки — мастер безрукий» , — сказал папа, когда я случайно испортил мамин телефон. А я тогда только закончил колледж. Я вспоминаю его слова ежедневно. Для справки: я программист с 12-летним опытом, но зарабатываю 60 % от той суммы, что мог бы зарабатывать со своими навыками. Просто я думаю, что не гожусь для высокооплачиваемой работы. © kltye / Reddit

, — сказал папа, когда я случайно испортил мамин телефон. А я тогда только закончил колледж. Я вспоминаю его слова ежедневно. Для справки: я программист с 12-летним опытом, но зарабатываю 60 % от той суммы, что мог бы зарабатывать со своими навыками. Просто я думаю, что не гожусь для высокооплачиваемой работы. © kltye / Reddit В младшей школе я мечтала быть актрисой. Но мама сказала: «Будь реалистом», и я передумала. В средней школе я мечтала быть учителем. Но мама сказала: «Педагогам мало платят», и я передумала. В колледже я готовилась к карьере психолога. Но мама сказала: «Это долгий путь. Надо что-то более практичное», и я передумала. Получила диплом пиарщика.

Что ж, диплом красиво смотрится на стене. А работать я пошла в заведение общепита. Это моя сцена. Я и актриса, и психолог, и педагог, и просто собеседник. Мама сказала: «Когда ты найдешь нормальную работу?» А я уже нашла. Я просто собрала воедино осколки своих желаний. © Nadia B / Quora

Бонус: история о том, что добрые слова родителей творят чудеса

Какие слова матери повлияли на мою жизнь? «Ты прекрасна», — она это твердила бесконечно. А я думала, что это неправда. Ведь я была слишком высокой, худой и угловатой. У меня была огромная щель между двумя передними зубами. Скучные кудрявые волосы. Маленькая грудь с асимметрией.

На мои слова о том, что я слишком высокая, мама говорила: «О, да ты как предводительница амазонок!» Когда я жаловалась, что тощая, она отвечала: «Ты гибкая и грациозная! У тебя такие тонкие лодыжки, как у чистокровной лошадки!» (А я обожала лошадей).

Ужасающую щель между зубами она комментировала так: «Ты похожа на супермодель Лорен Хаттон. У тебя такое же расстояние между передними зубами. Только ты еще красивее!» Мои волосы она тоже хвалила: «Твои локоны идеально обрамляют нежные черты лица».

А когда я выражала беспокойство по поводу груди, она говорила: «А ну, расправь плечи! Твое тело прекрасно. Гордись им!»

О, она была щедра на похвалу, которой, как мне казалось, я не заслуживала. Но каждое ее слово становилось частью моей действительности. Не стоит недооценивать силу поддержки, которую способны оказать матери. © Mary M. Valentine / Quora