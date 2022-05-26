15 человек рассказали о секретах своей работы, о которых не принято говорить вслух

Каждый, кто осваивал новую профессию, так или иначе сталкивался с ее подводными камнями. И только по истечении достаточного количества времени начинаешь понимать все тонкости и секреты рабочего процесса.

Пользователей сайта Reddit попросили рассказать о нюансах их трудовой деятельности, о которых большинство и не догадывается. И мы в ADME думаем, что после этих откровений на часть профессий вы сможете взглянуть с новой стороны.

Раньше я работал на «художника-гиперреалиста», который продавал картины за сотни тысяч. В чем секрет? На самом деле он не умел рисовать. Он использовал огромный принтер для печати фотографий на холсте, а команда помощников покрывала их достаточным количеством краски, чтобы они выглядели как настоящие. © zmhsk / Reddit

Вероятность того, что «авторская» подпись на вашем виниле или CD-диске была сделана случайным стажером, составляет 50/50. Если артист и подписал его, то это, скорее всего, усталый судорожный росчерк, потому что в тот день он уже подписал тысячи таких дисков. Артисты ненавидят делать это! Я говорю о предварительно подписанных вещах, которые вы покупаете в магазине, а не о личных автографах. © audioboxer01 / Reddit

Я официантка. Часто, если мы говорим «свежеприготовленный» и «домашнее», мы имеем в виду, что достанем одну из порций из морозильника специально для вас. Кроме того, если я единственная официантка, которую вы видите бегающей вокруг, это значит, что я действительно единственная. Мне бы очень хотелось, чтобы люди знали, что у нас практически всегда не хватает персонала. Часто в час пик гостей в кафе обслуживают всего 3 человека: официант, повар и бариста. Вот и все. © Ashley_42 / Reddit

Я эйчар. На самом деле мы принимаем не так много решений по трудоустройству, как вы думаете. Компании хотят, чтобы менеджеры сами определяли опыт своих сотрудников. Мы направляем и советуем, но менеджеры могут принимать решения вопреки нашим рекомендациям. А потом они обычно говорят: «Эйчар сказал», чтобы прикрыть себя перед остальными сотрудниками. Это расстраивает. Кроме того, они делали бы гораздо больше сомнительных вещей, если бы мы им не советовали. Проблема не в нас. © Lilliputian0513 / Reddit

Я ученый-эколог. Мы используем абсурдное количество пластиковых отходов, поскольку считаем, что все стерильно, если покрыто / завернуто / упаковано в пластик. Это так иронично... © Brilliant-Theory-680 / Reddit

Наценка на большинство элитной одежды делается только для того, чтобы вы почувствовали себя богатым, а не потому, что она необычайно качественная. Вы просто платите за то, чтобы почувствовать себя богатым. И это нелепое решение обеспечивает мне оплату моих счетов. © Crepes_for_days3000 / Reddit

Когда вы просматриваете профили потенциально новых психотерапевтов в онлайн-каталоге, остерегайтесь тех, что говорят, будто они лечат всё. Я ни за что на свете не смогу правильно работать с людьми с биполярным расстройством, хронической болью и со сложными травмами. Каждая из этих проблем требует много времени, и чтобы их решить, нужно быть хорошим специалистом в определенной области. © DrEverythingBAlright / Reddit

Я работала в нескольких ресторанах. Повара не носят перчатки и не моют руки достаточно часто. Когда кухню начинают убирать перед закрытием, все продукты складывают в тележки, и все стоит при комнатной температуре не менее часа. Это небезопасно, так как при комнатной температуре бактерии удваиваются каждые 20 минут. © kimbalayy / Reddit

Большинство из нас понятия не имеет, насколько полезны наши исследования для применения в реальном мире, нам просто нравится находить новые вещи. Я занимаюсь исследованиями в области физики элементарных частиц. © fiddler013 / Reddit

Я помощник учителя, только начала работать. И я была немного удивлена, когда узнала из первых уст, что учителя действительно выбирают любимчиков и разговаривают об учениках и других учителях буквально 90 % времени. © faeryliqhts / Reddit

В салонах, даже если парикмахер не профессионал, с вас могут взять приличные деньги за услугу, а использовать вас в качестве человека, на котором можно попрактиковаться. И никто вас не проинформирует, что мастер на самом деле является новичком. © Mello****10 / Reddit

Работала в продуктовом магазине. Все, что у нас лежало на полках, имелось и на складе, а если чего-то не было на полке, значит, и на складе отсутствовало. Поэтому каждый раз, когда ворчливый клиент настаивал на том, чтобы я пошла проверить, нет ли этого товара на складе, я просто уходила разговаривать с коллегой на пару минут. А потом возвращалась к человеку со словами: «Ой, извините, у нас сейчас этого нет». © xladyvontrampx / Reddit

Не знаю, является ли это секретом, но если вы идете к стоматологу, доктор не думает о стоимости лечения, когда ставит диагноз. Врач предложит лечение, которое приведет ваши зубы в максимально хорошую форму, и, как правило, он предложит альтернативные варианты, только если вы попросите об этом. © RockStarNinja7 / Reddit

Я фармацевт, и я никогда не рассказываю людям о том, что каждый день на работе нахожу ошибки в рецептах при назначении лекарств. Я не хочу, чтобы люди перестали доверять своим врачам, а они бы не доверяли, если бы видели, насколько все плохо. Не все врачи небрежно выписывают рецепты, но большинство из них перегружены работой и устают, а в таком состоянии легко допустить ошибки. © Life_Marsupial5017 / Reddit

Когда вы едите не дома, задумайтесь над тем, что тот лимон, который вы хотели бы добавить в воду или еду, трогало очень много людей. А в автоматах со льдом и содовой часто есть плесень. Многие заведения не чистят их достаточно часто. © emmy1426 / Reddit