15+ человек рассказали о том, почему они совершенно не готовы заводить детей
Рождение детей — это серьезное решение, к которому готов далеко не каждый. Одних пугают беременность и роды, другие не чувствуют в себе родительского инстинкта, а третьи попросту не готовы ради этого поступаться своей свободой и финансами. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые перечислили свои причины, почему они не хотят заводить детей.
- Честно и искренне никогда не хотела иметь детей. Беременные мне не кажутся ни красивыми, ни священными. Я не уверена, что была бы хорошей матерью. Но вот чего я не хочу делать вдвойне, так это родить и проверить. К детям отношусь нормально, пока они не начинают орать. Племянники и дети друзей меня любят, может быть, потому что я не сюсюкаю и не лезу обниматься. Один лишь раз я почувствовала, что вот от этого мужчины я бы хотела ребенка. И то прошло. Ни о чем не жалею. Родители тоже не страдают, они не так много общаются с родственниками, чтобы им не надоедали вопросами об отсутствующих внуках. © NoName / ADME
- Мне просто не хочется быть родителем и присматривать за ребенком. Я не хочу беспокоиться о нем всю оставшуюся жизнь, ведь больше я никогда не смогу по-настоящему расслабиться. © detective_kiara / Reddit
- Я не хочу детей. Беременности и роды меня пугают. Мне нравится свобода и финансовая независимость. Я устаю от ответственности даже за собак, чего уж говорить про человека. Я даже не могу себе позволить дом, не то, что ребенка. © whenforeverisnt / Reddit
- Подруга сознательно решила не рожать и прекрасно себя с этим решением чувствует. Путешествует, ходит в театр и занимается собой. И ни на кого нереализованный материнский инстинкт не выливается. Она даже с племянниками не особо возилась. © Yana Lisichkin
- Я знаю, что если у меня будет ребенок, я всегда буду в стрессе. А мне нравится не испытывать стресса и иметь деньги. © natnguyen / Reddit
- Основные аргументы в пользу рождения детей, которые я слышал: они милые, будут всегда тебя любить и позаботятся о тебе, когда ты состаришься. Первые два пункта, на мой взгляд, не соответствуют действительности. А последний — просто эгоистично. Зато полно обязанностей, типа мыть их и кормить — это все здорово напрягает. © sst287 / Reddit
- Мне 36. Я никогда не любила детей, никогда не хотела и никогда не умилялась. Кроме того даже прикасаться к ним я брезгую. Меня бесит их ор. Меня раздражает их вид и запах. Носить это в животе девять месяцев, терять волосы и зубы, терпеть боли и недержание — не самое красивое и эстетичное занятие. Ради чего терпеть боли, не спать ночами, тратить бешеные деньги и нервничать? Оно того не стоит. Себя надо любить. © Çiğdem Atan
- Мне сорок, детей никогда не было и не хочу. Я люблю их, но меня это никогда не привлекало. Главным образом потому, что я очень эгоистичен и забота о себе требует достаточно усилий. Кроме того, когда я вижу родителей с маленькими детьми, они всегда выглядят очень напряженными. Я пас. © JacobjamJacob / Reddit
- Когда люди спрашивают меня, почему я не хочу детей, я про себя отмечаю, что они бы не задавали этот вопрос, если бы я ответил: «Хочу». Но на дворе 2023 год, жизнь больше не сводится к простому выживанию и передаче генетического материала. Вам не нужно объяснять, почему вы не хотите иметь детей, нужно поискать причину их заводить. © Lambfudge / Reddit
- Я работаю участковым педиатром в маленьком провинциальном городке. Когда начала строить отношения, поняла, что не хочу детей. И вроде знакомишься с мужчиной, он спокойно реагирует на твое нежелание иметь детей. А через несколько лет им как будто в голову что-то ударяет: «А не пора и нам завести карапуза?» И не может он, видите ли, так жить. В итоге нашла себе стабильного чайлдфри, он тоже медик. Живем вместе уже четыре года. Потребность делиться с кем-то заботой мы компенсировали, заведя двух хаски. © Подслушано / VK
- Честно говоря, даже если бы мир был совершенен и мои гипотетические дети могли бы жить благополучной, безопасной и счастливой жизнью, я бы все равно не хотел их заводить. Это просто не то, чего я хочу от своей жизни и не зависит от ситуации. © Jasrek / Reddit
- У меня материнский инстинкт с 12 лет, желание родить детей тоже с 12 лет. Но так и не родила до сих пор, а все потому, что не могу найти мужчину нормального. Со здоровьем так: если рожу, то надо или работать только дома, или нанимать няню. И то и другое требует настоящего мужчину рядом, мне такой не попался. Все мужчины хотели, чтобы женщина и дом содержала, и деньги зарабатывала, и детей тащила, и женой хорошей была. А вот их требования к себе: пришел с работы — телевизор посмотрю или в компьютер поиграю. © Anna Mariya
- «Вам уже пора детей заводить», «Твоя девушка уже скоро старородящей будет, ей потом вредно будет рожать», «Дал бог зайку, даст и лужайку», «Вы что, хотите род прервать?» — типичные фразы моих родственников и родственников моей девушки, от которых мы уже года 4 как стараемся отбиваться. И как-то все равно, что нам по 22 года, мы снимаем вместе квартиру, часть зарплаты откладываем на будущее жилье, а на остальные средства стараемся прожить. Люди, хватит уже лезть ко всем со своими советами! Если вы родили до 25 лет, то это не значит, что теперь каждый человек на планете должен жить по такому же принципу. © Палата № 6 / VK
- Я убеждена, что моим родителям не стоило заводить детей. Они не плохие люди, просто совершенно не годятся для этой роли. Были случаи, когда люди говорили мне: «Бедняжка», когда узнавали, кто мой отец. Я считаю огромной удачей, что я не пошла по скользкой дорожке и у меня есть что-то вроде карьеры. Но если бы они меня не родили, то мне не было бы жаль себя и не пришлось об это рассказывать, меня бы просто не было и все. © plopsaland / Reddit
- Я наслаждаюсь своим свободным временем, миром и деньгами. У меня нет желания рано просыпаться из-за кричащего малыша. Я могу недолго терпеть общение со своими племянницами и детьми друзей, но потом я так рада провести время в тишине. © FunKoala12 / Reddit
- Беременность и рождение ребенка — это страшно. Гормональные изменения, изменения тела, тяга к еде и так далее — все это напоминает кадры из фильма ужасов. Рождение ребенка может длиться часами, быть болезненным, а на восстановление уходят недели. © time****897 / Reddit
- Никогда не видела адекватных аргументов в пользу деторождения. То ребенок «для развития отношений», то «хочу исправить ошибки своих родителей в воспитании», то продолжение «великого рода», то чушь про часики. © Подслушано / VK
- Я уверена, что у половины людей, являющихся родителями, нет родительского инстинкта, но они все равно заводят детей. Любовь к своим детям и наличие добрых намерений не делают вас хорошим родителем. У меня великолепные родительские инстинкты, но я понимаю на какие жертвы нужно пойти, чтобы вырастить полноценного, счастливого и здорового человека, у меня нет на это сил. Если я не смогу хорошо воспитать ребенка, я просто не буду этого делать. Я предпочитаю не иметь детей, чем плохонько выполнять эту работу. А именно так в наши дни поступают 50% родителей. © MosaCat / Reddit
- Знакомая с мужем принципиально не заводят детей, давно об этом договорились. Из-за этого у них с родителями постоянные стычки, они мягко пытаются отстаивать свои взгляды, но очень устают. Все родственники и друзья в курсе этой ситуации и поддерживают родителей. И тут она мне рассказала про свою победу. Мамина подруга с ехидной улыбкой спрашивает: «А зачем вам еще одна квартира, у вас ведь даже детей нет?» Я обычно отшучиваюсь, но была на взводе и сходу ответила: «Лучше как ваша дочь — на съеме и в кредитах, зато внука родила?!» У той как-то сразу улыбка с лица спала, отвернулась и пошла. Мама, конечно, надулась страшно, а мне как-то легче сразу стало, возьму на вооружение.
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AdMe/Народное творчество/15+ человек рассказали о том, почему они совершенно не готовы заводить детей
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