15+ человек рассказали о том, почему они совершенно не готовы заводить детей

Рождение детей — это серьезное решение, к которому готов далеко не каждый. Одних пугают беременность и роды, другие не чувствуют в себе родительского инстинкта, а третьи попросту не готовы ради этого поступаться своей свободой и финансами. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые перечислили свои причины, почему они не хотят заводить детей.