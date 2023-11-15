15+ человек рассказали об учителях, которым бы они сами влепили «кол» за поведение
Воспоминания о школьной поре у людей вызывают разные чувства. Одни испытывают светлую ностальгию по веселым будням, другие же с облегчением вздыхают, что этот непростой период остался позади. И часто причиной тому являются учителя, которым явно следовало посвятить свою жизнь чему-то другому, а не педагогическому ремеслу.
- Когда мне было лет 9, учительница спросила нас, кем мы хотим стать в будущем. Один мальчик сказал, что хочет быть дворником. Учительница начала твердить, что такая работа предназначена для самых глупых людей из низших слоев общества и что он должен придумать что-то получше. Наконец она спросила, почему у него вообще такое желание. «Потому что дворником работает мой папа», — ответил ребенок, заливаясь слезами. © bassolune / Reddit
- Однажды училка поставила двойку по русскому языку, потому что ей показалось, что ребенок без сменной обуви. Пришлось идти... Через три минуты разговора она извинилась перед ребенком и зачеркнула двойку и в журнале, и в дневнике. © Максим Догадин
- Любила танцевать и никогда не парилась о том, как у меня это получается. В 4-м классе с нетерпением ждала ритмику, и было неважно, что учительница всегда ставила меня в задние ряды. Когда отбирали танцоров для школьного выступления, взяли всех, кроме меня. Я забилась в угол и расплакалась. Моя лучшая подруга, любимица учительницы, попросила ее дать мне еще один шанс. Танцую — и через 15 секунд, даже не глядя на меня, учительница говорит: «Нет, танцы — это не твое». Я была раздавлена. © Somya Tuteja / Quora
- Учительница физики в 9-м классе ставила мне тройки за контрольные даже тогда, когда решение было правильным. На вопрос «Как же так, тут же все верно?» отвечала гениально: «Так у тебя такое же решение, как и у Кости, ты у него списал. Это же очевидно». То, что Костя сидел за пару парт от меня, да и вообще, как решение вообще может быть другим, если оно правильное, ее не волновало. Этот бред продолжался полгода, пока родители все-таки не пришли в лицей и не обратились с этим вопросом к завучу. После этого как отшептали. © Arenius911 / Pikabu
- 8-й класс. Это непростой период для девочек. По крайней меря, был для меня. Я носила брекеты и еще не умела толком одеваться. Шел урок английского, и в классе находился мальчик, в которого я была безумно влюблена. Я сидела за партой, о чем-то думала и неосознанно грызла ногти. И тут подошла учительница и на весь класс выдала: «Когда люди ходят в туалет, частицы экскрементов остаются под их ногтями. А ты сейчас их грызешь». Как я мечтала провалиться под землю от унижения. © vanillaskyee / Reddit
- Моя математичка говорила: «Это же проще пареной репы. Если вы не понимаете алгебру, то вы, скорее всего, всю жизнь будете копать канавы». Если бы она была жива, она бы удивилась тому, чего я добился в жизни и без использования квадратных уравнений или логарифмов. © John R. King / Quora
- В начале урока учительница трудов показывала нам игрушку, которую связала крючком ученица другого класса для выставки. Через какое-то время речь снова зашла о выставке, она вспомнила об этой игрушке, но не смогла ее найти. Педагог обвинила нас в краже, а потом потребовала показать рюкзаки. Искомого ни у кого не обнаружилось, и она заявила: «Раз никто не сознается, я теперь каждую из вас буду считать воровкой и относиться соответственно». Но буквально через несколько минут учительница обнаружила игрушку в выдвижном ящике своего стола — она сама ее туда машинально положила. Даже не извинилась перед нами.
- Первый урок математики в средней школе. Учительница проводит перекличку и, дойдя до меня, спрашивает: «А ты не родственник ли такого-то?» Ответил, что так и есть. А она мне: «Надеюсь, ты будешь учиться лучше, чем твой дядя. Тем более что для это не требуется большого ума». © Dimitri Vallette / Quora
- Я ездил в среднюю городскую школу из деревни, дорога занимала минут 45. Как-то раз учитель сказал мне, что раз я из деревни, то мой потолок — это стать фермером и неудачно жениться. Он повторял это неоднократно. Что ж, он оказался неправ. © Unknown author / Reddit
- Учительница по технологии очень возмущалась тем, что я мало интересуюсь ее предметом. Она спросила меня, что я планирую делать, когда окончу школу. Сказал, что собираюсь заняться музыкой: я играл на фортепиано, был записан во все школьные музыкальные кружки, в хор и оркестр. Учительница сказала: «Для того чтобы преуспеть в музыке, нужно быть либо талантливым, либо трудолюбивым. А о тебе нельзя сказать ни того ни другого». © moonwashed / Reddit
- Получила тройку с плюсом за сложное задание по математике, а мой лучший друг, который у меня списал, — пятерку с минусом. Спросила учительницу, почему такая низкая оценка за правильные ответы, а она ответила, что я могу лучше и плохо старалась. © Elena Ledoux / Quora
- В 4-м классе должен был выступать на школьном мероприятии, но потерял бумажку со словами. Сказал учительнице, а она такая: «Надо быть более ответственным». И просто уходит. Итак, выступление, мой черед. Я подхожу к микрофону и на весь зал выдаю: «Не знаю, что сказать, потому что учитель не дала мне слов, даже когда я попросил». Наступила оглушительная тишина, затем случился небольшой переполох, и директор увел меня со сцены. © trufflechuckle / Reddit
- Учился в 3-м классе. Некоторые из моих друзей зарегистрировались на национальную олимпиаду, а мне о ней даже не сказали. Спросил у учителя, и он, глядя мне прямо в глаза, сказал: «Эти конкурсы не для всех, а только для умных». Прошло несколько лет, и я на этой олимпиаде взял 1-е место по школе. © Shikhar Kunal / Quora
- Мне влепили 2 за эссе, тема которого была «Какое ваше личное мнение относительно такого-то события». Я написала чудесное эссе на 3 страницы, с введением и глубоким объяснением моего (конечно же, нераспространенного) мнения в связи с событием, о котором шла речь. На вопрос «Почему 2?» учительница истории ответила гениально: «У тебя неверное мнение». © Екатерина Алешинская
- Пошла в 1-й класс, и в дополнение к основным урокам нам предложили позаниматься английским в платном кружке. Почти весь класс туда записали, ну и меня тоже. А в ноябре я простудилась и просидела дома 3 недели. Когда вернулась, учительница безапелляционно заявила маме, чтобы из кружка меня забирали. Мол, никаких способностей у меня нет, а теперь я еще и безнадежно отстала. Да и вообще лучше мне языками никогда не заниматься, не мое это и в кружке я ей такая не нужна. Как-то забыла об этой истории, а вспомнила спустя много лет, когда получила 2 красных диплома иняза. © NeverBetter / Pikabu
- 7-й класс, мы только начали проходить физику. У учителя была манера проводить опрос так: весь класс вставал, а затем он задавал вопросы каждому. Если отвечаешь правильно, садишься, если нет — стоишь весь урок. © Sourojeet Chakraborty / Quora
- Изучали в 4-м классе сказку о спящей красавице. Учительница спросила, почему мачеха невзлюбила падчерицу. Наши ответы, мол, завидовала ее красоте, педагога не удовлетворили. Но ее версия нас потрясла. Оказывается, мачеха ревновала принца! Мы тогда об этом еще и не имели представления. © Лариса Стрелец
- Учитель физкультуры высмеял меня перед однокашниками. Он сказал: «Наверное, нам не стоит разрешать Джо прыгать на скакалке. Мы же не хотим, чтобы началось землетрясение». В 4-м классе мне было очень обидно такое слышать. © JohnOctober / Reddit
- Школьный психолог спросила меня, чем я хочу заниматься в будущем, и я ответил, что стану поваром. Она сказала буквально следующее: «Почему бы тебе не выбрать профессию, где нужно использовать ум?» © zepicurean / Reddit
- Физику любил. 9-й класс. В четверти получаю два. Маман в шоке — как так-то? Пошла в школу и выяснила, что пару поставили из-за того, что в журнале у меня ни одной оценки. Поинтересовалась у учительницы, а чего же меня не вызывали-то, и получила гениальный ответ: «А чего его спрашивать-то? Я и так в курсе, что он все знает». Вот так, зная предмет на пять, я получил в четверти два. © empirevv / Pikabu
- Мне на выпускном экзамене в школе с углубленным изучением английского поставили четверку только потому, что я сказала, что буду поступать на факультет иностранных языков. А другой девочке, которая знала язык гораздо хуже, — пятерку, так как она сказала, что поступает в другой вуз, хотя на самом деле тоже собиралась на иняз. Так мне объяснили: «А вдруг не поступишь? Тогда нам будет не стыдно. А если поступишь, то скажем, что наши выпускники и с четверкой поступают на такой престижный факультет». © Елена Смирнова
Героям сегодняшней подборки, мягко говоря, не очень повезло с учителями. А вот авторам историй из этой статьи, напротив, можно только позавидовать. Они рассказали о таких крутых педагогах, к которым мы бы и сами отправились учиться хоть сейчас.
AdMe/Народное творчество/15+ человек рассказали об учителях, которым бы они сами влепили «кол» за поведение
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