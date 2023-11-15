15+ человек рассказали об учителях, которым бы они сами влепили «кол» за поведение

Воспоминания о школьной поре у людей вызывают разные чувства. Одни испытывают светлую ностальгию по веселым будням, другие же с облегчением вздыхают, что этот непростой период остался позади. И часто причиной тому являются учителя, которым явно следовало посвятить свою жизнь чему-то другому, а не педагогическому ремеслу.

Героям сегодняшней подборки, мягко говоря, не очень повезло с учителями. А вот авторам историй из этой статьи, напротив, можно только позавидовать. Они рассказали о таких крутых педагогах, к которым мы бы и сами отправились учиться хоть сейчас.