15 человек откровенно рассказали, как сняли розовые очки и поняли, что вторая половинка им изменяет
Каждый переживает предательство близких по-своему, но подобные события в жизни делают нас сильнее. Героям нашей подборки пришлось столкнуться с обманом любимых людей, но они смогли двигаться дальше и даже написали об этом опыте в социальных сетях. И мы хотим напомнить вам, что даже после сильной грозы на небе всегда появляется солнце.
- Внезапно мне написала неизвестная женщина. Представилась любовницей моего мужа. Рассказала, что у них была любовь 3 года назад, а сейчас в ее жизни все рушится и, по версии гадалки, это расплата за те отношения, привороты и отвороты, которые эта мадам наводила. Теперь я должна искренне ее простить, тогда у нее все наладится и она сможет счастливо жить дальше. Сижу в шоке сразу от нескольких вещей: мой муж мне изменял... с женщиной, бегающей по гадалкам, и я ей еще что-то должна. © Подслушано / Ideer
- Я приехала чуть раньше, чтобы забрать его с работы, и мой парень оказался в автомобиле другой женщины. Они целовались целую минуту, прежде чем он вбежал обратно в здание. Через несколько минут он вышел ко мне уже в рабочей рубашке и сразу начал жаловаться на своих коллег. © bluetinycar / Reddit
- Боль — это когда ты дружила с лучшей подругой еще с садика, а на твоей свадьбе она всем под тарелки разложила фотографии, где она с моим женихом, а затем взяла и вылила стакан сока на мое белоснежное платье. Парень клянется, что это фотошоп, подруга не отвечает на звонки, а родители пилят за то, что потратились на свадьбу. Все эти сочувствующие лица друзей... и только моя бабуля, обняв меня, сказала: «Ну и фиг с ним, будут лучше, жизнь на этом предателе не заканчивается. Что ни делается — все к лучшему». Спустя 5 лет у меня любящий муж и двое прекрасных детей. Та боль подарила мне счастье и уберегла от еще большей боли. © Палата № 6 / VK
- Я со своей подругой случайно села за столик ее знакомого, так как свободных мест не было. Оказалось, что он коллега моего парня. И он случайно проболтался, что мой молодой человек встречается с девушкой. Все бы ничего, но говорил он не обо мне. Так и узнала через третье лицо неожиданно для себя. © Ayia Miller
- С мужем все было прекрасно, пока не вернулась с работы пораньше. Увидела, как он целуется с другой на парковке. Подошла к ним и возмутилась, какого черта происходит. Дама округлила глаза, он трусливо молчал. Я заявила, что я его жена. На что девушка развернулась и как плюнет в моего мужа. У меня отпала челюсть, а она достала визитку спа-салона из сумочки и сказала, что если после развода мне понадобится снять стресс, то она легко это организует. Кто-нибудь знает, нормально ли хотеть подружиться с любовницей мужа? © Палата № 6 / VK
- Мне приснилась его любовница. Подробно, с именем. Когда муж вернулся из поездки, я сказала ему об этом. Он был так удивлен, что спросил, как мы могли увидеться, если живем в разных городах. Но развелись мы в итоге не из-за его измен. © Ка Трин
- Друзья обнаружили измену раньше меня и узнали, что изменщики ходят вместе в кино. Уговорили меня пойти на тот же киносеанс, чтобы я мог застать свою вторую половинку с поличным, потому что понимали, что на слово я им не поверю. © marctheguy / Reddit
- Я была дома, уже готовилась ко сну, как в дверь постучали. Это был мой парень. Стоит в дверях, дрожит, напряжен весь. Говорит: «Полтора года назад я несколько раз изменил тебе с другой». Не успела я даже как-то отреагировать на это, как мой благоверный начал рыдать. Стало жалко его. Я принесла ему воды и успокоительное. Утешила его, согрела, отправила домой спать и только потом разозлилась. До сих пор не могу объяснить себе такое поведение. © Подслушано / Ideer
- Это произошло в те дни, когда еще не было социальных сетей и смартфонов. Я встречалась с коллегой, и мне пришлось заехать к нему домой, чтобы забрать бумаги по работе. Когда я заглянула в ванну, увидела в корзине для белья 2 зубные щетки, открытую коробку тампонов и бюстгальтер. Стало очевидным, что он не расставался со своей девушкой 6 месяцев назад. После этого я перестала отвечать на его звонки. © Alison Bourke / Quora
- Кто-то ходил в темноте наверху. Я услышала голоса и подумала, что это наш 4-летний сын вылез из постели. Я остановилась и решила прислушаться:
— Я люблю тебя.
Муж произнес эту фразу 3 раза во время разговора. Он заверил собеседницу в том, что я ничего не знаю. У меня подкосились ноги. Когда он начал спускаться по лестнице, то увидел меня, сидящую внизу. © Donna Pirnat / Quora
- Он сказал, что ночует сегодня у мамы: у нее давление расшалилось и у него садится телефон. Завтра должны были ехать к друзьям на шашлыки, но на следующий день его телефон молчал. К обеду набрала друзей, они ответили: «Мы сами вас ждем, не знаем, где он». Нашла домашний телефон его мамы: «Мне сказал, что вы к друзьям с ночевкой». В этот момент мне стали понятны лайки и комментарии в соцсетях от некоей мадам в течение этих 3 недель. 3 недель, когда он мне говорил о любви и не стеснялся играть на два фронта. В итоге пришел на 3-й день отдать ключи от квартиры, даже в глаза боялся мне взглянуть. Посмотрела на него, труса, и просто простила и отпустила. © vectors_pd / ADME
- Некоторое время у нас были отношения на расстоянии. Она пошла в один из моих любимых ресторанов. Владелица этого места была моей подругой, и я предупредил ее об этом визите. Впоследствии хозяйка заведения рассказала мне о том, что моя избранница мило проводила время с другим парнем. Позже девушка жаловалась на ужасное обслуживание там. Я же поблагодарил владелицу и разорвал эти отношения. © SirThatsCuba / Reddit
- Его телефон случайно позвонил мне из его кармана в момент, когда он хвастался своей изменой перед коллегой. Вселенная действительно решила помочь мне в тот день. © jaggedxangel / Reddit
- Был у меня молодой человек. Всегда ухаживал и заботился. Все было идеально. И вот однажды я прочитала книгу «Пляж». Ну знаете, еще экранизация была с Леонардо Ди Каприо. Книга мне сильно понравилась, и я предложила любимому пересмотреть со мной кино. И вот мы дома, я включаю фильм. Мой мужчина какой-то странно поникший. Примерно в середине фильма наступает момент, где Лео отправляется вместе с одной из героинь за провизией в город, по итогу изменив там своей возлюбленной. И тут мой парень вскакивает и заявляет: «Да, я тебе изменил, когда ездил за город в прошлом году». Короче, он подумал, что я догадалась об измене и пытаюсь ему намекнуть через фильм. © loveindica / Pikabu
- Мы были вместе 3 года. Купили билеты в другую страну, должны были полететь в гости к моему отцу, чтобы они наконец-то познакомились. За неделю до отпуска он сказал мне, что хочет пожить отдельно. Говорил, что устал и нам нужно сделать перерыв. Съезжал со слезами на глазах. Об измене я узнала по нашей общей карточке для супермаркета. Она была зарегистрирована на мой номер, поэтому мне приходили все чеки. Прокладки, колготки он явно покупал не для друга, с которым якобы жил.
Как вы считаете, можно ли простить измену в отношениях?
AdMe/Народное творчество/15 человек откровенно рассказали, как сняли розовые очки и поняли, что вторая половинка им изменяет
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