15 человек откровенно рассказали, как сняли розовые очки и поняли, что вторая половинка им изменяет

Каждый переживает предательство близких по-своему, но подобные события в жизни делают нас сильнее. Героям нашей подборки пришлось столкнуться с обманом любимых людей, но они смогли двигаться дальше и даже написали об этом опыте в социальных сетях. И мы хотим напомнить вам, что даже после сильной грозы на небе всегда появляется солнце.