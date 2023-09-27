15+ человек рассказали, после какого поступка их близкие друзья перешли в разряд бывших
Пожалуй, каждый согласится, что с течением жизни друзья потихоньку отсеиваются. Остаются только самые близкие, надежные, с которыми знаком много лет. Но порой и они такое отчебучивают, что на всей дружбе приходится ставить крест.
- Была у меня подруга в школе. Учились мы с ней на отлично, шли на медаль, участвовали в различных олимпиадах и конкурсах. Выиграли очередную олимпиаду, один приз достался нам двоим — поездка в другую страну. Мы должны были решить, кто из нас поедет. Подумали и, чтобы не было обид, решили, что не поедет никто. А через некоторое время прихожу я в школу, а она несет документы для поездки со словами: «Ну ты же все равно отказалась!» Тогда что-то рухнуло во мне навсегда — вера в настоящую женскую дружбу. © Подслушано / Ideer
- Был у меня институтский приятель. Вместе ходили на лекции, семинары, готовились к экзаменам, ходили друг к другу на дни рождения. Я даже пригласил его на свою свадьбу... А через какое-то время я узнал, что и он женился, но меня на свою свадьбу не позвал. Было очень обидно. © Fozzie / ADME
- Меня как-то подруга (на то время я думала, что подруга) в гости пригласила. Но сразу предупредила, что встретимся на улице. Встретились, зашли с ней в магазин. Она выбрала продукты, сказала: «Заплатишь, у меня сейчас денег нет». Я думала, что отдаст чуть позднее, потому все и оплатила. Потом пришли к ней домой, в итоге я еще все приготовила. Посидели, поели, пообщались, попрощались. А когда на следующий день я ее спросила про деньги, она заявила: «Ты же ела?» На этом дружба наша кончилась, очень неприятно было. © Тамара Комарова
- Пригласили нас с будущим мужем на день рождения. Когда мы пришли в ресторан, оказалось, что остальные гости были приглашены на час раньше. Потом нам объявили, что каждый гость платит сам за себя, но они уже все заказали «в стол». А мы тогда не очень богато жили, и тех денег, что мы в итоге оставили в ресторане, нам бы хватило на неделю жизни (еда, бензин, обеды на работе). В общем, поели мы холодных шашлыков, салатов каких-то и попили чай без торта. Нет у нас теперь таких друзей. © Оксана Трифоненко
- У меня были такие «друзья». Приехали на природу. Водопады, сходили на плато. Спустились к вагончику, развели костер, мангал, шашлык, напитки. Я надышался воздуха горного и решил прилечь... Проснулся — никого нет. Тьма, костер еле тлеет. Добавил дров, покричал — никого. Там стол большой стоял, на нем какая-то еда осталась, поел. Завернулся в вагончике. Утром проснулся — никого... Мужики ехали мимо, подобрали меня, довезли до города... Оказалось, у одного из моих друзей жена заистерила и он, будучи на машине рулевым, всех поднял и все уехали... Их нет больше в моей жизни, как и веры в дружбу... А дружили со школы. © TAKOYASEQWOYA / Pikabu
- Полгода назад меня повысили в должности, все было прекрасно, со всем справляюсь... И тут, как гром среди ясного неба, моя подруга, которую я взяла себе в подчинение, решила сама сдвинуть меня. Но я-то теперь об этом знаю, начальник открыл мне глаза. А она пока ходит и многозначно поглядывает на меня. Ууух, я все знаю! Увольняю! © Подслушано / Ideer
- Предательство — это когда твоя самая близкая подруга наконец-то собирается замуж, но говорит, что все будет скромно, организовывать праздник не собираются, без кафе, только родители и так далее. А потом ты в соцсетях видишь уже прошедшее событие и что «скромно» — это выездная регистрация в шикарное место, куча «родителей», шикарная тачка, фотограф, стилист, тамада. И ты 3 дня проводишь от обиды в слезах, а она потом еще спрашивает: «Ты же не обиделась?» Да ну, что ты, я в восторге! © Подслушано / Ideer
- У меня была одна подруга. Я как-то поделилась с ней одной очень личной тайной. Но она разболтала об этом нашим общим знакомым. Теперь она просто знакомая. Жизнь продолжается. © Наталья Орхидеева
- У одноклассницы сестры была лучшая подруга, лет 20 они дружили, очень часто виделись, дружили семьями, она была крестной ее сына. А потом выяснилось, что она проводила время с ее мужем. Вскрылось, когда она ребенка от него родила. В голове ни у кого не укладывалось. © Инесса Федоровна / ADME
- Мы с друзьями — компания кинолюбителей. У одного нашего друга есть большой дом, на втором этаже он оборудовал целый кинозал с большим экраном и креслами-мешками, там мы и собираемся по субботам на просмотр фильмов. С него — аппаратура и место, с остальных — напитки и закуски. Так как в компании люди с разными вкусами, мы обговариваем заранее, что будем смотреть.
Все было хорошо, пока один из друзей не стал приводить с собой свою девушку. Она, узнав, какой фильм мы выбрали для очередного просмотра, заранее его смотрела, а потом во время киносеанса принималась спойлерить.
Много раз ее просили так не делать, она только невинно открывала рот и хлопала глазами: «А что такого?» Просили друга не приводить ее, он обижался: «Ну, вот такая она, вот такой у нее милый пунктик». В конце концов, хозяин дома прямо в лоб сказал другу, что если ему так нравятся спойлеры, пусть дома со своей фифой смотрит фильмы, а из нашей компании он исключается. Бывший друг так и не понял, за что мы так с ними обошлись. © Подслушано / Ideer
- Был у меня кент, который очень часто повторял, что, мол, дай только гудок, в любое время суток — выскочу и всех порву за тебя, помогу всем, чем угодно. А когда понадобилась его срочная помощь, сказал мне в трубку: «Блин, я только прилег, так удобно, давай набери меня через часок». © ChrisP.Ratt / Pikabu
- Одна из подружек при встрече поделилась, что ходила к ясновидящей по своим личным делам. Как водится, у нее порчи через 2 поколения тянутся и так далее. Я всю эту дичь слушала с приподнятыми бровями, а челюсть уронила в тот момент, когда она нехотя сообщила, что про меня тоже кое-что спросила, но рассказывать не станет. Хотя недолго она ломалась. Короче, мне с мужем не быть вместе, ага. Класс, спасибо, дорогая. Удивляется теперь, почему так редко удается видеться. © Подслушано / Ideer
- Перестала общаться с подругой. Я устала от необходимости вписываться в ее занятой календарь, где 5-6 выходных вперед расписаны, а будни — тем более. Выпить кофе спонтанно невозможно. Вдобавок постоянные упреки, что я малоактивная и провожу выходные как батон. Добило, когда я сильно болела, просила ее купить в аптеке лекарство, но она отказалась, так как у нее была запланирована встреча с другим человеком (не по работе). Поползла я в аптеку сама. Дружили 15 лет, но потом как отрезало. © Подслушано / Ideer
- Была у меня подруга. В студенческие годы были не разлей вода, я ей часто помогала, потому что могла помочь. Однажды я позвонила ей в час ночи, попросила приехать, потому что попали в серьезное ДТП, мужа забрали полицейские, со мной двое детей (одному 2 года, другому 4 месяца), мне страшно и плохо. А ей не захотелось ехать и она сказала: «Лучше ты ко мне». А меня трясло, да и собраться с двумя детьми куда-нибудь — это надо баул вещей с собой. И я ей просто ответила: «Извини, что потревожила». © Подслушано / Ideer
- Заметила, что подруга копирует меня во всем: одежда, обувь, косметика — все как у меня. Выкрасила я волосы зеброй в красно-черный, и она тоже... С папой посоветовалась, он выручил. Итак, звоню подруге: «Я подстригла волосы, почти налысо!» Она что-то промычала, быстро отключилась. На следующий день приходим на работу. Я с прежними длинными волосами, она — с коротким каре... Больше мы не дружим. © Подслушано / Ideer
- Общались с подругой 5 лет, ни единого дня без переписки в соцсети и звонков, знали друг о друге все, думала, что это тот человек, с которым буду общаться всю жизнь, как бы далеко друг от друга ни находились. А две недели назад она записалась на какой-то курс в интернете, перестала мне писать, поменялась в характере. А сегодня увидела запись на ее стене: «Спасибо курсу, с его помощью наконец-то нашла людей, которые меня понимают и поддерживают, будет с кем поговорить о наболевшем»... Нет у меня больше подруги. © Подслушано / Ideer
- Подруга, находясь в декрете, решила сменить специальность и пошла на курсы типа «Всего 3 месяца и ты станешь миллионером». Теперь она «квалифицированный специалист по ведению соцсетей». Поскольку у меня есть действующий бизнес и, соответственно, странички в соцсетях, она попросила потренироваться на них. Ни о каких деньгах речь не шла, мне в принципе это не нужно было, разрешила только потому, потому что я ничего не теряю. А уж написать необходимую информацию красивым шрифтом смог бы даже ребенок.
В итоге она «накрутила» абсолютно нецелевую аудиторию, плюс всякие пожелания а-ля «Доброе утро» мелькают изо дня в день, анимации и прочее. Выдалась у меня свободная минутка, я открываю бизнес-профиль и мне просто стало стыдно. Такое ощущение, что моя фирма превратилась в шарашкину контору. Раньше соцсети хоть и носили чисто информационный характер (клиенты в основном постоянные), но отклик от новой аудитории все же был. А сейчас же страничка мертвая.
Я честно сказала подруге, что это все туфта и помощь больше не нужна. На что она буквально начала орать, мол, на курсах ее предупреждали, что могут кинуть с оплатой и нужен договор, но она никак не ожидала, что кину ее я. О каком кидалове речь идет, если она на моем бизнесе тренировалась? А, оказывается, ее работа стоит 90 тысяч в месяц.
Я пыталась ее спустить с небес на землю. Она мне ничего не говорила про оплату — это раз; такая работа не стоит и 10 тысяч — это два. Она меня просто не слышала и говорила, что вообще-то ее работу проверял куратор и поставил ей «отлично», поэтому я обязана заплатить. Пришлось в итоге согласиться с ней, что я ее кинула, и это ей урок на будущее. Вот так разрушилась 20-летняя дружба. © Подслушано / Ideer
- Нахожусь далеко от дома, а у подруги свадьба. Прилететь возможности нет, но решила чем-то порадовать. Так как я сама декоратор, решила подарить ей услуги коллеги — топового декоратора в городе. Очень много помогала со всеми организационными вопросами, но не говорила подруге, что оплачу. А сегодня пишу ей финальное сообщение с деталями и, мол, это будет моим вам подарком, дорогие! В ответ пришло: «Ага, а что там с занавесками?» И вообще никакого «Спасибо». Вот так. Минус $ 300, а ведь можно было мне просто отморозиться. © Подслушано / Ideer
- Моя на тот момент еще подруга была очень мною уважаема: она помогала с работой, без проблем одалживала денег в трудные моменты. И не только мне, но и многим другим людям, которые оказывались в сложных ситуациях. Помимо этого подбирала слепых и больных бездомных животных, выхаживала и пристраивала их. Этот человек вызывал прямо благоговение.
Поэтому я без тени сомнения поручилась за нее, когда ей потребовалась ссуда из банка на бизнес. Один раз поручилась — все нормально, они с мужем отдали.
Второй раз поручилась на сумму около 30 тысяч рублей. Дело аккурат под майские праздники. Говорит: «Надо переподписать договор поручительства на более выгодный процент». Без проблем, переподписали, естественно не особо вчитываясь...
В праздники отмечали, гуляли. А потом они с мужем исчезли и через месяц начал звонить банк. Оказалось, они слили 2 кредита — первый (маленький) со вторым, в 100 раз большим. Также назанимали денег у всех и исчезли. Мы их искали, в милицию ходили...
В результате я почти 10 лет боролась с кредитом, который вырос до миллиона. Пришлось мне пройти процедуру банкротства в 2015 году, потеряла 300 тысяч своих денег.
Мы до сих пор не понимаем, как из образца для подражания можно стать мерзавкой и кинуть всех друзей в одночасье. И это мерзкое чувство — быть преданным тем, кого ты глубоко уважал... © KonaYo / ADME
Эти 15+ человек тоже рассказали, как закончилась их дружба с теми, кто оказался и не друг и не враг, а так.
AdMe/Народное творчество/15+ человек рассказали, после какого поступка их близкие друзья перешли в разряд бывших
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