15+ человек рассказали, после какого поступка их близкие друзья перешли в разряд бывших

Пожалуй, каждый согласится, что с течением жизни друзья потихоньку отсеиваются. Остаются только самые близкие, надежные, с которыми знаком много лет. Но порой и они такое отчебучивают, что на всей дружбе приходится ставить крест.

Эти 15+ человек тоже рассказали, как закончилась их дружба с теми, кто оказался и не друг и не враг, а так.