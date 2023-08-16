15+ человек рассказали про наглецов, к встрече с которыми их жизнь явно не готовила

Говорят, что наглость — это второе счастье. Впрочем, всем, кто с ней сталкивается, явно приходится несладко, а делает ли она счастливыми самих нахалов — это большой вопрос. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые столкнулись с наглым поведением людей и не смогли об этом промолчать.