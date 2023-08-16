15+ человек рассказали про наглецов, к встрече с которыми их жизнь явно не готовила
Говорят, что наглость — это второе счастье. Впрочем, всем, кто с ней сталкивается, явно приходится несладко, а делает ли она счастливыми самих нахалов — это большой вопрос. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые столкнулись с наглым поведением людей и не смогли об этом промолчать.
- Позвонил мне однажды знакомый и попросил, чтобы помогла найти ему новое место и должность, он с руководителем сейчас не в ладах. Согласен был на любую должность. Парнишка молодой, только вуз окончил, но способный. Я напрягла цепочку людей. Нашли ему место, послали на собеседование. Через некоторое время звонит и говорит, что не подходит ему это, долго ехать на метро. Не могла бы я подыскать ему место поближе к его съемной квартире? © Подслушано / VK
- Подхожу к турникету в метро, вытаскиваю карточку, прикладываю и чувствую резкий толчок. Я с ускорением проскакиваю и за мной еще тело. Поворачиваюсь, а это ушлый студент вместе со мной так турникет прошел. Такой наглости еще не встречала. © Екатерина / ADME
- Подруга моего соседа по комнате ела общую еду и почти год ничего не платила за аренду. А потом я узнал, что она получила в наследство кучу денег, которые тратила только на себя. © Unknown author / Reddit
- Соседка приперлась рано утром, у нее в квартире протекали батареи. Требовала, чтобы мой папа встал и пошел чинить протечку. Я сказала, что он вообще-то не сантехник, а она в ответ: «Ну он же мужчина». Отправилась эта тетушка с недовольным видом искать телефон обслуживающей компании. Вообще-то он у меня был записан, но я сказала, что нет у меня этого номера. © Гульнар Касым
- Однажды коллега попросил помочь и сделать за него отчет. Я по глупости своей согласилась. И вдруг шеф дает мне срочное поручение. Я принимаюсь за свою работу, а не за отчет коллеги. Так этот товарищ устроил такой скандал, чуть ли не за грудки меня стал хватать. Дескать, сначала сделай мне отчет, а потом будешь свою работу делать! © Наталья Скоробогатова
- Я предложил другу остаться у меня, пока он что-нибудь себе не подыщет. Прошло полгода, а он так и не съехал. Потом налетел сильный ураган и мой дом здорово пострадал. Этот товарищ решил, что по страховке придет неплохое возмещение и почему-то решил, что я с ним поделюсь. Даже предлагал продать дом и разделить деньги пополам. Кое-как от него отделалась. © Janis Weston Hagan / Quora
- В офисе раз в неделю привозят йогурты на всех бесплатно. Если делить на всех выходит по 3-4 штуки. Но на следующий день после выкладки их нет на месте, все растаскивают. При этом люди упорно не хотят понимать, что набирать кучу впрок — нехорошо. На днях зашел на кухню с одним из запасливых и просто взял из чьей-то кучки баночку, а этот товарищ мне и говорит: «Представляешь у меня вот кто-то йогурты ворует!» Ну я посмеялся, и кто же это такой. © Coss19 / Pikabu
- Гуляли, остановились недалеко от музыкантов, они нас обступили и стали канючить, деньги выпрашивать. Говорим: «Нет наличных». Отвечают: «Вон банкомат, а можете и через приложение перевести!» © squirrel / ADME
- У нас на дни рождения сотрудники заказывают пиццу в офис, пишут в общий чат: «Подходите, коллеги, на кухню, угощайтесь». Если подойти на кухню минуты через три-четыре после получения сообщения, очень большой шанс увидеть пустые коробки и коллег с тарелками, заваленными кусками пиццы — по 5-6 кусков берут. Я так до сих пор и не понял, что мешает взять один кусок, съесть, потом взять второй, если не хватило. Все же смогут поесть. Но нет, наберу как в последний раз, на других — пофиг. © Sebastian3 / Pikabu
- Подруга разрешила знакомой пожить у нее, пока она не встанет на ноги. Она ела все, что есть в доме, устраивала беспорядок и ни за что не платила. Ей даже в голову не приходило предложить какую-то помощь. © This_old_username / Reddit
- В автобусе парень напротив уселся и положил ноги на сиденье. Прямо под табличкой «Ноги на сиденье класть нельзя!» Вошла женщина и попросила освободить сиденье. Он с явной неохотой убрал ноги. Женщина подумала, взяла у него из рук куртку, вытерла сиденье, сунула куртку ему в руки и уселась. Вид у парня был озадаченный. © Елена Акодус
- Шла из зоопарка, было жарко и я купила мороженое. Навстречу шла парочка с ребенком в коляске, обоим около 30 лет. Остановились передо мной и с ясными улыбками спрашивают: «Извините, вы не могли бы дать ребенку денег на мороженое?» Я аж подавилась от такой незамутненности. © Jelena / ADME
- Ехала в совершенно пустом междугороднем автобусе. Заходит тетка, усаживается на сидение рядом и ставит свои сумки мне на колени. Я беру и бросаю их в проход. Она молча поднимает, смотрит на меня с презрением и громко фыркает. Надо было через дверь ее сумку выкинуть. © Alice Kuzmenko
- Пришла старшая по подъезду и заявила, что на двери сломался доводчик, поэтому весь подъезд должен скинуться. Когда я сказала, что мне этот доводчик вообще-то не нужен, то мне предъявили аргумент: иначе дверь не закрывается. А если поставить пружину, то дверь громко хлопает и жильцам первого этажа это не нравится. И вообще, за новый доводчик старшая по подъезду уже заплатила из своего кармана и теперь мы должны это компенсировать. Я сказала, что денег не дам, потому что мне на четвертом этаже важнее закрытый замок подъезда, чем хлопки и закрыла дверь. © Нэс / ADME
- У нас с женой была комнатушка в подвале. Папа умер и мы давно ей не пользовались. Подруга жены попросила перекантоваться и мы ей разрешили. Через некоторое время их дружба сошла на нет, а потом расстались и мы с женой. Когда я сказал ее бывшей подруге, что пора съезжать, она отказалась. В конце концов мне-таки удалось ее выпроводить, но я навсегда запомнил этот урок. Люди сначала просятся остаться ненадолго, а потом привыкают и начинают думать, что у них появились какие-то права на жилплощадь. © Leonard Carter / Quora
- Ехала с собакой, выкупила СВ. Стук в дверь: проводница, с ней женщина с грудным ребенком. У вас, мол, место есть, мы вам денежку дадим, пусть с вами едет. Говорю: «Я не готова, да и собачка вот». А мне в ответ: «Ничего, вы ее в переноске закроете, а у нас аллергии нет». Говорю: «Стоп, во-первых, я все это выкупала не для того, чтобы собака моя сутки в клетке сидела. А во-вторых, я и без собаки соседей не хочу.» Главный аргумент: «Ну, у меня же ребенок маленький!» А я ей: «Можете поверить, точно не от меня.» © Екатерина Байцур
Как правило, наглое поведение срабатывает с теми, кто его игнорирует и старается все спустить на тормозах. Однако, стоит только нахалу почуять, что ему могут дать отпор, как от былого напора не остается и следа.
AdMe/Народное творчество/15+ человек рассказали про наглецов, к встрече с которыми их жизнь явно не готовила
Поделиться этой статьёй