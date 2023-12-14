15+ человек сами вляпались в истории, которые и захочешь не забудешь
Иногда случается такое, что хочется воскликнуть: «Да чем же я думал?!» А все потому, что даже самых умных и собранных из нас может подвести мозг. Причин этому много: не выспались, ответили на автомате, не поняли подвоха сразу. Герои статьи решили пойти еще дальше и выложили свои промахи на всеобщее обозрение.
- Когда мне было лет 5, папа пытался напоить меня молоком, но молоко я принципиально пить отказывалась. Тогда он спросил, не хочу ли я птичьего молока, из которого делают одноименные конфеты? Я согласилась. Папа разбудил меня рано утром, мы взяли кружку и поставили ее на умывальник в огороде. Папа сказал, что теперь надо ждать часа 3. И вот через 3 часа выдали мне кружку с птичьим молоком. Оно было очень вкусным, я могла всю кружку выпить и попросить добавки. Но всегда приходилось ждать следующего утра, потому что «удой» птичек был только по утрам. А лет в 18 я в разговоре со своим парнем посетовала, почему не продают свежего птичьего молока, а только в конфетах, ведь мне так в детстве оно нравилось! Ответом мне был его недоумевающий взгляд: «Ань, ты что, какое молоко у птиц?» И вот тут до меня дошло. Папа просто добавлял в обычное коровье молоко какое-то количество сахара, и оно превращалось в «птичье». © Azazellaanna / Pikabu
- Кассир в обувном спросил, не хочу ли я зарегистрироваться в их бонусной программе. Я на автомате ответил: «Нет, спасибо, я не ношу обувь». © miss_nick / Reddit
- Однажды в школе у меня украли пальто. Я спустилась в раздевалку после уроков, а его нет. Обошла все пару раз, не нашла. Я расплакалась, снова и снова обходила раздевалку, но пальто не находилось. Прошло, наверное, больше часа, раздевалка уже почти опустела, ученики расходились по домам. И уже на полупустых крючках я заметила знакомую куртку. Так и вспомнила, что сегодня я пришла в куртке, а не в пальто. © YourShining / Pikabu
- Я врезался в столб, когда гулял с компанией, и сказал «Извините». Столбу. Но это еще не все, ведь я почему-то решил добавить: «Ой, извините, вы же не человек». Все, включая мою маму, до сих пор ржут надо мной из-за этого. © frankierotrash / Reddit
- Как-то пошел в магазин за продуктами и воспользовался кассой самообслуживания.
Касса: «Спасибо за покупку».
Я: «Пожалуйста».
Люди вокруг тут же уставились на меня. Я был в наушниках, поэтому, наверное, сказал эту фразу довольно громко. © Unknown author / Reddit
- Продавала я как-то на «Авито» коляску. Состояние — почти идеальное. Покупала за дорого, чтобы моей деточке было хорошо, ну и чтобы мне было катать ее удобно по любым маршрутам. Выставила коляску за ₽ 15 тыс., что составляло около 1/4 ее изначальной цены. Пишет покупательница: «Продайте за ₽ 10 тыс.». Ну такой себе торг. Далее: «Ну ладно, я найду еще тысячу... Продайте, пожалуйста, мы молодая семья с финансовыми проблемами, уж очень ваша коляска приглянулась». Тут мое женское сердечко сжалось. Сама понимаю, что в декрете вообще несладко. Договорились с ней. И вот из окна вижу: заруливает к нам во двор машина, на ней сверху багажник, забитый под завязку сложенными колясками. Ко мне поднимается мужчина, профессионально осматривает все механизмы коляски, будто он эту коляску и конструировал. Вручает деньги и уходит. И вот тут я понимаю, что он сам и есть эта «молодая мать с финансовыми проблемами». Вот это драма! Вот это актерский талант! Грустно, что меня вот так развели на скидку: этот ушлый товарищ выставил ее на «Авито», но уже в 2 раза дороже. © Аноним / Pikabu
- Не мог найти свой телефон. В панике отправил другу смс с вопросом: «Чувак, я не оставлял свой телефон у тебя дома? Нигде не могу его найти!» Он такой: «А с чего ты этот текст пишешь, гений?» Мне никогда в жизни не было так стыдно. © CreepyPancakes / Reddit
- Приехала в гости к подруге, с которой очень давно не виделась. Осталась у нее на ночь. Когда ложилась в кровать, увидела, что постельное белье очень грязное, все в разводах. Мне стало так обидно. Пролежала всю ночь на холодном полу со слезами на глазах. А утром при свете я увидела, что это такой рисунок на белье. © Подслушано / Ideer
- Моя первая большая встреча на работе со всем начальством... и мне пришлось уйти на прием к врачу. Я так нервничала из-за того, что ухожу с собрания, что даже сказала начальнику своего шефа: «Спокойной ночи, я буду скучать!» Мой шеф решил, что у меня истерика, и сказал потом, что уходила я красная как рак. © danooli / Reddit
- Собирался погулять с собакой. Прицепил ее ошейник к поводку и вышел на улицу. Спустя минуту понял, что надеть ошейник на саму собаку я-то забыл. Не самая приятная для меня история. © Seymour_****s / Reddit
- Шел как-то в гости к своей девушке (уже жене), а у нее кран в ванной сломался: в туалете вода есть, а ванной не течет. Мне она ничего не сказала, а вызвала сантехника. Прихожу я к ней, как раз и сантехник только зашел. Смотрим на кран, а там переключатель душа немного повернут, и вода просто не текла ни через кран, ни через лейку душа. © Triufan / Pikabu
- Сломалась посудомойка. Три месяца просто отсвечивала на кухне. Вызвал мастера по рекомендации. Шибко умного и дорогого. Приехал. Осмотрел. Включил в розетку. Все заработало. Забрал деньги за вызов и уехал. Минус 2000 из семейного бюджета. Благо жены рядом не было. © SerTerello / Pikabu
- Пошел покупать новый пульт от телевизора, так как старый не работал. Продавец спрашивает: «А какая у вас модель?». Я не знаю. Он: «Ну пойдите, блок батареек откройте и там посмотрите». Работа мозга. Пришел домой, поменял батарейку — пульт еще лет 10 работал. © Bobren / Pikabu
- Тихий вечер, я дома с ребенком, муж на работе. Полезла в холодильник за молоком, а там чудища. Страшные, вроде гигантских тараканов, клешнями щелкают. Сначала меня накрыла истерика, а уже потом я вспомнила, что муж припер раков. Я без задней мысли сунула пакет в холодильник, а они расползлись, заразы. © Подслушано / Ideer
- Мой брат решил как-то над женой подшутить. Рассказывает, что из этого вышло: «Пришел домой, сказал, что сдал анализы, и выяснилось, что у меня детей быть не может. Говорю ей, мол, признавайся, от кого дети. Так она призналась!» А затем звонит мне его жена со словами: «Гони этого шутника домой. Пришел, хихикает и выдает мне этот бред. Ну я и подыграла. Не думала, что поверит!» © Подслушано / Ideer
Некоторые люди уверены, что знают свою вторую половинку как облупленную. Но внезапно случается ситуация, которая говорит об обратном. Вот люди, чьи вторые половинки так чудят, что за сердце хватаешься.
AdMe/Народное творчество/15+ человек сами вляпались в истории, которые и захочешь не забудешь
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