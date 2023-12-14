15+ человек сами вляпались в истории, которые и захочешь не забудешь

Иногда случается такое, что хочется воскликнуть: «Да чем же я думал?!» А все потому, что даже самых умных и собранных из нас может подвести мозг. Причин этому много: не выспались, ответили на автомате, не поняли подвоха сразу. Герои статьи решили пойти еще дальше и выложили свои промахи на всеобщее обозрение.