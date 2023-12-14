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15+ человек сами вляпались в истории, которые и захочешь не забудешь

Народное творчество
-14-4

Иногда случается такое, что хочется воскликнуть: «Да чем же я думал?!» А все потому, что даже самых умных и собранных из нас может подвести мозг. Причин этому много: не выспались, ответили на автомате, не поняли подвоха сразу. Герои статьи решили пойти еще дальше и выложили свои промахи на всеобщее обозрение.

  • Когда мне было лет 5, папа пытался напоить меня молоком, но молоко я принципиально пить отказывалась. Тогда он спросил, не хочу ли я птичьего молока, из которого делают одноименные конфеты? Я согласилась. Папа разбудил меня рано утром, мы взяли кружку и поставили ее на умывальник в огороде. Папа сказал, что теперь надо ждать часа 3. И вот через 3 часа выдали мне кружку с птичьим молоком. Оно было очень вкусным, я могла всю кружку выпить и попросить добавки. Но всегда приходилось ждать следующего утра, потому что «удой» птичек был только по утрам. А лет в 18 я в разговоре со своим парнем посетовала, почему не продают свежего птичьего молока, а только в конфетах, ведь мне так в детстве оно нравилось! Ответом мне был его недоумевающий взгляд: «Ань, ты что, какое молоко у птиц?» И вот тут до меня дошло. Папа просто добавлял в обычное коровье молоко какое-то количество сахара, и оно превращалось в «птичье». © Azazellaanna / Pikabu
  • Кассир в обувном спросил, не хочу ли я зарегистрироваться в их бонусной программе. Я на автомате ответил: «Нет, спасибо, я не ношу обувь». © miss_nick / Reddit
  • Однажды в школе у меня украли пальто. Я спустилась в раздевалку после уроков, а его нет. Обошла все пару раз, не нашла. Я расплакалась, снова и снова обходила раздевалку, но пальто не находилось. Прошло, наверное, больше часа, раздевалка уже почти опустела, ученики расходились по домам. И уже на полупустых крючках я заметила знакомую куртку. Так и вспомнила, что сегодня я пришла в куртке, а не в пальто. © YourShining / Pikabu
  • Я врезался в столб, когда гулял с компанией, и сказал «Извините». Столбу. Но это еще не все, ведь я почему-то решил добавить: «Ой, извините, вы же не человек». Все, включая мою маму, до сих пор ржут надо мной из-за этого. © frankierotrash / Reddit
  • Как-то пошел в магазин за продуктами и воспользовался кассой самообслуживания.
    Касса: «Спасибо за покупку».
    Я: «Пожалуйста».
    Люди вокруг тут же уставились на меня. Я был в наушниках, поэтому, наверное, сказал эту фразу довольно громко. © Unknown author / Reddit
  • Продавала я как-то на «Авито» коляску. Состояние — почти идеальное. Покупала за дорого, чтобы моей деточке было хорошо, ну и чтобы мне было катать ее удобно по любым маршрутам. Выставила коляску за ₽ 15 тыс., что составляло около 1/4 ее изначальной цены. Пишет покупательница: «Продайте за ₽ 10 тыс.». Ну такой себе торг. Далее: «Ну ладно, я найду еще тысячу... Продайте, пожалуйста, мы молодая семья с финансовыми проблемами, уж очень ваша коляска приглянулась». Тут мое женское сердечко сжалось. Сама понимаю, что в декрете вообще несладко. Договорились с ней. И вот из окна вижу: заруливает к нам во двор машина, на ней сверху багажник, забитый под завязку сложенными колясками. Ко мне поднимается мужчина, профессионально осматривает все механизмы коляски, будто он эту коляску и конструировал. Вручает деньги и уходит. И вот тут я понимаю, что он сам и есть эта «молодая мать с финансовыми проблемами». Вот это драма! Вот это актерский талант! Грустно, что меня вот так развели на скидку: этот ушлый товарищ выставил ее на «Авито», но уже в 2 раза дороже. © Аноним / Pikabu
  • Не мог найти свой телефон. В панике отправил другу смс с вопросом: «Чувак, я не оставлял свой телефон у тебя дома? Нигде не могу его найти!» Он такой: «А с чего ты этот текст пишешь, гений?» Мне никогда в жизни не было так стыдно. © CreepyPancakes / Reddit
  • Приехала в гости к подруге, с которой очень давно не виделась. Осталась у нее на ночь. Когда ложилась в кровать, увидела, что постельное белье очень грязное, все в разводах. Мне стало так обидно. Пролежала всю ночь на холодном полу со слезами на глазах. А утром при свете я увидела, что это такой рисунок на белье. © Подслушано / Ideer
  • Моя первая большая встреча на работе со всем начальством... и мне пришлось уйти на прием к врачу. Я так нервничала из-за того, что ухожу с собрания, что даже сказала начальнику своего шефа: «Спокойной ночи, я буду скучать!» Мой шеф решил, что у меня истерика, и сказал потом, что уходила я красная как рак. © danooli / Reddit
  • Собирался погулять с собакой. Прицепил ее ошейник к поводку и вышел на улицу. Спустя минуту понял, что надеть ошейник на саму собаку я-то забыл. Не самая приятная для меня история. © Seymour_****s / Reddit
  • Шел как-то в гости к своей девушке (уже жене), а у нее кран в ванной сломался: в туалете вода есть, а ванной не течет. Мне она ничего не сказала, а вызвала сантехника. Прихожу я к ней, как раз и сантехник только зашел. Смотрим на кран, а там переключатель душа немного повернут, и вода просто не текла ни через кран, ни через лейку душа. © Triufan / Pikabu
  • Сломалась посудомойка. Три месяца просто отсвечивала на кухне. Вызвал мастера по рекомендации. Шибко умного и дорогого. Приехал. Осмотрел. Включил в розетку. Все заработало. Забрал деньги за вызов и уехал. Минус 2000 из семейного бюджета. Благо жены рядом не было. © SerTerello / Pikabu
  • Пошел покупать новый пульт от телевизора, так как старый не работал. Продавец спрашивает: «А какая у вас модель?». Я не знаю. Он: «Ну пойдите, блок батареек откройте и там посмотрите». Работа мозга. Пришел домой, поменял батарейку — пульт еще лет 10 работал. © Bobren / Pikabu
  • Тихий вечер, я дома с ребенком, муж на работе. Полезла в холодильник за молоком, а там чудища. Страшные, вроде гигантских тараканов, клешнями щелкают. Сначала меня накрыла истерика, а уже потом я вспомнила, что муж припер раков. Я без задней мысли сунула пакет в холодильник, а они расползлись, заразы. © Подслушано / Ideer
  • Мой брат решил как-то над женой подшутить. Рассказывает, что из этого вышло: «Пришел домой, сказал, что сдал анализы, и выяснилось, что у меня детей быть не может. Говорю ей, мол, признавайся, от кого дети. Так она призналась!» А затем звонит мне его жена со словами: «Гони этого шутника домой. Пришел, хихикает и выдает мне этот бред. Ну я и подыграла. Не думала, что поверит!» © Подслушано / Ideer

Некоторые люди уверены, что знают свою вторую половинку как облупленную. Но внезапно случается ситуация, которая говорит об обратном. Вот люди, чьи вторые половинки так чудят, что за сердце хватаешься.

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-14-4
AdMe/Народное творчество/15+ человек сами вляпались в истории, которые и захочешь не забудешь
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