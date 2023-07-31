15+ человек, смекалка которых работает на грани гениальности и безумия

Есть люди, чей креатив не просто бьет ключом, а разливается фонтаном в разные стороны. Именно таким экземплярам приходят в голову идеи, которые сложно оценить с первого взгляда: то ли они достойны Нобелевской премии, то ли гроша ломаного не стоят. И герои нашей статьи, похоже, как раз из этих безудержных креативщиков.

Чтобы мясо не ужаривалось в процессе готовки, его нужно надежно зафиксировать

«Человек продает зеркало. Но вы только посмотрите на эту самодельную подставку под телевизор»

«Покупать бассейн за деньги? Да я сам его сделаю из гаражного хлама!»

«Девушка обмолвилась, что ей необходимы электрические мельницы для перца и соли. Легко!»

«Мой приятель смастерил держатель для зонта из старой сумочки и бетона»

«Я часто использую гаечный ключ вместо молотка. Вот что мой супруг смастерил мне на день рождения»

Если верить надписи, то это «прибор для распознавания землетрясения»

«Переехал в новое жилье, а там в душе не оказалось карниза. Но я нашел выход»

«Клапан протек, все магазины уже оказались закрыты, но смекалочка-то всегда при себе»

«Моя дочь рисовала, стоя на лестнице. Потом она заявила, что ей нужно место для банки с краской. Через 10 минут она поинтересовалась, где лежат стяжки. Горжусь ею»

«Так выглядит кнопка питания на ноутбуке, которым пользуется мой отец»

«У знакомой дома постоянно пропадал пульт от телевизора. Вот что она придумала»

Самый надежный замок — тот, что сделан своими руками

«Я постоянно собираю шерсть, ведь у меня дома живут 3 кошки и собака. Чтобы не покупать дорогущие специальные тряпки, я их связала»

«Из-за 30-градусной жары нам пришлось переделать навес»

История о том, что результат оправдывает средства

Минут 10 назад звонит друг, спрашивает про соус к ракам, который я когда-то делал. Ну я и рассказываю:

— Поставь на водяную баню сливочное масло, добавь соль, чеснок и немного укропа.

— Что за водяная баня?

— В кастрюлю налей воды, пару сантиметров, поставь туда суповую тарелку. Выложи все туда и включи газ. Нагревай, пока все не растает, и подержи еще минут 5, чтобы вкусы перемешались.

— Кажется, понял. Спасибо, пока.

— Пока, фото потом скинь — раков и соуса.

На том и разошлись. Присылает фото. Ржу до сих пор.

Когда смекалка работает хорошо, а эмпатия — не очень