15+ человек создали вещицы, глядя на которые вы скажете: «Как странно. А есть еще?»

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У многих из нас есть хобби. Кто-то вяжет, кто-то выпиливает лобзиком, а кто-то любит создавать необычные штучки, например вязаных гусениц или меховых осьминогов. И если на первый взгляд они покажутся странными, то, приглядевшись, вы можете по-настоящему в них влюбиться и захотеть себе такие же.

«Мой муж создал и распечатал этого монстра Крамма на 3D-принтере, а я его раскрасила»

Это потрясающе. Особенно волосы в подмышках, они же растения. © MammothCupcake / Reddit

«Превратила свои кабели от зарядки в цветущие растения»

«Моя подруга доделала свою коллекцию разумных червей»

«Самая безумная вещь из всех, что я делала. И я в нее влюблена»

«Впервые делаю что-то, не имеющее никакого практического предназначения»

«Кот, которого я нарисовала»

«Сшила мучнистых червецов из старых рубашек и ершиков для прочистки труб. Это костюм для офисной вечеринки, изображающий зараженное растение»

«Моя заявка на самую глупую вещь, сделанную своими руками»

«Я смастерила отца и сына на рыбалке из того, что нашла в лесу рядом с домом»

Мини-кухня в коробочке из-под леденцов

«Делаю диорамы из картонных коробок. Вот маленькая капибара, которая лениво катается на маминой спине»

«Сделала этого пушистого кальмара из искусственного меха и украсила пуговицей из полимерной глины»

«Моя сестра сделала подсвечник в виде осьминога в своей гончарной мастерской»

«Моя коллекция камней, разрисованных под еду»

«Моя недавняя работа. Просто рыбы, плавающие среди деревьев»

«Сшила одеяло в стиле пэчворк с портретом Дамблдора. Размер 1,2 м на 1,6 м»