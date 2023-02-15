15+ человек создали вещицы, глядя на которые вы скажете: «Как странно. А есть еще?»
У многих из нас есть хобби. Кто-то вяжет, кто-то выпиливает лобзиком, а кто-то любит создавать необычные штучки, например вязаных гусениц или меховых осьминогов. И если на первый взгляд они покажутся странными, то, приглядевшись, вы можете по-настоящему в них влюбиться и захотеть себе такие же.
«Мой муж создал и распечатал этого монстра Крамма на 3D-принтере, а я его раскрасила»
- Это потрясающе. Особенно волосы в подмышках, они же растения. © MammothCupcake / Reddit
«Превратила свои кабели от зарядки в цветущие растения»
«Моя подруга доделала свою коллекцию разумных червей»
«Самая безумная вещь из всех, что я делала. И я в нее влюблена»
«Впервые делаю что-то, не имеющее никакого практического предназначения»
«Кот, которого я нарисовала»
«Сшила мучнистых червецов из старых рубашек и ершиков для прочистки труб. Это костюм для офисной вечеринки, изображающий зараженное растение»
«Моя заявка на самую глупую вещь, сделанную своими руками»
«Я смастерила отца и сына на рыбалке из того, что нашла в лесу рядом с домом»
Мини-кухня в коробочке из-под леденцов
«Делаю диорамы из картонных коробок. Вот маленькая капибара, которая лениво катается на маминой спине»
«Сделала этого пушистого кальмара из искусственного меха и украсила пуговицей из полимерной глины»
«Моя сестра сделала подсвечник в виде осьминога в своей гончарной мастерской»
«Моя коллекция камней, разрисованных под еду»
«Моя недавняя работа. Просто рыбы, плавающие среди деревьев»
«Сшила одеяло в стиле пэчворк с портретом Дамблдора. Размер 1,2 м на 1,6 м»
«Сделал сумочку для своей девушки из пары ботинок Dr. Martens»
Фото на превью HighlyRedacted / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек создали вещицы, глядя на которые вы скажете: «Как странно. А есть еще?»
Поделиться этой статьёй