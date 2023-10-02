15+ человек, у которых беспардонность прет из всех щелей

Для некоторых людей наглость — не второе счастье, а первое и, кажется, единственное. Всегда и везде они хотят всунуть свой нос, влезть вне очереди, что-то потребовать, еще и в грубой форме. Иметь дело с такими личностями обычно неприятно. А потому такие случаи запоминаются на всю жизнь. О них и рассказали наши читатели.