15+ человек, у которых даже швабра пустит корни

Бытует мнение, что огородом и садом могут заниматься только бабушки. Однако это неправда: люди всех возрастов с удовольствием выращивают как дома на подоконнике, так и в собственном огороде вкусные и полезные растения, которые к тому же и глаз радуют.

Мы в ADME тоже не раз пытались вырастить авокадо из косточки и с удовольствием смотрим на фото людей, которые умудрились не только не загубить росток, но и сделать из него нечто чудесное.

«Наверное, первый раз в жизни решил попробовать что-то вырастить. Посадил луковицу в стакан с водой и поставил на окно. Вот она несколько дней спустя»

«У меня вот такое авокадо за 1,5 года вымахало. Недавно пересадил в горшок на 30 литров»

«Я вырастил имбирь на подоконнике»

«Балконный коротышка за март успел завязать прилично плодов для его роста, и с приходом долгожданного солнца они начали созревать»

«Провел свой ленивый эксперимент. Ничего не делал с ними, кроме как подставлял под солнышко»

Растения на фото — суккуленты. Они пустили корни без воды. — Прим. ADME.

«Мне достался полумертвый черенок монстеры с увядшими листьями. Думал, ничего не выйдет, но это растение просто отказывается умирать»

«У нас в офисе вырос острый перчик. Чтобы он опылился, мне пришлось на 2 недели выставить его на улицу»

«2 года терпения — и это растение начало расти!»

«7 лет ожидания — и теперь я в шаге от того, чтобы съесть собственное манго»

«Отец попробовал вырастить ананас из косточки — и вот он уже цветет»

«Мое 5-летнее авокадо только что коснулось потолка»

«Эта штуковина просто не перестает расти!»

«Отщипнула черенок от растения, которое подарила маме на День матери. Вот что вышло»

«Месяц назад и сейчас. Ничем не подкармливаю, только кошка немного пожевала листья»

«Я никогда раньше ничего не выращивал из семян. Вот что у меня вышло. Это так радостно — видеть, как растет то, что ты посадил»

«Японский черный бонсай».

«Вырастил это лимонное дерево из косточки лимона, купленного в супермаркете»

«С днем рождения, мое годовалое манго. Вырастил его из косточки»

«Это выросло из маленького листика, который я отщипнула из пачки покупного базилика»

«Моя маленькая коллекция: бализик, яблоко, авокадо. Все это вырастила из семян»

«На фото — разница в 2 месяца. Так горжусь. Вырастил эти томаты из семечек, которые достал из покупного помидора»

«Вырастил цветок страстоцвет в этом году»

Выглядит как неведома зверушка. © BlueCheeseNutsack / Reddit

«Это растение хранится в семье примерно с 1920 года. Боимся даже прикоснуться к нему»

«Папин кактус. Я зову его Медуза»