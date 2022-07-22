15+ человек, у которых даже швабра пустит корни
Бытует мнение, что огородом и садом могут заниматься только бабушки. Однако это неправда: люди всех возрастов с удовольствием выращивают как дома на подоконнике, так и в собственном огороде вкусные и полезные растения, которые к тому же и глаз радуют.
Мы в ADME тоже не раз пытались вырастить авокадо из косточки и с удовольствием смотрим на фото людей, которые умудрились не только не загубить росток, но и сделать из него нечто чудесное.
«Наверное, первый раз в жизни решил попробовать что-то вырастить. Посадил луковицу в стакан с водой и поставил на окно. Вот она несколько дней спустя»
«У меня вот такое авокадо за 1,5 года вымахало. Недавно пересадил в горшок на 30 литров»
«Я вырастил имбирь на подоконнике»
«Балконный коротышка за март успел завязать прилично плодов для его роста, и с приходом долгожданного солнца они начали созревать»
«Провел свой ленивый эксперимент. Ничего не делал с ними, кроме как подставлял под солнышко»
Растения на фото — суккуленты. Они пустили корни без воды. — Прим. ADME.
«Мне достался полумертвый черенок монстеры с увядшими листьями. Думал, ничего не выйдет, но это растение просто отказывается умирать»
«У нас в офисе вырос острый перчик. Чтобы он опылился, мне пришлось на 2 недели выставить его на улицу»
«2 года терпения — и это растение начало расти!»
«7 лет ожидания — и теперь я в шаге от того, чтобы съесть собственное манго»
«Отец попробовал вырастить ананас из косточки — и вот он уже цветет»
«Мое 5-летнее авокадо только что коснулось потолка»
«Эта штуковина просто не перестает расти!»
«Отщипнула черенок от растения, которое подарила маме на День матери. Вот что вышло»
«Месяц назад и сейчас. Ничем не подкармливаю, только кошка немного пожевала листья»
«Я никогда раньше ничего не выращивал из семян. Вот что у меня вышло. Это так радостно — видеть, как растет то, что ты посадил»
«Японский черный бонсай».
«Вырастил это лимонное дерево из косточки лимона, купленного в супермаркете»
«С днем рождения, мое годовалое манго. Вырастил его из косточки»
«Это выросло из маленького листика, который я отщипнула из пачки покупного базилика»
«Моя маленькая коллекция: бализик, яблоко, авокадо. Все это вырастила из семян»
«На фото — разница в 2 месяца. Так горжусь. Вырастил эти томаты из семечек, которые достал из покупного помидора»
«Вырастил цветок страстоцвет в этом году»
- Выглядит как неведома зверушка. © BlueCheeseNutsack / Reddit
«Это растение хранится в семье примерно с 1920 года. Боимся даже прикоснуться к нему»
«Папин кактус. Я зову его Медуза»
- Имечко подходит идеально. Выглядит устрашающе. © FunSushi-638 / Reddit
А вы пробовали что-то выращивать? Расскажите, что из этого вышло, а лучше — покажите фотографии.
Фото на превью Alecsyr / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, у которых даже швабра пустит корни
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