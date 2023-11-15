15 человек, у которых интуиция работает без выходных и отпусков

Интуиция развита у всех по-разному, кто-то доверяет внутренним ощущениям прежде, чем принять решение, а кто-то старается руководствоваться логическими доводами. Герои нашей сегодняшней подборки прислушались к своей чуйке, и, как оказалось, она их не обманула.

Герои другой статьи тоже доверились шестому чувству, и совершенно напрасно, так как выбрали неправильный ответ на тестовом экзамене или приняли звонок от крутого работодателя за происки мошенников. Первое впечатление о человеке тоже может подвести, и скромно одетый покупатель может оказаться директором магазина, а неприятный сосед — стать впоследствии спутником жизни.