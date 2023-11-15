15 человек, у которых интуиция работает без выходных и отпусков
Интуиция развита у всех по-разному, кто-то доверяет внутренним ощущениям прежде, чем принять решение, а кто-то старается руководствоваться логическими доводами. Герои нашей сегодняшней подборки прислушались к своей чуйке, и, как оказалось, она их не обманула.
- Мой средний сын был в 11 месяцев довольно пухлым увальнем, из коляски никуда не рвался, поэтому я его не пристегивала. А тут поехали мы с ним за покупками, и что-то мне не давало покоя, пока я его не пристегнула. Не прошло и нескольких минут, как поднялся сильный ветер, перешедший в шторм. Я успела зацепиться одной рукой за фонарный столб, а другой держала коляску, наблюдая, как по улице несутся наши вещи из колясочной сетки. По счастью, ветер был не настолько сильным, чтобы вырвать коляску из рук, но удержать ее в ровном положении я не могла, и она сильно накренилась. Если бы не пристегнула сына, ребенок выпал бы из коляски и весело покатился бы вдогонку вещам. © Елизавета Ii / ADME
- Не знаю, предчувствие это или счастливое совпадение. Собиралась в универ и решила заодно выкинуть мусор, что увеличивало мой путь буквально на 10 секунд, так как мусорка была в 10 шагах от входной двери. Кинула, развернулась, пошла в нужную сторону, и буквально через 10 секунд на дорожку прямо передо мной приземляется и разлетается куча стекла, которую выкинул из окна какой-то болван с 3-го этажа... © _helloalien / Reddit 13
- Работаю в баре. Однажды повредил руку и локоть довольно сильно, и работать было совсем сложно. Казалось бы, надо отлежаться, но я прямо чувствовал, что непременно должен выйти на смену. Доверился ощущению и пошел на работу. В ту ночь я встретил свою любовь, с которой мы вместе уже 10 лет, и у нас чудесный ребенок. © BunnyCruncher101 / Reddit
- Сижу я как-то вечером, составляю договор. Вношу поправки всякие, меняю данные, пункты добавляю, убираю и т. д. Так, по мелочи, но уже часа полтора этому посвящено, осталось совсем чуть-чуть. Вдруг в голове возникает мысль: «Сергей, сохрани документ, а то мало ли что!» Я с необычайной легкостью прогоняю эту мысль, но внутренний голос продолжает настаивать. Я сохранил, дабы не продолжать бессмысленный внутренний диалог. Сижу, занимаюсь, как вдруг свет в квартире гаснет. И компьютер, соответственно, тоже. Первый раз в жизни закон подлости не сработал против меня. © elissseev / Pikabu
- Как-то ходил я на свидание с девушкой из интернета. Это было ужасно. Мы даже наткнулись на ее соседку по комнате, и так вышло, что она позвала меня на свой день рождения. Так вот, собираюсь я идти и почему-то захотел надеть футболку с динозаврами, которую практически никогда не ношу. Захотелось, и все тут. Надел, пошел. И на дне рождения я увидел ее, свою будущую невесту. Подхожу к ней и говорю: «Как тебе динозавры на футболке?» Потом она мне рассказывала, что смотрела и думала, что я какой-то неудачник, пока я с ней не заговорил. Верьте своей интуиции! © bjl0924 / Reddit
- Я ложусь спать обычно очень поздно. И вдруг отчего-то проснулась в 7 утра, словно что-то меня подняло с постели. Встала, спустилась в гостиную и поняла, что это было не зря. Потому что двери на улицу были распахнуты, хорошо хоть ничего не стащили у нас и домашние животные не выбежали. © lilybear032 / Reddit
- Принимал как-то душ, и вдруг меня охватило странное беспокойство. Оно имело определенные формы: я почему-то был уверен, что девушка прочитала мой дневник. Мы живем вместе давно и уважаем личное пространство друг друга, но тут было не до аргументов. Я выключил воду, быстро вытерся, оделся и вышел. Она тут же подбежала ко мне и выпалила: «Прости, я протирала пыль на столе, нечаянно твой ежедневник выронила, и он открылся, и я прочитала страницу. Знаю, что нужно было остановиться. Прости». Ничего страшного не произошло, но я в шоке от того, как точно все случилось.
- Пару лет назад муж, теперь уже бывший, ужасно ревновал к едва знакомому парню, с которым я даже не общалась. Говорил, чувствует от него опасность. Сейчас я замужем за тем самым парнем уже 2 года, а по дому бегает наш прекрасный и любимый годовалый сын. Хорошая интуиция была у бывшего! © Подслушано / Ideer
- Подруга поведала: однажды легли они с мужем спать, но вдруг он неожиданно вскакивает, одевается и выбегает на улицу. Возвращается и говорит, что переставил машину в другое место. Подруга удивилась, но особо значения не придала. Снова легли спать, а наутро увидели, что на том месте, где машина изначально стояла, лежит упавшее дерево. Как после такого не верить в шестое чувство? © Подслушано / Ideer
- Ехали с мамой на дачу. Автобус битком. Мама хотела сесть спереди, но интуиция повела меня в дальний угол. И не зря... На половине дороги у одной бабки лопается пакет с навозом! Пол-автобуса в этом «шоколаде», вонища страшная. Оказывается, она собирала его, чтобы в саженцы подливать. © Подслушано / Ideer
- Шла по двору зимой мимо незнакомых мальчишек. Прохожу метров 10, и почему-то захотелось наклониться. Наклоняюсь, и в этот момент надо мной пролетает снежок, я выпрямляюсь и иду дальше, не оборачиваясь. Мальчишки сразу притихли. © Hilaya / Pikabu
- Коллега посоветовал подать заявку на внутреннюю вакансию. Должность классная, вот только мой внутренний голос упорно твердил: «Сиди ровно и не высовывайся». Ну я себя и послушал. А через пару недель на работе случилось массовое увольнение сотрудников, и эту вакансию закрыли совсем. Так здорово, что я на нее не согласился. © Scott Walker / Quora
- Родственники часто меня кому-нибудь сватают. Как-то один из таких «женихов» написал мне в соцсетях, мол, давай встретимся. Ему 39 лет, увлекается спортом, работает врачом. Но что-то остановило меня, и я его деликатно отшила. И как в воду глядела: позже узнала, что его мама назвала меня высокомерной за такой ответ. Мама! Мужику 39 лет! Интуиция меня не подвела. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад родители собирались на дачу, а я с парнем — на свидание. И вот выезжаем мы с ним, и я сразу почему-то нервничать начала. Едем мы, и я начинаю на него кричать, ругаться, ссору провоцировать, на полпути требую вернуть меня домой. Развернулся, довез до подъезда молча. Я вся с психами выскакиваю из машины и бегом к себе на этаж. И тут вижу, что из-под нашей двери дым валит вовсю. Мама, оказалось, поставила тыкву запекаться и забыла. Кое-как потушила, окна открыла, схватила попугая и вывалилась в подъезд. Позвонила парню, все рассказала. © «Палата № 6» / VK
- Вчера меня трясло весь день. Дикая тревога, ощущение такое, что скоро или конец света, или катастрофа. Я уж и так, и так пыталась успокоиться — ничего не помогало! Из-за того, что в общем и целом все хорошо, это предчувствие очень напугало. Ночью муж пошел в туалет и застрял там. Защелка сломалась. Вот какую катастрофу я предвидела! Слушайте свою интуицию! А с мужем все хорошо. Я сообразила вскрыть замок минуты за четыре тонкой отверткой. © Plu6ka11485 / Pikabu
Герои другой статьи тоже доверились шестому чувству, и совершенно напрасно, так как выбрали неправильный ответ на тестовом экзамене или приняли звонок от крутого работодателя за происки мошенников. Первое впечатление о человеке тоже может подвести, и скромно одетый покупатель может оказаться директором магазина, а неприятный сосед — стать впоследствии спутником жизни.
AdMe/Народное творчество/15 человек, у которых интуиция работает без выходных и отпусков
Поделиться этой статьёй