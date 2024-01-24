15+ человек, у которых на работе что ни день, то свистопляска какая-то

Навряд ли найдется такой человек, который полностью будет доволен своей работой. Ведь всегда будут какие-то раздражающие факторы: тяжелый график, небольшая зарплата или общение с неприятными людьми. Вот и у героев нашей статьи каждый рабочий день похож на какое-то приключение.