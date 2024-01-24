15+ человек, у которых на работе что ни день, то свистопляска какая-то
Навряд ли найдется такой человек, который полностью будет доволен своей работой. Ведь всегда будут какие-то раздражающие факторы: тяжелый график, небольшая зарплата или общение с неприятными людьми. Вот и у героев нашей статьи каждый рабочий день похож на какое-то приключение.
- Работаю в школе давно. Как-то раз водила детей на мероприятие в городской Дом культуры. Двое учеников испортили кресло, вырвали из него поролон и бросались им в остальных. Позвонила родителям одного из них, пожаловалась. Сегодня директор дала прочитать жалобу, исписанную гадостями в мой адрес от этих самых родителей. Грустно и смешно. Я-то потерплю ваше чадо еще пару лет, а вам, уважаемые родители, жить с этим всю жизнь. © Подслушано / Ideer
- Работала диетологом. Пришла ко мне женщина с избыточным весом. Сказала, что любит бутерброды и жить без них не может. Я приняла это к сведению и говорю ей: «Утром можете выпить чай без сахара, съесть яблоко или грушу и бутерброд со ржаным хлебом и ломтиком твердого сыра». А она мне в ответ: «Поняла, это до еды. А на завтрак-то что мне есть?» © Палата № 6 / VK
- Как-то раз одна из коллег принесла себе на обед блюдо на основе черной редьки. После того как она разогрела его в микроволновке, мы долго открывали окна и проветривали помещения. После этого еще час к нам заходили люди с других этажей, чтобы выяснить, что тут сдохло, а они не заметили. © Алексей Либерман / ADME
- Руководитель полгода гнобит меня. Сначала я сомневалась, думала, что неправильно его поняла, но нет. Он сказал: «Выходим работать по субботам». Я приехала, а дверь закрыта. Звоню, а в ответ: «Ну не с этой же недели». Потом сказал приехать на час раньше, чтобы поздравить коллегу и подарок купить. А сам пришел, как обычно, без подарка, словно и не договаривались. И присвоил мой подарок себе! © Подслушано / Ideer
- К нам устроилась женщина на непыльную работенку — нужно было просто вводить данные в компьютер. Проще некуда. В первый день я все ей объяснял, но что-то пошло не так. Прошу ее войти в систему, а она не понимает и хлопает глазками. Говорю, что тут просто нужно нажать кнопку на клавиатуре. С горем пополам справилась. Потом говорю: «Дважды кликните мышкой, чтобы открыть базу». А она смотрит на меня и не понимает, что значит «дважды кликнуть». Показываю на мышку, а она просто не понимает, что такое мышь. Она явно преувеличила свои способности на собеседовании. Через пару недель ее уволили. © Joggingmusic / Reddit
- Мой начальник любит кофе, но сам себе не заваривает. Делаю как-то себе кофе, отхожу на секунду за ложкой, и в этот момент выходит начальник и берет мой стакан. Наши взгляды встретились, и тут я спонтанно кидаю ложку и попадаю ему прямо в лоб. Забираю чашку из его рук, и вместо «извините», я выдаю: «На чужой кофеек не разевай роток». © Палата № 6 / VK
- Пришел сегодня 14-летний паренек и попросил работу. Говорит, любую. Поведал мне о своих способностях. Все подходит, кроме возраста. Но он не унимается, говорит, что еще в нескольких местах мусор выносит, уборку делает. Они даже рекомендации могут дать. Вот такие люди попадаются. Ему всего 14 лет, а у него уже рекомендации есть с мест работы. Сказал ему: «Что-нибудь придумаем». © user6849727 / Pikabu
- Я работаю на производстве, где для сборки деталей используются роботы. Они оснащены всевозможными защитами, барьерами и блокировками для безопасности. Однажды деталь застряла внутри системы. Один рабочий отключил всю защиту и пополз вытаскивать помеху, чего делать категорически нельзя. Уволили сразу же. © CPOx / Reddit
- Работаю начальником отдела. Заместителем работает моя же подруга — неплохой специалист, но прямая как сапог. Слов она не подбирает, поэтому общаться с руководством ей было запрещено. Но тут меня не было на месте, и подруге пришлось идти и докладывать обстановку. Через 10 минут звонок мне сверху: «Значит так, она тут работать не будет, ищите другого». Не знаю, что теперь делать! Уговаривать начальство бесполезно, а у подруги ипотека. © Подслушано / Ideer
- Я как-то раз ляпнул, что нашего начальника и менеджера (женщина) никто не видел вместе ни разу, даже не пересекаются. Через некоторое время она обвинила меня в распространении слухов о том, что они наводят шуры-муры. Я себе уже нашел новую работу, а они поженились, и даже ребенок появился. © Rankorking / Reddit
- Сотрудница в офисе подняла жуткий скандал. Орала на всех и заявляла, что у нее пропала из раздевалки какая-то брендовая сумочка! За десять минут успела обвинить всех своих коллег. Какой только грязью она всех ни поливала: и гады, и воры. Устроили с охраной обыск офиса, шкафчики смотрели, но сумку ее так и не нашли. Один охранник не растерялся, пошел камеры наблюдения смотреть. Увидел, что эта дурочка на работу пришла с другой сумкой. Рассказал всем, утихомирил сумасшедшую, а та в слезах уехала домой. На следующий день так и не явилась. Через выходные оказалось, что она подала заявление на увольнение «по собственному желанию». © Не все поймут / VK
- На работе есть возможность брать хорошо оплачиваемые подработки, и мы с некоторыми коллегами этим вовсю пользуемся. Я вообще считаю это приятным хобби (дизайн, логотипы), так что беру огромные заказы и сижу на выходных, потихоньку делаю. Нравится такой досуг. И вроде бы все хорошо, но, как оказалось, нет. Заходим в бухгалтерию, а нам корчат злые рожи и высказывают с претензией: «Мы такие же рядовые сотрудники, но почему у вас, подрабатывающих, зарплата в три раза больше?» Говорим, что работаем больше. Но мы все равно теперь прокаженные. © Подслушано / Ideer
- Как-то работал в кинотеатре. Помню, как на одном киносеансе один мужик вел себя некультурно: шумел, мешал остальным. И тут перед ним поднимается огромный амбал и без лишних слов хватает буйного и просто выносит его из зала, как котенка. © soupy_e / Reddit
- Вызываю такси сегодня утром. Лифт не работает, спускаюсь по лестнице с 12 этажа. Сажусь в такси с одышкой на заднее сиденье, а водитель меня с большими глазами переспрашивает: «В роддом?» Отвечаю утвердительно. И тут он начал гнать, а я как заржу и говорю: «Не гоните так, я рожать у вас не собираюсь, я там работаю!» © Мамдаринка / VK
- Меня взбесила одна ситуация, когда была бухгалтером. Случайно ответила на звонок, когда звонили директору из банка. Хотели узнать про справку о доходах женщины-дворника. Оказывается, она собиралась взять кредит, а для этого она сама написала себе справку, где указала свою зарплату в 10-15 раз выше, чем есть на сам деле. Я была зла. © Azarika / ADME
- Я работаю в небольшой инвестиционной фирме. Специалист по маркетингу ушел в отпуск, и начальник сказал, чтобы я подменил его. А я ни разу не маркетолог. Оказывается, наша администраторша собирается в декрет, и на меня хотят взвалить и ее работу. Ну ничего, я вот-вот буду увольняться, и никто об этом ничего не знает. Пусть повеселятся. © GauthierGuy922 / Reddit
- У нас в отделе было 6 человек, из них четверо переженились. Недавно коллега уволилась, и взяли на ее место мужчину. Теперь коллеги требуют, чтобы я дала ему шанс и сходила хотя бы на одно свидание. На корпоративе кадровичка сказала, что взяла его специально для меня. Вообще-то, я замужем, и все об этом знают! Что в голове у этих людей? © Подслушано / Ideer
К сожалению, не все могут похвастаться своими начальниками, коллегами или клиентами. Всегда на работе найдется несколько персонажей, за работу с которыми нужно доплачивать.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, у которых на работе что ни день, то свистопляска какая-то
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