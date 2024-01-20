15 человек, у которых новогодний утренник прошел так, что из памяти не стереть, как ни пытайся
Как правило, воспоминания из детства являются одними из самых ярких в жизни каждого из нас. Мы радовались даже мелочам, которые сейчас просто не заметили бы, а малейшие трудности или обиды казались нам чем-то катастрофическим. Поэтому в детском саду и школе многие праздники, особенно новогодние, нередко становились причиной безграничной радости и печали в одном флаконе.
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Кстати, у нас в закромах есть еще подборка историй об утренниках, от которых выпали в осадок мальчишки, девчонки, а также их родители.
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Порой при чтении подобных историй о детских утренниках так и тянет ностальгировать и хохотать одновременно.
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Казалось бы, только вчера нас будили родители, чтобы проводить в садик или школу. Согласитесь, что практически каждое такое воспоминание из детства моментально окутывает объятиями теплой ностальгии.