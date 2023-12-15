15+ человек, у которых от фразы «одолжи до зарплаты» еще долго глаз будет дергаться

Когда близкий человек или даже просто хороший знакомый просит денег в долг, у многих рука машинально тянется в карман за кошельком. Но порой такая помощь вдруг превращается в безвозмездную. Просто потому что заемщик так решил. Пользователи сети рассказали, после каких случаев они пообещали себе впредь тысячу раз подумать, прежде чем кого-то «выручить до зарплаты».