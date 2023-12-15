15+ человек, у которых от фразы «одолжи до зарплаты» еще долго глаз будет дергаться
Когда близкий человек или даже просто хороший знакомый просит денег в долг, у многих рука машинально тянется в карман за кошельком. Но порой такая помощь вдруг превращается в безвозмездную. Просто потому что заемщик так решил. Пользователи сети рассказали, после каких случаев они пообещали себе впредь тысячу раз подумать, прежде чем кого-то «выручить до зарплаты».
- Пригласил меня друг на день рождения своей матери, но вот проблема: у него нет денег на подарок. Я говорю, что неудобно идти на день рождения, но денег на подарок я ему одолжу. Через какое-то время спрашиваю о долге, он мне: какой такой долг? Проясняю его память. Оказывается, это я сделал подарок его матери через него. То, что не пошел на посиделки, сам виноват, и я должен сказать спасибо, что меня приглашали на праздник. © ArturNa / Pikabu
- Я одолжила немаленькую сумму «другу», у которого были проблемы с бизнесом. Не скажу, что у меня денег куры не клюют, но я решила затянуть пояс потуже и помочь. Он обещал, что все вернет, и я не давила на него. У меня тоже есть бизнес, и я знаю, что значит «дела идут плохо». А через 3 месяца этот человек заблокировал меня повсюду. И это при том, что я никогда не торопила его с возвращением долга и не обозначала никаких сроков. © ravynwave / Reddit
- Я дал своей подруге $ 3 тыс., когда она осталась без работы и не могла прокормить своих детей и заплатить за квартиру. Она пообещала вернуть деньги, как только найдет работу. Что ж, она ее нашла, но через несколько недель запланировала отпуск, в котором отправилась на шопинг. Никогда больше не видел ни своих денег, ни ее. © cleanfreak2016 / Reddit
- У меня есть старшая сестра. Попросила в долг 10 тыс. рублей, потом еще 10 тысяч. Давал без вопросов, хотя и догадывался, что не отдаст. Так и случилось, уже лет 5 прошло. Я и не спрашивал ни разу про долг: для меня это деньги небольшие, да и сестра все-таки. Сестра тоже в долг больше не просит, но после этого случая стала намного лучше ко мне относиться, до этого на меня внимания даже не обращала. Вот так вот тоже бывает? © Вадим / ADME
- Коллега занял денег. Оттягивал время возврата на полмесяца от изначально объявленного срока. Пока я был в отпуске, он уволился одним днем. И теперь на сообщения не отвечает, хотя сидит онлайн. © _emobot_ / Twitter
- Одолжил знакомым $ 1 300, когда они потеряли работу и нуждались в помощи, чтобы оплатить аренду. Через неделю они купили мопед, а когда я приехал забрать долг, они буквально сбежали. © IPostFromWorkLol2 / Reddit
- 4 года назад дала в долг $ 15 тыс. на один месяц подруге, с которой давно дружили. Она очень вкусно готовит и делает это на заказ. С меня денег за торты и пельмени не брала... В итоге долг подруга так и не вернула и не собирается. Я оказалась бездушной негодяйкой, раз просила вернуть деньги, и со мной она больше не общается. Очень дорого я заплатила за торты и пельмени... © Подслушано / Ideer
- Нашла свою школьную подругу. Пока учились, очень тепло и тесно дружили. И на свадьбе у меня она была. Потом больше 10 лет не встречались и я не слышала ничего о ней. Целенаправленно стала ее искать. Нашла телефон. Пригласила к себе в сад отдохнуть. Понравилось. Приезжала подруга ко мне уже каждую неделю, отдыхали вместе, баня, природа. Все замечательно. А мы квартиру планировали купить тогда. Сделка отодвинулась на месяц. Она в курсе была. Попросила денег на неделю. Свою сделку ускорить. Максимум, говорит, на 10 дней. Ни капли не сомневалась, ведь близкий же человек. С 7 лет знаю. И отдали своими руками почти половину суммы на квартиру. И все. Прошло уже почти 14 лет. Квартиру так и не купили. © Jenshen21 / Pikabu
- Неделю назад знакомый попросил некую сумму в долг. Я одолжил на неделю со словами, чтобы вернул 17-го, так как деньги мне были нужны. Сегодня вернул. И стоит, чего-то мнется. Чего, говорю, еще-то? И тут он вскипел:
— Я эти деньги еле собрал, у родственников даже занял — хоть бы спасибо мне сказал!
— Э-э-э, ну спасибо, что вернул, всего хорошего.
Что-то я его претензий вообще не понял. В следующий раз подумаю трижды, давать ли ему в долг. © antracit83 / Pikabu
- Почти 3 года назад я одолжила 820 фунтов тому, кого считала другом. Я дала ему еще 500 фунтов на оплату лечения его собаки, и их я не просила возвращать.
Я до сих пор не увидела ни одного пенни из 820 фунтов стерлингов. Вряд ли еще одолжу кому-либо больше скромной суммы денег. © Ann Conroy / Quora
- Я дал друзьям $ 30, чтобы они оплатили свой счет, и они пообещали вернуть мне деньги. В то время я учился в колледже и у всех было трудно с деньгами, поэтому я был не против помочь. После 3 месяцев попыток вернуть свои деньги, я сдался. Да, мы больше не друзья. Я всегда понимал, что нельзя давать взаймы, если ты не готов к тому, что можешь не получить долг обратно. © Ngozi Alston / Quora
- Есть у меня одна знакомая. Ой, раньше она очень любила занимать деньги. Когда я сказала, что у меня денег нет, она мне сказала: «Ну спроси у своего парня? Я отдам, когда бабушка пенсию получит». Сказать, что мы были в шоке, — ничего не сказать. Она не раз так пыталась еще делать, но после нескольких категоричных (и часто даже грубых) отказов, перестала это делать. А нечего потому что.
Еще одна моя «подруга» сбежала от меня с 200 рублями. Серьезно, 200 рублей. И уж я их не требовала даже, просто ждала. Короче, уже лет 8 прошло с тех пор.
Как говорится, если человек постоянно занимает у вас деньги — значит, он уже включил вас в список своих доходов. © Little Owl / ADME
- Я уяснил, что за свои гроши надо донимать должника день и ночь. И начинать это делать чуть раньше просрочки.
Есть у меня друг, который стабильно 2-3 раза в месяц занимает «500 на такси». Он сам устанавливает срок возврата, а потом забывает. Ну и вот, приходится так:
- Сегодня ночью мне на карту вернули долг. С милой подписью: «Спасибо за большое сердце, возвращаю тебе твое». Со смайликами и все такое.
Вернули его спустя 2 года, хотя брали в долг максимум на 2 месяца. По прошествии этих 2 месяцев перестали брать трубку и отвечать на сообщения. В эти 2 года у меня сильно болел отец, прорывало отопление в квартире, была куча других серьезных проблем. И каждый раз не хватало примерно той суммы, что я давал в долг.
Так вот, долг не платежом красен, а своевременным возвратом. Спасибо за урок, конечно. © kyalyunya / Pikabu
- Однажды мой бывший мужчина в магазине занял у меня денег, чтобы купить мне Raffaello, которые он сам же дома и съел. А какие интересные подарки делали вам? © liker_night / Twitter
- Мой отец одолжил своему лучшему другу $ 40 тыс., потому что тот «отчаянно пытался сохранить свой дом, оплачивать счета и так далее». Друг пообещал вернуть все это с процентами через 6 месяцев, после того как получит большой зарплатный бонус в конце года. Вместо этого он купил жене машину, поехал с семьей в 10-дневную поездку на Гавайи. Можно с уверенностью сказать, что они с отцом больше не друзья. Это было 20 лет назад. Самое занимательное в этом то, что его жена и дети даже не подозревают о долге. © DuckThe / Reddit
- На работе были очень хорошие отношения с одной мадам. А у нее двое сыновей. Мадам вечно им посылает деньги, оплачивает мобильную связь, заказывает маршрутки и оплачивает своей картой. Так эта женщина вечно у меня одалживала, мол, закинь моему Вите на телефон. Возврата долга приходилось ждать неделями. Каждый раз напоминать было бесполезно, у нее всегда денег нет, ибо сыновья.
А когда я увольнялась с работы, эта мадам взяла и расстроилась больше всех. Больше никто не одалживал ей деньги. Да, я прекрасно понимаю, что сама дура, приучила на свою голову, но я человек мягкий, всем сочувствую, всех понимаю.
Но я уже уволилась и две недели не вижу бывших коллег. Искренне рада, что ушла из этой ситуации и в будущем, надеюсь, перестану вообще давать в долг как последний источник помощи утопающим, а в первую очередь буду думать о себе. У тебя до зарплаты не хватает? Какая жалость, у меня тоже денег нет. © Катюша Азаренко / ADME
- Я одолжил очень дорогой предмет сестре по ее просьбе. Потом у нее был тяжелый развод, и я не хотел беспокоить ее долгом из-за этого. Прошло очень много времени, я попросил вернуть предмет. Она сказала, что продала его, потому что ей нужны были деньги. Сестра извинилась и, вместо того чтобы вернуть вещь, пообещала взамен заплатить за нее. Но даже спустя 20 лет она отказывается выполнить свое обещание и вернуть долг, потому что я якобы невежливо попросил ее об этом. © ConstantAmazement / Reddit
- Дал в долг $ 1 200, это было около 13 лет назад. Я все еще жду возврата долга. Шучу, сейчас я понимаю, что этого никогда не произойдет.
Сделайте себе одолжение и никогда не давайте кому-то больше, чем вы готовы потерять, и никогда не одалживайте деньги тем, кто уже задолжал вам. Поверьте, это сохранит ваше спокойствие и, возможно, ваши отношения с этим человеком. © Gregory Irish / Quora
Заемщики героев сегодняшней статьи явно не знают о существовании денежного этикета. А в этом материале мы как раз о нем рассказывали.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, у которых от фразы «одолжи до зарплаты» еще долго глаз будет дергаться
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