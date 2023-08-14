15 человек, у которых от непосредственности детей глаза на лоб полезли
Какими бы взрослыми и мудрыми мы себя ни чувствовали по сравнению с нашими детьми, они всегда смогут выкрутиться там, где мы долго будем думать, что сказать или сделать. И даже если чада творят нечто эдакое, они это делают с душой.
- Сестра изредка просит посидеть с племянницей. Я и не против: девочка не капризная. Сажаю ее играть и занимаюсь своими делами. На прошлой неделе снова выручал: сестре поставили смену в субботу и не с кем было племяшку оставить. Пока готовил нам обед, четырехлетка подошла ко мне и сказала, что у нее серьезный вопрос. Спросила, откуда берутся дети. Ну, спасибо, сестричка, подставила конкретно. Я растерялся, засуетился, набрал сестру, но она не ответила. Племяшка заметила мой нервный вид и сказала: «Ты не знаешь, да? Так и думала. Откуда тебе знать, у тебя же детей нет! Пойду в комнату». Пронесло. © Палата № 6 / VK
- Жена с младшим уехала к матери на выходные. Я дома со старшим. Он играет с друзьями на улице, прямо под нашими окнами, то и дело забегают толпой то за игрушками, то попить, то переодеться. Я в это время хлопочу: готовлю обед, параллельно мою полы и убираю. Один мальчик из их компании, наблюдая эту картину, говорит мне: «А вот мой папа сказал, что мужчина на кухню только поесть приходить должен, а к тряпке даже прикасаться нельзя».
Пока я думал, как ему мягко объяснить, что его папа не совсем прав, одна девочка быстро парировала: «Ой, да все знают, что у тебя папа какой-то странный!» И с шумом и смехом дети побежали на улицу, а мальчик вышел задумчивый. Спасибо тебе, добрая девочка. © 31sulim99 / Pikabu
- Дочь начала реагировать по-своему на просьбы, которые она не хочет слышать. Она отвечает так: «О чем ты говоришь? С кем ты говоришь?» © selentelechia / Twitter
- Я: «Почему ты не в постели?»
7-летняя дочь: «Я забыла».
Я: «Как можно забыть лечь спать?»
Дочь: «Надо просто уметь наслаждаться жизнью». © XplodingUnicorn / Twitter
- Сейчас девчонка лет 5 на розовом велосипеде стоит и кричит:
— Мам, куда дальше ехать? Мам, туда или туда? Мама? Мам!
— Стой на месте и жди меня.
Девчонка кивнула и тут же умчалась в каком-то третьем направлении. © valenayaspers / Twitter
- Дочь: «Я больше не боюсь пауков».
Я: «Да? Когда ты увидела одного, ты закричала».
Дочь: «Я кричала с храбростью». © XplodingUnicorn / Twitter
- Картина маслом! Мелкая племяшка сидит на полу, гладит собак и приговаривает: «Волки, вы мои волки, такие большие волки». Спрашиваю, зачем она это делает. Ответ потрясающий: «Что за вопросы?! Ты же видела, они сидели и грустили, им нужно поднять самооценку». © Nowlistenm / Twitter
- Уложила дочь спать, но спустя 5 минут вернулась. Она не могла уснуть, говорила мне, что под кроватью живет монстр. Пришлось импровизировать — посоветовала ей подружиться с ним. На следующее утро захожу к ней в спальню и чуть ли не падаю в обморок: нет ребенка, кровать пустая! Уже хотела было поверить в существование монстров, но додумалась заглянуть под кровать. Дочь там сладко спала. Разбудила ее, а она мне говорит: «Мам, а я решила спать тут, чтобы у монстра не было своего места. Я украла у него „кровать“!» Какой креативный подход к борьбе с монстром под кроватью! © Палата № 6 / VK
- Мой малыш только что сказал, что темнеет, а я ответила: «Да». И тут он выдал: «Никто не может этого остановить». © TinyJana / Twitter
- Где-то полгода назад познакомила свою младшую сестренку с таким замечательным мультфильмом, как «Шрек». Она посмотрела его и влюбилась с первого взгляда. Чуть ли не каждые выходные теперь пересматривает какую-то из частей. Недавно гостила у родителей, а сестра привела свою подругу в гости. Она решила и ей показать «Шрека», только вот этой девочке он не понравился. Сестре такой расклад событий не пришелся по душе, поэтому она ей выдала: «Ты теперь не моя подруга! Я буду дружить со Шреком!» © Палата № 6 / VK
- Дочка учится онлайн. Сегодня на уроке знакомились с новым мальчиком. Далее часть диалога учителя и мальчика:
— Как тебя зовут?
— Семен.
— Семен, в каком ты классе?
— В 1 «Г».
— А какой твой любимый предмет?
— Хм. Вафельница! © BelyiPowerbank / Pikabu
- Живу одна с 5-летним сыном. Позавчера упала книжная полка, когда мы с сыном сидели в комнате и играли. Я без задней мысли вслух сказала: «Эх, мужика бы в дом, прибил бы! А так валяться будет...» Пришла вчера с работы, меня встречает сынуля и говорит: «Мама, мама, я мужик, я прицепил полку! Смотри, как красиво!» Захожу в комнату — и правда, полка висит, прибитая. К телевизору. Спасибо, сынуля. © Палата № 6 / VK
- Мы с женой родили стендапера. Трещит не затыкаясь. Каламбуры, мемы, редупликации нон-стоп. А еще он тролль мелкий. Подошел к однокласснику и спросил: «А бывало у тебя это ужасное чувство дежавю?» А через неделю еще раз подошел с тем же вопросом. © Ku33neCHIK2 / Twitter
- Когда мой сын был маленьким, я договорилась с одной мамой о пикнике в парке. Мы сидели и разговаривали, и тут ее дочь схватила пчелу, та ее, естественно, ужалила. Мама в панике позвонила своему мужу-врачу, а я попыталась их всех успокоить. Тем временем мой сын съел все вкусняшки девочки. © lindsayfickas / Twitter
- Сын заперся в ванной комнате в нашем новом доме. И пока мы с мужем паниковали и пытались дать ему инструкции по отпиранию замка, он продолжал кричать: «Мама, я помыл руки. Нет-нет, послушай меня! Я сделал это сам!» © clhubes / Twitter
С детской непосредственностью сталкивается почти каждый родитель. И некоторые даже завидуют своим малышам, потому что не могут вести себя так же.
AdMe/Народное творчество/15 человек, у которых от непосредственности детей глаза на лоб полезли
Поделиться этой статьёй