15+ историй про садики и школы, после которых захочется отдать ребенка сразу на работу

Все мы помним то беззаботное время, когда ходили в детский сад и школу. Но только родителям и родственникам детишек совсем не до веселья. Каждое утро нужно собирать и отводить чадо к учителю или воспитателю, а периодически приходится еще и выслушивать всевозможные нравоучения. Зато такие воспоминания порой остаются, что из памяти уже никаким ластиком не сотрешь.