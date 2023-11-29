15+ историй про садики и школы, после которых захочется отдать ребенка сразу на работу
Все мы помним то беззаботное время, когда ходили в детский сад и школу. Но только родителям и родственникам детишек совсем не до веселья. Каждое утро нужно собирать и отводить чадо к учителю или воспитателю, а периодически приходится еще и выслушивать всевозможные нравоучения. Зато такие воспоминания порой остаются, что из памяти уже никаким ластиком не сотрешь.
- С 7 по 9 класс у меня была крайне своеобразная классуха, но мама считала, что учитель всегда прав. Как-то возвращается с собрания и зовет строго: «Ну-ка иди сюда!» Подхожу и думаю, что опять ей там что-то наговорили, а она поверила. Мама смотрит на меня так пристально и говорит: «Вот скажи мне, совсем твоя классная ненормальная?» © Maybelizz / Pikabu
- Отвожу ребенка в детский сад. Смотрю, идут другие родители со своими детьми. Карапузы плетутся и плачут, говорят, что совсем не хотят идти в детский сад, потому что там Максим. И тут до меня доходит, что я веду за руку этого самого Максима. Блин. © Подслушано / Ideer
- Поняла, что я, наверное, не очень хорошая мать. Когда меня вызвали в школу из-за очередных выходок сына, я не стала с недовольным лицом хаять ребенка, а еле сдержалась, чтобы не заржать прямо при учителе и директоре. Мне 29 лет, сыну 8. © Подслушано / Ideer
- Детский сад у нас прямо между домом и автобусной остановкой. Недавно отвела сына в садик и уехала на работу. Через час вспомнила, что забыла в прихожей дома документы. Пришлось лететь на всех парах обратно. Уже пробегаю мимо сада и вижу, что сын с группой на улице гуляет, а куртка расстегнута. На улице около нуля и сильный ветер. Останавливаюсь и через забор кричу воспитательнице: «Валентина Игоревна, застегните, пожалуйста, Андрею куртку». Та увидела меня и демонстративно отвернулась. Я еще раз крикнула — ноль по фазе. В третий раз она, видимо, уже не выдержала и выдала: «Не надо меня через забор учить». Я психанула и пошла разбираться. В итоге оказалось, что воспитательница меня просто не узнала и думала, что я какая-то левая тетка. Но виноватой она себя вообще не считала за то, что ребенку не стала куртку застегивать.
- В детстве сын редко общался с кем-то в школе и никогда не поднимал руку, чтобы ответить на вопрос. У него были близкие друзья, с которыми он мог трепаться без перерыва, но не в школе. Проблем с успеваемостью не было, но в дневнике всегда была запись: «Женя очень умный мальчик, но мы не можем заставить его участвовать в обсуждениях в классе». В 4-м классе его учитель позвонил мне и попросил зайти. Оказалось, что после школьной экскурсии этот учитель задал вопрос, и тут же все дети подняли руки. И мой Женя тоже. Разумеется, все были в шоке. Учитель дал ему слово, а сынок выдал: «Я просто хотел сказать, что одна лампочка на потолке перегорела». © Penelope Frulla / Quora
- Мою маму как-то вызвали в школу, но не назвали причину. Пришла она к завучу. Оказалось, что у меня в журнале не было оценок по физкультуре. Мы с мамой пошли к физруку спросить, в чем дело. Ведь я ходила на все уроки. Оказалось, физрук просто ставила оценки сначала себе в тетрадку, а потом переносила в журнал. Интересно, а завуч не могла сразу у физрука спросить, а не вызывать мать в школу? © Kitana Marshal / ADME
- Сестра оканчивает 5-й класс, объявили о родительском собрании, причем сказали, что нужно обязательно приходить с детьми. Примерно через час возвращаются домой. У сестры глаза на мокром месте, а мама вообще в шоке. Оказалось, что первые 10 минут прошли гладко, а вот потом вышла мама одной из учениц и начала разборки по поводу конфликта своей дочери с кем-то из класса. Она откровенно поливала грязью всех, кто был причастен к этому конфликту, обвиняла в вымогательстве, угрожала прокуратурой, ревела, орала всякое. В итоге все дети были напуганы до слез, а родители и классный руководитель стояли и офигевали. Мда, собрать класс с родителями, чтобы закатить истерику. Отличный план. © FoxAdel / Pikabu
- Мне позвонили из школы и сказали, что сын совсем не бегает на переменах, а сидит и читает фантастику. Друзей в школе у него не было, только приятели. А в третьем классе у сына только-только появился друг по интересам, но прибежали его родители к нам домой и сказали, что пресекут данную дружбу, так как чтение книг отвлекает от учебы. © Хищный ЗаИц / ADME
- Подруга в отпуске. Попросила ее один раз забрать сына из детсада, воспитателя предупредила. Прихожу с работы к ней, а она разводит руками: «Я забыла». Садик уже закрыт, где ребенка искать? Домой прибежала, соседка вышла и так строго: «Вы где ходите?» Оказалось, что сына привела мать девочки из группы. Моя бабушка иногда говорит: «Ты выручишь, а тебя выучат». Действительно, подругу я выручала. И не раз. Больше не буду. © Подслушано / Ideer
- Во втором классе мою дочурку вызвали к директору. Она сорвала урок. Учитель несколько раз сказал ей сесть на место, но она не слушалась. А потом и вовсе села на стол. Я спросил дочь: «Почему ты так поступила?» А она мне: «Учитель сказал мне сесть на свое место. Ну я и села, ведь стол — это мое место». © Karisa Keahey / Quora
- Однажды муж повел младшую дочь в садик. Через час мне позвонили и спросили: «Придет ли дочь в садик или отметить непосещение?» Я офигела! Выбежала в чем была. Побежала по маршруту дом-садик, заглядывая во все прилегающие дворы. В последнем дворе перед садом нашла свою дочь. Она каталась с горки на детской площадке. Оказалось, что муж довел ее почти до территории сада и сказал: «Беги дальше сама», — а сам помчался на работу. А она спокойно пошла кататься. © AllaPalagnyuk / Twitter
- Моей маме часто звонили из школы по поводу брата. Но на самом деле учитель его просто недолюбливал. Очередной звонок, мама поднимает трубку.
— Ваш сын сидит за партой и рвет лист бумаги.
— Он что, мусорит?
— Нет.
— Он ведет себя громко или мешает остальным?
— Нет.
— Тогда зачем вы звоните мне на работу и говорите, что он просто рвет бумагу?
Мама ненавидела этого учителя так же сильно, как тот ненавидел моего брата. © Kate Rothschadl / Quora
- Когда мама пришла забирать меня из детского сада, ей воспитательница говорит: «Захожу в раздевалку, а там сидит твоя королева. Один мальчик ей сапоги застегивает, другой шапку надевает, а она командует еще!» Эх, была во мне командирская жилка. © Подслушано / Ideer
- Обычно дочка просыпается от любого шороха. Даже если падает бумажка на кухне, она вскакивает. Но когда надо идти в садик, то все иначе. Я специально ходил и громко кашлял, хлопал дверью — спит крепким сном. © Polard2007 / Twitter
- На родительском собрании какая-то женщина в возрасте сказала: «Мы тоже так делали и ничего, нормальными выросли». Я не удержалась и ляпнула: «А с чего вы взяли, что вы все выросли нормальными?» Надо было видеть ее лицо. © Kiselimba / Twitter
- Как-то раз маму вызвали в садик из-за меня. Я там ляпнул, что у нас дома полно тараканов. На самом деле я просто увидел какую-то букашку, которая залетела в окно. © CreepyAssociation173 / Reddit
- Сестра попросила забрать племяшку из сада, а я видела его года два назад, в садике не была никогда. Пришла и спрашиваю, где пятилетние дети. Оказалось, что там три группы таких. Захожу в одну, называю имя племянника и почему-то девичью фамилию сестры. Мне отдают ребенка! Вечером получила от сестры выговор. © Подслушано / Ideer
- Однажды лучшей подруге пришлось забирать свою дочь из школы, потому что она протащила туда настоящего хомяка в кармане толстовки. Сейчас девочке 16 лет, но она до сих пор не может объяснить нам, зачем это сделала. © EmeraldGirl / Reddit
Как правило, если родителей вызывают в школу или садик, то на это есть веские причины. Однако бывает и такое, что дети вообще не при делах, а вот некоторых учителей даже близко к порогу школы нельзя подпускать.
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