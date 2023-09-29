15+ человек, у которых от одной мысли о рождении детей по спине мурашки бегут размером с бегемота

Дети — цветы жизни. Однако сегодня не все спешат создать семью и обзавестись своим собственным «букетом». Одни считают, что это слишком дорого, других пугают беременность и роды, третьи слишком ценят свою свободу и не хотят с ней расставаться. Мы обратились к треду, в котором пользователи рассказали о том, почему они не хотят заводить детей.