15+ человек, у которых от одной мысли о рождении детей по спине мурашки бегут размером с бегемота
Дети — цветы жизни. Однако сегодня не все спешат создать семью и обзавестись своим собственным «букетом». Одни считают, что это слишком дорого, других пугают беременность и роды, третьи слишком ценят свою свободу и не хотят с ней расставаться. Мы обратились к треду, в котором пользователи рассказали о том, почему они не хотят заводить детей.
В бонусе расскажем историю от пользовательницы сети, которая на первое место в жизни ставит карьеру.
- Я 30-летняя замужняя женщина. У меня часто интересуются, почему я не хочу детей. Как-то раз даже спросили, зачем было выходить замуж, если я не планировала их заводить? Раньше я тратила время на объяснения и оправдания, а теперь просто отвечаю: «Ок, а зачем тебе дети?» Обычно люди встречают такой вопрос с либо разочарованием, либо с нервным смешком и резкой сменой темы. © CatBeets / Reddit
- Мы с мужем возможно были бы неплохими родителями, у нас все хорошо с финансами. Но мы чувствуем себя вполне полноценными друг с другом и без ребенка. Нам весело вместе и мы хотим провести остаток жизни без ответственности и этого стресса. © billieaspen515 / Reddit
- Мои знакомые пары с детьми постоянно спрашивают: «Когда у вас будут дети, это так здорово». Но со стороны едва ли может показаться, что они кайфуют от жизни с этими гигантскими мешками под глазами с кричащим ребенком на заднем плане. © sadpanda___ / Reddit
- Я ленивая, мне нравится спать. Люблю свободно распоряжаться своим свободным временем. А еще у меня никогда не было материнского инстинкта. Я чувствую себя полноценной без них. К тому же, мне страшно думать о своем собственном будущем, не говоря уже о будущем маленьких человечков, за которых я в ответе. © Unknown author / Reddit
- С детьми слишком много возни, они дорогие и отнимают кучу времени. А еще младенцы здорово раздражают. Я не хочу подвергать свое тело опасности и брать на себя лишнюю ответственность. © DTL************** / Reddit
- Я считаю, что дети заслуживают родителей, которые будут любить их, ставить на первое место и идти на жертвы, чтобы у них было все самое лучшее. А еще находить в себе силы воспитать их так, чтобы они выросли хорошими людьми. У меня нет подходящего партнера и финансовой стабильности в жизни. Я не хочу быть родителем-одиночкой или рожать ребенка, если я не в состоянии его обеспечить. © vixterlkirby / Reddit
- Слово «беременность» звучит ужасно, а «роды» — еще хуже. Мне нравится делать то, что я хочу и когда хочу. Я даже не уверена, что смогла бы заботиться о собаке, я кое-как могу справляться с кошкой. © CzarTanoff / Reddit
- Моя свекровь постоянно твердит, что хочет внуков. Но у нас нет желания иметь детей. У моего зятя с женой родился ребенок, просто чтобы порадовать маму, а теперь он разорен. Никогда не заводите детей только ради бабушек и дедушек! © Unknown author / Reddit
- Мне дорога свобода. Мне очень нравится иметь возможность путешествовать и не беспокоиться о том, что нужно о ком-то заботиться. Не думать каждую минуту о том, что нужно кого-то кормить. Иметь машину без задних сидений и автокресла. Нести ответственность только за себя самого. © lolopiecho / Reddit
- Все знакомые мне женщины, которых рвало во время беременности, говорят, что это лишь небольшое неудобство по сравнению со схватками и самими родами. Некоторые из них даже ничего не почувствовали, потому что они уже были в агонии. Что-то мне все это совсем не нравится. © loh_pidr / Reddit
- Да, а мамаши такие: «Ну, ради моего маленького комочка радости это того стоило!» Нет ничего стоящего в беременности, даже появление ребенка. © pessimist_kitty / Reddit
- У меня безумно низкий болевой порог, я теряю сознание каждый раз, когда у меня просто берут кровь. То, что беременность делает с женским телом — ужасно. Для меня забеременеть буквально означало бы, что я буду страдать 9 месяцев, а потом еще следующие 18 лет. © spcking / Reddit
- Я люблю своих племянниц и племянников и прекрасно провожу с ними время. Однако, я также вижу как трудно воспитывать детей. Я понимаю, что некоторым людям это действительно нравится, но явно не мне. © I_have_stuffs_to_add / Reddit
- Лично я не хочу подвергать свое тело опасностям, связанным с рождением ребенка. А еще это тяжелое финансовое бремя. © hmwhatshouldmynameb / Reddit
- У меня никогда не было желания завести детей, я не чувствовала «тикания биологических часов». Мне кажется, что у некоторых женщин просто нет этого материнского инстинкта. © ezzirah / Reddit
- Я никогда не испытывала эйфории, которая возникает у людей, при виде детей. Мне всегда было очень неловко, когда коллеги хвастались своими детьми и ждали от меня восхищения их малышом. Честно говоря, они меня немного пугают. © Comfortable_Most_412 / Reddit
Бонус
- Мне 31 и при мысли о беременности становится дурно. Во-первых, не такое уж у меня крепкое здоровье. Страшно подвергнуть свой организм перегрузкам. Стать лысой и беззубой — так себе перспектива. А во-вторых, я хочу заниматься наукой! Защитить аж две диссертации, ставить эксперименты в лаборатории, кататься по конференциям, писать статьи и монографии, организовывать лекции по своей теме. Работа у меня сейчас чисто ради денег, так не даю себе ни сна, ни отдыха — каждый божий день после работы сижу за книжками. Ничего кроме работы и книжек не успеваю — по дому аж пыль летает клочьями.
Какие дети при таком раскладе? Я ж его буду воспринимать как помеху, что могла бы написать статью, а вместо этого меняю памперсы. © Noname / ADME
Завести детей — это очень ответственное решение, которое стоит принимать, хорошенько взвесив все за и против. В этом деле полно подводных камней, которые изрядно пугают многих потенциальных родителей.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, у которых от одной мысли о рождении детей по спине мурашки бегут размером с бегемота
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