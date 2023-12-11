15 человек, у которых от стыда щеки разгорелись ярче гирлянд на новогодней елке

Пожалуй, одно из самых неприятных чувств на свете — это стыд. Особенно когда свидетелем провала становится кто-то посторонний (или, еще хуже, знакомый). В такие моменты согласен на что угодно: чтобы земля вдруг разверзлась или прилетели инопланетяне, лишь бы скрыться с глаз долой. Вот люди из сегодняшней статьи отважно поделились своими провалами в сети — надеемся, им стало легче.