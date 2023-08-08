15 человек, у которых по венам течет чистая ирония
Эффективнее всего отвлечься от рутины помогает порция свежего юмора. За шутками и иронией можно сходить в социальные сети — там всегда найдется над чем посмеяться. Предлагаем насладиться твитами от людей, чьи меткие фразы не отставят равнодушными даже бабушек в поликлинике.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Чем старше мы становимся, тем больше у нас опыта. И порой стоит рассказать о нем всему миру хотя бы в интернете. К примеру, одна девушка поделилась лайфхаком, который не даст парню увильнуть от разговора.
AdMe/Народное творчество/15 человек, у которых по венам течет чистая ирония
Поделиться этой статьёй