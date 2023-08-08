15 человек, у которых по венам течет чистая ирония

Эффективнее всего отвлечься от рутины помогает порция свежего юмора. За шутками и иронией можно сходить в социальные сети — там всегда найдется над чем посмеяться. Предлагаем насладиться твитами от людей, чьи меткие фразы не отставят равнодушными даже бабушек в поликлинике.

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Чем старше мы становимся, тем больше у нас опыта. И порой стоит рассказать о нем всему миру хотя бы в интернете. К примеру, одна девушка поделилась лайфхаком, который не даст парню увильнуть от разговора.