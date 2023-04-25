15 человек, у которых про собственные имена и имена знакомых уже вагон приколов накопился

Как говорил Дейл Карнеги, имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук. Но иногда бывает так, что имя становится источником сплошных подколов со стороны окружающих. Причем оно может быть как редким, вроде Серафима, так и самым обычным. Герои сегодняшней статьи уже наверняка всякого наслушались про свои имена, но предпочитают не унывать, а подшучивать над этим.