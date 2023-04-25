15 человек, у которых про собственные имена и имена знакомых уже вагон приколов накопился
Как говорил Дейл Карнеги, имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук. Но иногда бывает так, что имя становится источником сплошных подколов со стороны окружающих. Причем оно может быть как редким, вроде Серафима, так и самым обычным. Герои сегодняшней статьи уже наверняка всякого наслушались про свои имена, но предпочитают не унывать, а подшучивать над этим.
- Меня зовут Эля, мою старшую сестру — Ева. Бабушка часто путает наши имена. Поэтому придумала альтернативный вариант, на который отзываемся мы обе — Ель. Просто Ель. Привыкли уже. © Подслушано / Ideer
- Меня зовут Серафима. Как мне казалось, я привыкла ко всем вариациям своего имени. И Симбой называли, и Сабиной, Сабриной, Семеном и Семой. Одна очень веселая девушка думала, что Серафима — сокращенно Сера, а Сера мутировала в Гэндальфа Серого. Но к друзьям, орущим под окном: «Шестикрылый Серафим, пойдем с нами посидим!», — меня жизнь не готовила. © Подслушано / Ideer
- Новая сотрудница представляется в офисе: «Меня Зоряна зовут, можно Зоря или Зорька. Такое вот имя у меня редкое». Коллега оборачивается к ней: «Ну почему же редкое? У меня в деревне у бабушки половину коров так звали». © oseledich / Pikabu
- У моей подруги маму зовут Валериана. Вечно все шутят, что она успокоительное. А она как раз скандалистка. И валериана не помогает. © Tigrabux / Pikabu
- Знакомый занимался перевозками. Ему постоянно требовались водители с личными автомобилями. Как-то приходит к нему молодой человек устраиваться на работу, с хорошим образованием и вообще очень приятный в общении. Поговорили, всех все устроило, и мой знакомый спрашивает у него фамилию, имя и отчество. А парень ему: «Давайте лучше я вам паспорт дам, по нему спишете». Товарищ мой в недоумении берет паспорт и едва сдерживает смех. «Да вы не стесняйтесь, я уже привык», — говорит ему будущий водитель. В общем, в паспорте в разделе ФИО было написано: «Пушкин Александр Сергеевич». © Good154 / Pikabu
- А вот меня зовут Ассоль. И друзья частенько шутят: «А с-соль есть? А с-сахар?» © Аноним3586945 / Ideer
- Знакомая спрашивает у мамы и папы, почему они сына назвали Сашей. Мама, вспоминая с улыбкой ностальгии: «Когда он родился, мы записали на бумажках разные мужские имена, бросили их в шляпу и вытянули одну». Знакомая с любопытством уточняет, какие еще имена они писали. Мама ей: «Ну я писала „Олег“, „Максим“, „Толя“...» Папа, орудуя в мангале шампуром: «А я писал „Саша“, „Саша“, „Саша“». © panzermarder / Pikabu
- Меня зовут Ксюша. Когда мне было 11 лет, попросила дядю сделать мне электронную почту: хотела стать ближе к технологиям и по-взрослому иметь свою почту. А он тот еще приколист, поржал, мол, тебе-то зачем, но создал. В 18 лет отправляла резюме и решила еще раз прочесть после отправки. В конце письма красовалась подпись: «С уважением, Корешок Гсюшок». © Подслушано / Ideer
- Меня зовут Алина. Вроде бы имя как имя, но дядя упорно называл Аленой, а я была маленькая бесючка, обижалась. Думала, мол, ну как так не запомнить-то. Потом этот самый дядя женился на Анжеле и моя бабушка-приколистка как бы между прочим спросила: «Как дела у твоей Аджики?» И после этого я стабильно Алина. © Подслушано / Ideer
- Меня зовут Анна. Бывшую моего молодого человека тоже зовут Анна. По иронии судьбы они встречались очень долго, поэтому все его родственники сейчас считают высшим пилотажем юмора при знакомстве сказать: «О, еще одна Аня», «Ты принципиально Ань выбираешь?» или «Это чтобы не париться с запоминанием нового имени?» Добил тот факт, что в телефоне его мачехи я забита как «Аня номер 2». Но почему-то, когда я ее забила «Жена Александра Валентиновича номер 2», меня назвали хамкой. © Подслушано / Ideer
- Я как-то в поезде с одной красавицей решил познакомиться. Был молодым, немного наглым и решил, что вот сейчас я девушку напротив сражу своим обаянием. Заговорил с ней о чем-то и так невзначай в конце сказал, как меня зовут. Она посмотрела на меня как-то грустно и ответила: «Я рада». Мне тогда показалось, что засмеялись все: проводники, пассажиры, даже спящие. Такого конфуза нигде и никогда до этого не испытывал. Это был крах моей самооценки! Конечно, ее последующие слова «Рада, меня Рада зовут» немного разрядили обстановку, но я до сих пор помню этот неловкий момент. © Starley989 / Pikabu
В путешествиях на поезде, в самолете и прочем транспорте частенько происходят запоминающиеся ситуации. У нас, например, есть подборка историй о попутчиках, которых просто так из головы не выкинешь.
- Моя знакомая Катя назвала сына Домиником. Катя, говорю, ты офигела? Доминик Константинович — это смешнее рассказов Аверченко. А она говорит, что я сама дура со своим Никитой — их как собак нерезаных, а Доминик — он такой один. Говорит, если бы девочка родилась, то обязательно Мелисентой назвала, как в фильме «31 июня». Ну Мелисенту хоть Милей можно называть, а Доминика? Дом? Миня? Бабушки упорно называют ребенка мальчиком или внучком, Катя бесится. © MirandaNE / Pikabu
- Меня зовут Саша. Как оказалось, в испанском нет звука [ш]. Поэтому на Кубе хозяйка квартиры, в которой мы жили, называла меня Сача. Причем я сразу сказал, что меня можно звать Алехандро, но ей больше нравилось Сача. © Kvasur / Pikabu
- Лето 2000 года. Сижу на вахте КПП, а тут как раз абитуриенты приходят. Оформляю временные пропуска. И подходит девушка — мне, мол, в деканат. Беру у нее паспорт, беру бланк, смотрю в паспорт. Имя — Мальвина. Поднимаю глаза на нее. Она: «Да, родители дураки. Волосы красить не буду. Брата Буратино у меня нет. И имя менять не хочу». © Shackled / Pikabu
- В общаге на вечеринке мне приглянулся парень. Очень приглянулся. Стреляла глазками сквозь толпу, он тоже. Потом неожиданно оказался рядом и так же неожиданно сказал: «Я женат. Классная вечеринка!» Разговор так человек завел. Ну конечно, он женат! Кто ж такое сокровище холостым оставит? Решив не вдаваться в подробности его супружеской жизни, я просто растворилась в толпе, не нужны мне были эти проблемы. Да и парень понял мой намек сразу — испарился, как и появился. Флаг в руки, как говорится. А спустя пару недель я узнала, что его звали Жанат. Имя такое казахское. © BotyaB / Pikabu
Если вас позабавили истории про необычные имена, у нас есть еще:
AdMe/Народное творчество/15 человек, у которых про собственные имена и имена знакомых уже вагон приколов накопился
Поделиться этой статьёй