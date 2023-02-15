15+ человек, у которых прямо руки чешутся что-нибудь смастерить или улучшить
Когда нужно что-нибудь смастерить или починить, одни обращаются за помощью к специалистам, а другие включают смекалку. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которым буквально любое дело по плечу. А в бонусах расскажем про бабушку с золотыми руками и про батю, решившего подправить дизайн компьютера.
«Брат раскроил старую кожаную куртку и смастерил себе сумку для документов, телефона и цифровой камеры»
Пусть не очень эстетично, но вещь нужная
Максимальное охлаждение
Журнальный столик на колесах
«Превратил ламповый телевизор в консоль»
«Я использовал фломастеры, чтобы покрасить мои ковбойские сапоги»
«Брат дал мне кучу светодиодных ламп, я использовал переходники, и вуаля — отличное освещение для моего рабочего стола в подвале»
Почтовый ящик из микроволновки
Двухъярусный диван
«Светодиодная установка моего брата»
«Я превратила старые плюшевые игрушки в новый наряд»
Поставить спойлер? Легко!
Уличный туалет
Душ с подогревом воды своими руками
«Дети моего брата подарили ему эту кружку»
«Папина бритва»
«Починил слив у раковины»
«Насколько вы впечатлены по шкале от 1 до 10? Я на все 10!»
«Я придумал способ намазать себе спину кремом от загара»
Бонус № 1
- Родители живут в селе, папа приехал ко мне в гости в город. Пока я ходил по делам, он сидел дома. Вернулся, и вдруг папа кидает такую фразу: «Я там компьютер твой починил». Я: «В смысле? С ним же все нормально было!» Он отвечает: «Так какой нормально? У тебя там все буквы разбросаны!» В общем, он все клавиши на моем ноуте расставил в алфавитном порядке. Спасибо, бать! Помог! © Палата № 6 / VK
Бонус № 2
- «Голь на выдумки хитра!» — сказала моя бабушка и с помощью ржавой железной банки, камней, обтрепанной веревки и палки взяла и соорудила молоток, с помощью которого я смог забить десяток гвоздей, прежде чем он развалился, и сделать табуретку, которая служит до сих пор. © Подслушано / VK
AdMe/Народное творчество/15+ человек, у которых прямо руки чешутся что-нибудь смастерить или улучшить
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