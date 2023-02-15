15+ человек, у которых прямо руки чешутся что-нибудь смастерить или улучшить

Когда нужно что-нибудь смастерить или починить, одни обращаются за помощью к специалистам, а другие включают смекалку. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которым буквально любое дело по плечу. А в бонусах расскажем про бабушку с золотыми руками и про батю, решившего подправить дизайн компьютера.

«Брат раскроил старую кожаную куртку и смастерил себе сумку для документов, телефона и цифровой камеры»

Пусть не очень эстетично, но вещь нужная

Максимальное охлаждение

Журнальный столик на колесах

«Превратил ламповый телевизор в консоль»

«Я использовал фломастеры, чтобы покрасить мои ковбойские сапоги»

«Брат дал мне кучу светодиодных ламп, я использовал переходники, и вуаля — отличное освещение для моего рабочего стола в подвале»

Почтовый ящик из микроволновки

Двухъярусный диван

«Светодиодная установка моего брата»

«Я превратила старые плюшевые игрушки в новый наряд»

Поставить спойлер? Легко!

Уличный туалет

Душ с подогревом воды своими руками

«Дети моего брата подарили ему эту кружку»

«Папина бритва»

«Починил слив у раковины»

«Насколько вы впечатлены по шкале от 1 до 10? Я на все 10!»

«Я придумал способ намазать себе спину кремом от загара»

Бонус № 1

Родители живут в селе, папа приехал ко мне в гости в город. Пока я ходил по делам, он сидел дома. Вернулся, и вдруг папа кидает такую фразу: «Я там компьютер твой починил». Я: «В смысле? С ним же все нормально было!» Он отвечает: «Так какой нормально? У тебя там все буквы разбросаны!» В общем, он все клавиши на моем ноуте расставил в алфавитном порядке. Спасибо, бать! Помог! © Палата № 6 / VK

Бонус № 2