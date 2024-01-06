15+ человек, у которых смекалка на таком уровне, что хочется пару-тройку советов спросить

Каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда приходилось применять смекалку. Порой все получалось так круто, что хоть книгу пиши про советы. Например, использовать пустые коробки от прокладок и тампонов для заначек от мужа и детей или придумать эффективный способ избежать наказания после опоздания на работу.