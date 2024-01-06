15+ человек, у которых смекалка на таком уровне, что хочется пару-тройку советов спросить
Каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда приходилось применять смекалку. Порой все получалось так круто, что хоть книгу пиши про советы. Например, использовать пустые коробки от прокладок и тампонов для заначек от мужа и детей или придумать эффективный способ избежать наказания после опоздания на работу.
- Моя мама — гений. В детстве я часто выпрашивала в магазинах игрушки. Ох, какие же истерики я закатывала, когда мне отказывали. Но мама додумалась. Она посадила меня в тележку и без разговоров давала все, что я просила. А вот когда мы уже доехали до кассы, то я начала выпрашивать печеньки с кассы. Мама тут же сказала, что придется выложить все игрушки взамен печенек. Я с радостью соглашалась, и все были довольны. © Подслушано / VK
- Всякий раз, как я опаздываю на работу (а это случается часто), я звоню одному из своих подрядчиков или коллег, как только выхожу из лифта. Так что, к тому времени, когда я вхожу в двери офиса, я уже погружена в важный рабочий разговор. Люди постоянно твердят о том, как я занята, и никогда не говорят о моих опозданиях. Меня ни разу не упрекли в том, что я вечно опаздываю. © Girlbrush-Threepwood / Reddit
- Когда училась в школе, в нашей столовой никто не любил подливу ко второму блюду, и все просили второе без нее. А повар нашла выход: говорила детям, что это не подлива, а соус, и тогда дети в предвкушении чего-то изысканного и заграничного просили больше подливы. © Подслушано / VK
- Пришла подруга в гости с дочкой 4 лет. Я девочке дала поиграть со своими бусами и браслетами. Она, ясен перец, все раскидала и сидит довольная. Я говорю: «Убирай теперь». А она ни в какую, хохочет и твердит: «Сама убирай!» Ну ладно, я тогда беру и заявляю, что уберу сама, ведь она слишком маленькая и еще не умеет. С какой скоростью было все убрано — красота! А мы с подругой смеемся: старый трюк, опробованный на старших детях, до сих пор работает. © Бобa / ADME
- Открыл для себя секрет спокойствия: не нужно никому отвечать сразу. По телефону чего-то добиваются? Я не могу сейчас говорить или подумаю. По СМС? Лучше ответить ближе к вечеру, если что, можно смело игнорировать ответы, ссылаясь на сон. Понял, что и в комментариях так же: надо отвечать лишь на приятные и интересные, игнорируя остальных. Вообще, для ответов надо выбирать максимально свободное время и умиротворенное состояние. © Подслушано / VK
- Когда я пишу электронное письмо по работе, то прописываю в поле «Получатель» кучу всякой тарабарщины, чтобы случайно не отправить текст слишком рано. Если я попытаюсь отправить письмо, придет уведомление, что адрес неверный. © Missile_Lawnchair / Reddit
- Женаты 50 лет. На первых порах мы ходили на терапию для пар, и один парень сказал нам: «Просто помните, что есть как минимум 8 способов что-то сделать». Поэтому, когда мы начинали ссориться, кто-то из нас предлагал: «Давай поищем еще 7 способов решить проблему». Это всегда разряжало ситуацию. И после нескольких таких ситуаций у нас никогда не было серьезных ссор. © Bizprof51 / Reddit
- Мы однажды ветеринара на дом вызывали, он попросил махровый халат или большое полотенце, повесил его на крючок в ванной, а на него усадил кота. Кот всеми лапами вцепился в халат, чтобы не упасть. Ветеринар спокойно сделал укол, а кот даже внимания не обратил, слишком сильно был сосредоточен на халате. © interstellar5 / Pikabu
- Вспомнилось: купили мы весной керамическую плитку на дачу по 2,5 тысячи за квадратный метр. Через 2 недели заезжаем в магазин. Вижу, эта плитка уже по 1,5 тысячи. Обидно, мягко говоря. Везти обратно с дачи в магазин пару сотен килограмм мне вообще не улыбалось. Поэтому я купил эту плитку еще раз, потом вывез все на тележке со склада выдачи и сразу пошел в отдел возврата товара и сделал возврат по первому чеку. Итог: почти 23 тысячи экономии. © Aleks.Krasnoff / Pikabu
- Когда старшая дочь научилась самостоятельно передвигаться по квартире, она проявляла большой интерес к тому, что находила на полу и пыталась это съесть. Я, конечно, следила, отбирала, говорила слово «нельзя» и так далее, но безуспешно. Однажды она нашла на полу горошину черного перца и, хитро глядя на меня, мгновенно сунула ее себе в рот. Через несколько секунд последовала реакция. После этого случая с пола она больше ничего съесть не пыталась. Через несколько лет, когда младший ребенок научился ползать, была подброшена горошина в профилактических целях. В этот же день приманка сработала! © flame.777 / Pikabu
- Мой мужчина иногда начинает нервничать без повода. Утихомирить его сложно, всякие фразочки типа «Успокойся, родной» и «Я тебя люблю» не работают. Поэтому, когда я не хочу ругаться, то запрыгиваю на него с криком: «Я коала!» — и покусываю его ухо как эвкалипт. Работает великолепно. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга была на мели, даже продукты купить толком не могла. Но она слишком гордая, чтобы просить у кого-то, поэтому я незаметно положил ей немного денег в сумочку. Позже она их нашла и сияла от счастья. Но не могла поверить, что каким-то образом могла забыть об этих деньгах. © Unknown author / Reddit
- У меня дома муж и трое мальчишек. И я держу пустые коробки от тампонов и прокладок в шкафчике в ванной. А внутри храню все, что хочу от них скрыть, ведь ни муж, ни дети не полезут туда смотреть. Карманные приставки, которые забирались в качестве наказания, небольшие подарки на праздники, шоколадные батончики только для мамы... Этот лайфхак никогда меня не подводил. © JohnDeereWife / Reddit
- Сын в детстве очень не любил пробовать все новое. Я решил приобщить его к индейке, но, услышав название и тем более увидев фото, он есть точно бы не стал. Пришлось включать хитрость. Купил голени, мариную:
— Пап, что кушать будем?
— Динозавра.
— Хе-хе-хе, динозавры вымерли!
— Динозавры вымерли, а мясо осталось.
Прокатило, хоть индейка ему не очень понравилась. По итогу курица — наше все. © SVI**** / Pikabu
- Когда я была маленькая, то очень боялась зубных врачей. Папа, который в то время активно занимался карате и всячески меня к этому приучал, сказал что я ниндзя и ничего не должна бояться. С этим девизом я спокойно пошла к врачам и вела себя там стойко и примерно. Спустя 25 лет моя мама повела моего сына в ту же самую детскую поликлинику. Врач ее узнала и говорит: «Я вас помню! Вы — мама-ниндзя!» Мама говорит: «Я вам уже внука-ниндзя привела». © Подслушано / Ideer
- Приходя на новую работу, делайте небольшие, но важные одолжения всем, включая своего начальника. При этом никогда не требуйте ничего взамен. Повторяйте это каждые 4-6 месяцев. Если вы накосячите где-то, скорее всего, никто не захочет выставлять вас виноватым. Ну потому вы же хороший человек, не заслуживаете наказания. © JimmyL2014 / Reddit
- Однажды застряла в лифте. Лифт был жутко старый и вонючий. Кнопка вызова не работала, начала кричать: «Помогите, я застряла!» Прошло полчаса, все безрезультатно. Но когда я стала пищать как маленький котенок, то услышала оживление в подъезде. Люди вызвали лифтеров, меня освободили. Вы бы видели их лица, когда вместо котенка вышла девушка. © Подслушано / Ideer
- Когда родители хотели, чтобы я пошел спать, то спрашивали: «Ты пойдешь в кровать сейчас или через 5 минут?» Естественно, я выбирал вариант «через 5 минут». А когда этот момент наступал, родители просто отправляли меня в кровать и заявляли, что я сам так решил. © KSUNVI / Reddit
- Я замужем, ребенку 1,5 года. Недавно готовила обед, а доча лезла. То кружки перевернет, то еще что-нибудь. Говорила мужу, чтобы забирал ее, а она обратно ползет. Когда закончила свои дела, смотрю — тихо. Захожу в зал, а муж ее колготками капроновыми к столику привязал. Она до двери ползет, а колготки ее обратно тащат. Муж ржет и говорит: «Надо запатентовать!» © Подслушано / Ideer
- В отличие от большинства моих друзей я довольно богат. Иногда, когда я хочу пойти в какое-то классное место, они отказываются. Поэтому я не раз обманывал их и говорил, что достал бесплатные билеты на какое-то мероприятие, а на самом деле покупал билеты на всех. Потому что знаю, что они бы никогда не приняли такой подарок. Какой смысл иметь кучу денег, если ты не можешь веселиться с людьми, с которыми тебе хорошо? © ceilingkat / Reddit
Иногда кажется, что у некоторых людей какой-то особенный дар по выходу из ситуаций. Возможно, что они нестандартно мыслят или как-то по-особому развита интуиция. Но их советы точно следует передавать из поколения в поколение.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, у которых смекалка на таком уровне, что хочется пару-тройку советов спросить
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