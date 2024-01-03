15+ человек, у которых юмор граничит с безумием в каждой переписке

Ежедневно мы отправляем десятки сообщений в различных мессенджерах. Порой мы даже не задумываемся, что практически каждая переписка — это целая кладезь юмора и сарказма. Например, коллега что-то отчебучит в общем чате или же друг в очередной раз не поймет намека.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: KolinKertis / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Умора Грама / Дзен

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

Посмотрите еще на одну подборку СМС от людей, которые уверены, что день прожит не зря, если удалось смачно пошутить.

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Можно по-доброму позавидовать таким людям, ведь они хорошо натренировали свое чувство юмора.

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