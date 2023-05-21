15+ человек, уверенных в том, что на свет сначала появилась борода, а уже за ней мужчина
Отрастить бороду — это довольно серьезный шаг, с которым не всегда могут согласиться ваши домочадцы. Есть откровенные противники такой бурной растительности на лице, но встречаются и, наоборот, те, кому это нравится. И тут два варианта — найти вторую половинку, которой борода придется по нраву, или идти наперекор семье.
В бонусе покажем парня, который понял, что с бородой ему все-таки нравится куда больше, чем без нее.
«Этому фото 7 лет, теперь борода ему до пояса»
«Я обожаю свою бороду, но вот моя семья ее терпеть не может»
«Наконец-то я ее подстриг»
«Даже и не знаю, подстричь или продолжать отращивать»
«3 месяца роста бороды и усов, планирую отращивать их как минимум год»
«Уже 2 года»
«4–5 лет — около полуметра в длину»
«С волосами или нет — большая разница»
«Отращиваю 4 месяца»
«Надеюсь, правильно оформляю свою бороду»
«Лучше с короткой или длинной?»
- Оба варианта выглядят великолепно. © thistrain / Reddit
«А у вас есть вторая половинка, которая поддерживает вашу бороду?»
«Одни усы или 2-месячная борода?»
- Оба варианта хороши. © FlyingDutchman2005 / Reddit
«Много изменений за 9 лет»
«Подумываю о побриться к лету. Да или нет?»
«Пусть борода растет»
«В 25 лет и сейчас»
«Бородатые братья»
Бонус
«Берегите свою бороду, ребята!»
- Из греческого бога в персонажа Minecraft. © IMrF0XI / Reddit
- Фото заставило меня выплюнуть кофе. © SeeEyeEmmEyeGee / Reddit
Заядлые бородачи дорожат своим сокровищем, расчесывают, заплетают в косички и с упоением отмеряют каждый сантиметр роста волос. Для них самый страшный сон — это проснуться, подойти к зеркалу и на месте окладистой бороды обнаружить гладкие щечки. В этот момент округу оглашает неистовый вопль: «Побрился! Что я наделал?»
Фото на превью SnooFoxes8143 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, уверенных в том, что на свет сначала появилась борода, а уже за ней мужчина
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