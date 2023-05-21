15+ человек, уверенных в том, что на свет сначала появилась борода, а уже за ней мужчина

Отрастить бороду — это довольно серьезный шаг, с которым не всегда могут согласиться ваши домочадцы. Есть откровенные противники такой бурной растительности на лице, но встречаются и, наоборот, те, кому это нравится. И тут два варианта — найти вторую половинку, которой борода придется по нраву, или идти наперекор семье.

В бонусе покажем парня, который понял, что с бородой ему все-таки нравится куда больше, чем без нее.

«Этому фото 7 лет, теперь борода ему до пояса»

«Я обожаю свою бороду, но вот моя семья ее терпеть не может»

«Наконец-то я ее подстриг»

«Даже и не знаю, подстричь или продолжать отращивать»

«3 месяца роста бороды и усов, планирую отращивать их как минимум год»

«Уже 2 года»

«4–5 лет — около полуметра в длину»

«С волосами или нет — большая разница»

«Отращиваю 4 месяца»

«Надеюсь, правильно оформляю свою бороду»

«Лучше с короткой или длинной?»

Оба варианта выглядят великолепно. © thistrain / Reddit

«А у вас есть вторая половинка, которая поддерживает вашу бороду?»

«Одни усы или 2-месячная борода?»

«Много изменений за 9 лет»

«Подумываю о побриться к лету. Да или нет?»

«Пусть борода растет»

«В 25 лет и сейчас»

«Бородатые братья»

Бонус

«Берегите свою бороду, ребята!»