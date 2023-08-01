15+ человек, уверенных в том, что им не подходит жизнь по принципу «Будет зайка — будет и лужайка»

С детьми не соскучишься, они дарят радость и море позитива. Но за все это придется платить не только деньгами, но и своим свободным временем. Нужно кормить, одевать карапуза, да еще и деньги успевать на жизнь зарабатывать. Пользователей из этого треда такие перспективы никак не привлекают, поэтому они предпочитают поставить тему с детьми на «стоп».