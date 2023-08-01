15+ человек, уверенных в том, что им не подходит жизнь по принципу «Будет зайка — будет и лужайка»
С детьми не соскучишься, они дарят радость и море позитива. Но за все это придется платить не только деньгами, но и своим свободным временем. Нужно кормить, одевать карапуза, да еще и деньги успевать на жизнь зарабатывать. Пользователей из этого треда такие перспективы никак не привлекают, поэтому они предпочитают поставить тему с детьми на «стоп».
- Моя мать из поколения шестидесятников. Когда я спросила ее, почему она решила завести детей, мама ответила: «Твой отец сказал, что он этого хочет. А еще потому, что в то время все так делали». Я сразу поняла, что должна прислушиваться к своей интуиции и не заводить детей. © snailfighter / Reddit
- Не понимаю, почему люди считают эгоистами тех, кто не хочет иметь детей. Мне кажется, что большим эгоизмом было бы родить ребенка, зная, что вы не сможете уделить ему должного внимания. © Seanathon23 / Reddit
- Дети очень забавны, особенно, когда вы не несете ответственности за то, какими они вырастут. Лучше развлекать и баловать детей своих друзей. © ind3pend0nt / Reddit
- Мне нравится просто быть тетей. Я хорошо провожу время, а когда начинаю уставать — самоустраняюсь. © PlutoPlanetPower12 / Reddit
- Мой выбор в пользу карьеры не популярен среди консервативной семьи. Меня выручает один безотказный аргумент. Когда они спрашивают, почему я не хочу иметь детей, я отвечаю: «Потому что мне это не интересно». © Unknown author / Reddit
- У меня нет ни желания, ни инстинкта быть мамой. В жизни достаточно работы и без детей. © alieninhumanskin10 / Reddit
- Дети дорогие, громкие и отнимают много времени. Кроме того, мне придется подвергнуть свое тело тяжким физическим испытаниям. А все только для того, чтобы следующие 18 лет откладывать свои цели и карьеру в сторону. А еще следить за тем, чтобы ребенок не сунул вилку в розетку или не проглотил пчелу. © thatbikerchick51 / Reddit
- Нам нужно избавиться от идеи о том, что иметь детей — это необходимость. Рождение ребенка не должно быть мероприятием «для галочки», потому что все так делают. © Jinobin / Reddit
- Беременность представляется очень трудным мероприятием, роды еще тяжелее, а сами дети — слишком дорогое развлечение. © ChilxTheGreat / Reddit
- Я просто никогда не хотела быть матерью. Сейчас мне 38 и я до сих пор не хочу. Нет материнского инстинкта. Я люблю детей моих друзей, люблю своих племянниц. Мне нравится иметь собак. А еще наслаждаться свободным временем, сном и свободными финансами. © Sp4ceh0rse / Reddit
- Я думаю, что не стоит заводить детей, просто потому, что вы можете это сделать. Это важное, судьбоносное решение — рождение нового человека. © DM_Rexy / Reddit
- Для меня слишком ценна финансовая свобода. Помню, как в детстве мне все время хотелось какую-нибудь новую игрушку и родители доставали ее для меня, чтобы я перестала канючить. Они никогда никуда не ездили и ничего не делали для себя. Вот тогда-то и поняла, что необязательно давать детям непременно все, чего они хотят. Но достаточно и самых необходимых вещей: спортивное снаряжение, жилье, медицинские услуги — все это стоит денег. И это на фоне того, что вы отказываетесь от карьеры из-за недостатка времени. © willsington / Reddit
- Убеждена в том, что дети не принесут мне радости. А я твердо верю в то, что они должны рождаться в семьях, где будут желанными. Не все созданы быть родителями. © Express_Topic_4081 / Reddit
- Раньше я думала, что хочу завести детей. Но потом задалась вопросом: «А действительно ли это мое желание или всего лишь попытка соответствовать социальным нормам? Недавно мы с партнером завели собаку и поняли, что это непростое дело. Мне приходится вставать даже ночью, чтобы выгулять ее. Не думаю, что мне нужны все эти проблемы с ребенком. © HuntedWolf / Reddit
- Когда я была маленькой, моя мама повторяла: «Никогда не заводи детей, ты пожалеешь об этом и не полагайся на мужчину». Я выросла и она в шоке, что я не замужем и не хочу детей. © hilwil / Reddit
- Основная причина того, почему у меня нет детей — отсутствие интереса к родительству. Так же, например, как к разведению собак или прыжкам с парашютом. Причем последние вы можете попробовать и просто бросить, если вам не понравится. С детьми так сделать не получится. © Batmogirl / Reddit
Решиться на рождение ребенка — дело сложное, нужно посоветоваться со своим партнером, тщательно взвесить все «за» и «против». А после этого готовиться к первым серьезным испытаниям — беременности и родам.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, уверенных в том, что им не подходит жизнь по принципу «Будет зайка — будет и лужайка»
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