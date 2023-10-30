15+ человек, уверенных в том, что на барахолке можно оторвать совершенно потрясающие вещи

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Для завсегдатаев-барахольщиков комиссионный магазин — это просто бездонная сокровищница с сундуками, набитыми всякой всячиной. Здесь можно найти все, что душе угодно: крутое свадебное платье, антикварную мебель и даже украшения в викторианском стиле.

В бонусе расскажем историю про неожиданный подарок, которым девушка порадовала своего бойфренда.

«Нашла винтажную сумку за $24,49»

«Я раньше и не осознавал, насколько мне в жизни необходимо это кресло-качалка за $20»

«Да благословится тот, кто отрезал бирку от этого платья Тадаши! Благодаря этому я купила его всего за $6»

«Это кольцо из 10-каратного золота с бриллиантом я нашел в сумке с дешевыми ювелирными украшениями»

«Свадебное платье за $20 в комиссионном магазине»

«Купила в комиссионке джинсы и нашла в кармане $20!»

«Думала, что просто купила браслет за $5. Это оказались необычные часы!»

«Нашел этот бамбуковый стул за $12,99. Я никогда раньше не видел ничего подобного»

«Пальто в стиле 70-х за $10»

«Ожерелье из золота 14 карат с настоящим бриллиантом за $2,99»

«Наткнулась на эту брошь с аметистом из 15-каратного золота в викторианском стиле»

«Купила этот потрясающий медальон с гравировкой в ​​магазине за $5,99»

«Одна из моих любимых вещей — это красивое ретро-платье за $5»

«Я нашел запертый сейф за $15, вот что оказалось внутри. Он был полон денег, золота и серебра!»

«Искал костюм на свадьбу. Нашел эту тройку розничной стоимостью в $1700, я заплатил за нее всего $20»

«Моя находка из комиссионного магазина. Кольцо из 18-каратного золота с изумрудами и бриллиантами за $16»

Бонус

Дочка в винтажном магазине искала подарок бойфренду. Он у нее гуманитарий, увлечен историей. После часа поисков вытянула книжку без года выпуска, но со вступлением редактора. Купила за $8. Порылись в интернете и оказалось, что ее редактор работал с 1840-х по 1860-е года. О нем есть статья в интернете. Дочкин бойфренд был в восторге. © Стриж3109 / ADME