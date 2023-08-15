15 человек «в активном поиске», которым встретились такие экспонаты, что уж лучше жить с 40-ка кошками
При знакомстве или на первом свидании сложно понять, подходит ли человек для долгосрочных отношений. Кто-то полагается на интуицию и сразу пресекает дальнейшее общение, а кто-то решает дать второй шанс в надежде, что человек просто нервничает. Люди рассказали, какие «экспонаты» встречались им во время поисков второй половинки.
- До встречи со мной, жена пошла на свидание с одним парнем в ресторан. Он не стал себе ничего заказывать и просто смотрел, как она ест. Оплатить счет ей пришлось самой. А потом в кинотеатре он все время глазел на других девушек. Тут она с вызовом спросила его: «Может мне взять у них номер телефона?» И услышала в ответ: «А что, ты правда сделаешь это для меня?» © Unknown author / Reddit
- Все! Сайты знакомств для меня теперь табу. Даже в голове не укладывается! На первое свидание парень принес мне подарок — серьги. Настоял, чтобы я сразу примерила. Я свои золотые сняла, а те нацепила. Конечно, от неожиданности и радости думать забыла, куда там он положил мои собственные серьги. Короче, я пошла домой в тех дешевеньких сережках, а он ушел с моими золотыми. © Подслушано / VK
- Мы пришли в ресторан, выбрали еду, и я, извинившись, пошла в туалет. Я вернулась, и мы разговорились. Когда речь зашла о моей собаке, он нахмурился и сказал: «Ну, у меня есть кошка, и если мы сойдемся, то от собаки придется избавиться». Хм. Я подумала, что не расслышала, ведь это было первое свидание. Потом пришел официант с нашей едой и поставил передо мной лобстера. Я посмотрела на официанта и сказала: «О, извините, но произошла ошибка — я заказала курицу». Но мой спутник прервал: «Ошибки нет, это я изменил заказ, потому что могу себе это позволить». Говорю, что не люблю лобстеров, а он выдает: «Просто поблагодари и съешь это». Я не сказала больше ни слова, просто взяла сумочку и вышла. © Ann McConnell / Quora
- Моя подруга как-то пошла на свидание с парнем, который сказал, что он лучший в мире пародист. Вот только пародировал он животных. А пародировать голос козла в ресторане было не самым лучшим решением. © Smok3monst3r / Reddit
- На вечеринке познакомилась с парнем. Понравились друг другу и ушли из своих компаний просто гулять по городу. Белые ночи, красота! Мило болтали обо всем на свете так, словно знакомы вечность. Утром он проводил меня до дома, нежно поцеловал, записал мой номер и пригласил к себе на свадьбу. К слову, на следующий день, а вчера, оказывается, мальчишник был. Искренне удивился моему отказу погулять на его свадьбе, а потом стать его любовницей. © Подслушано / Ideer
- Однажды девушка порвала со мной из-за очень странного разговора, которого просто никогда не было. Она постоянно мне его припоминала. Видимо, разговор был по телефону — я звонил ей на работу. Я был в шоке и сказал, что ничего подобного не помню, ведь даже не разговаривал с ней в тот день. Она отказалась в это верить и все равно порвала со мной. Дабы удостовериться, что я не мог полностью забыть весь разговор, пару недель спустя я проверил свой телефонный счет. Звонка на ее рабочий номер в тот день не было, как и в предыдущие три дня. Может ей это приснилось? Может быть, кто-то звонил, выдавая себя за меня? Нет, дальше я уже не стал разбираться. Пускай живет со своими тараканами. © Mmedical / Reddit
- Помнится, пришла я на первое свидание с парнем, познакомились в интернете. Он принес одну чахленькую розочку и очень долго водил меня по городским улицам, ведя монолог о том, как он ездил на Мальдивы. Причем на эту поездку он копил ровно 10 лет, так как работа малооплачиваемая. Рассказывал долго и с огромным воодушевлением. С большим трудом, когда я уже падала от усталости (лето, жара), мне удалось вставить пару слов о том, что мне надо, собственно, ехать домой. Села в первый попавшийся автобус, лишь бы отвязаться. На прощание парень сказал, что я очень классная, и если бы он это знал заранее, то разорился мне на полноценный букет. Больше мы с ним не встречались, хотя он так и не понял, почему. © Марина Афениевская
- Меня пригласил на свидание парень по имени Билли — друг моего друга — и мы поехали в кинотеатр. Когда мы садились в его машину, он открыл мне дверцу, и с пассажирского сиденья вывалилась куча пустых контейнеров из-под фаст-фуда. Он перебросил все это на заднее сиденье. Как же там пахло. В кинотеатре он купил себе попкорн и напиток, и даже не предложил мне тоже что-то купить, а попкорном даже не поделился. Во время фильма Билли пролил на меня свой напиток, не предложил помочь все вытереть, когда я вернулась и спросила, что пропустила, шикнул на меня. Досмотрела остаток фильма, сидя в мокрых джинсах. После фильма он повез меня домой и высадил в темноте, не проводив до квартиры. После я узнала от нашего общего друга, что Билли был в восторге от свидания и собирался пригласить меня на второе. Угадайте, что я сказала? © Michelle Paul / Quora
- Я пошла на свидание в итальянский ресторан. Как только мы сели за стол, мой спутник громко мне объяснил, что каждый будет оплачивать свою еду сам. Я подумала, что ничего страшного, я так и собиралась сделать. На протяжении всего вечера он не смотрел мне в глаза, почти не разговаривал, и я изо всех сил пыталась заполнить тишину, получая в ответ только кивок. Когда принесли еду, он съел свою порцию за считанные минуты, а потом пожаловался, что я слишком долго ем, и велел мне «поторопиться уже». После ужина он стал настаивать, чтобы мы поехали к нему домой, и при всем был очень прямолинеен и груб. В конце концов мне пришлось написать своей соседке комнате, чтобы та позвонила мне и «спасла» от него, сказав, что я срочно должна по какой-то причине уехать. © ReadAlex / Reddit
- На втором свидании пригласил домой посмотреть кино. Мы были до этого знакомы, но поверхностно. Он встретил около метро, зашли в магазин. Договорились, что с меня напитки, с него виноград и сыр. Дешевый кишмиш и пошехонский. Ну, ок. Пришли, моем виноград, напитки в холодильнике, все хорошо. Тут у меня падает виноградина на пол, я ее без лишней мысли кидаю в мусор. И тут он начал на меня кричать за растрату продуктов. Прямо орать. Я опешила, забрала напитки и ушла. Самая лучшая виноградина. © evadoll / Pikabu
- Это было мое второе свидание с этим парнем, и он говорил то же самое, что и на первом свидании. Слово в слово. Те же истории, те же «случайные мысли», те же вопросы. Меня это так напугало, что я сначала подыгрывала и тоже отвечала одинаково, как будто мы оба следовали какому-то странному сценарию. В конце концов я попыталась сломать шаблон и задать ему новые вопросы, но он просто возвращался к тем же темам, что и в прошлый раз. Как будто я была в компьютерной программе, и произошел сбой. До сих пор мурашки бегут, когда вспоминаю. © IHaveTheMustacheNow / Reddit
- Один парень пригласил меня посмотреть оперу, но мы туда так и не попали, потому что, не зная местности, не смогли найти вход. Просто оперный зал был окружен строительными лесами, поэтому мы не узнали его по фотографиям. Вместо этого пошли в пиццерию, где он всю ночь рассказывал мне о дизайне веб-сайтов и компьютерах. Это не так уж плохо, ведь я немного интересуюсь этой темой. Хотя ни о чем другом мы так и не поговорили, и в некоторых моментах казалось, будто допрашивал меня. Потом он сказал, что мы не подходим друг другу, потому что я слишком много знаю о компьютерах. © Dapperscavenger / Reddit
- Мне много названивал парень, который любил повторять, что он сын директора свинофермы. И когда я согласилась на свидание, он сказал: «У меня к тебе вопрос, ответь очень честно! Ты бреешь ноги?». Я ответила, что да, конечно. Он сказал: «Фу-у-у» и бросил трубку. © deGtiareva / Twitter
- А что ты можешь дать богатому мужчине? Такой вопрос мне задал мужчина, с которым у меня было второе свидание, и я баловала его оливье. Богатый в данном случае: квартира 31 квадрат в ремонте и Lexus. Не раздумывая, ответила: «Любовь, заботу и ласку». Думала уже позже, дома. Я воспитатель детского сада, живу скромно. Действительно, что могу ему дать? Да и надо ли? Короче, пока я думала, он свалил по-тихому и потерялся. И я прям выдохнула! © Подслушано / Ideer
- Как-то я познакомилась на сайте знакомств с одним парнем и пошла с ним на свидание. Оказалось, что он был одержим белками. Это было единственным, о чем он говорил, а после ужина он захотел прогуляться в парке, что вообще-то означало «Хочу пойти и повидать своих друзей-белок». Он добрых полчаса искал их по всему парку, умоляя меня помочь ему. К сожалению, так их и не нашли. © Loves_me_tacos125 / Reddit
Люди идут на первые свидания с большими ожиданиями и надеждой на нечто особенное. Но зачастую, до того как найти свою вторую половинку, на жизненном пути нам встречаются разные люди, и каждый со своими странностями.
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