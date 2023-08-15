15 человек «в активном поиске», которым встретились такие экспонаты, что уж лучше жить с 40-ка кошками

При знакомстве или на первом свидании сложно понять, подходит ли человек для долгосрочных отношений. Кто-то полагается на интуицию и сразу пресекает дальнейшее общение, а кто-то решает дать второй шанс в надежде, что человек просто нервничает. Люди рассказали, какие «экспонаты» встречались им во время поисков второй половинки.