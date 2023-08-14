15 человек в детстве пичкали такой едой, что манка с комочками кажется той еще вкуснятиной
У многих людей в детстве возникали проблемы с едой. Это и неудивительно — зачастую приходится есть, что дают: от молока с пенкой в деском садике до тушеной капусты в школьной столовой. Но даже эти кулинарные изыски нередко меркнут перед тем, какими блюдами некоторых из нас кормили дома.
- Мой папенька мнил себя крутым кулинаром. И каждый раз готовил по одной и той же схеме: запланировав приготовить одно блюдо, он брал совершенно другие продукты. В итоге получалось непонятно что. Тогда, чтобы спасти положение, он заливал все это взбитыми яйцами и запекал или зажаривал. Так у нас появилось семейное блюдо под названием «фигня, залитая яйцами». © Елизавета Мочалкина / ADME
- Мои родители были помешаны на правильном питании. Все было без соли и сахара, салаты из капусты и морковки каждый день, пшеница пророщенная. Знаете, как я в гостях ела, когда там подавали оливье или селедку под шубой? Окружающие маме говорили: «О, какой хороший аппетит у вашего ребенка!» © Инга из Вартейга / ADME
- Мне было 5 лет. Моя мама сделала мясной рулет. Вы знаете такие: неизвестное мясо смешано с луком, специями, хлебом или крекерами и полито кетчупом. Она поставила его в духовку, чтобы запечь, а когда достала, рулет был твердым, словно кость, и пах гнилым луком. Мама попробовала скормить его нашей собаке, но даже она не желала отведать этой кулинарной катастрофы. © Jen Bradley (Parache) / Quora
- Как-то на праздник моя тетя приготовила салат, состоящий из 7 слоев: морковь, лук, огурцы, помидоры и т. д. Все было бы хорошо, если бы она не использовала кухонный комбайн, чтобы измельчить все на крошечные кусочки. Кроме того, она приготовила салат накануне вечером и оставила его в холодильнике, в итоге весь сок стек на дно. © OCPyle / Reddit
- Примерно раз в неделю мама готовила блюда из того, что завалялось в холодильнике и вот-вот испортится. Причина, по которой эти продукты превращались в остатки: их с самого начала никто есть не хотел. Набор был случайным и мог состоять из 2 куриных наггетсов, кусочка котлеты, плюс немножко спагетти и чуть-чуть риса. © unknown author / Reddit
- Моя мама знает только один способ готовки — фритюр. Хуже всего получались котлеты по-киевски: куриные грудки в панировке со сливочно-чесночно-масляной начинкой. Жаренные во фритюре, они превращались в обуглившиеся панировочные сухари с резиновой курицей, которая местами все еще розовая, и все это вокруг куска полузамороженного масла. © Nambot / Reddit
- Моя бабуля любила слегка вонючие щучьи головы, «с душком», уваренные до состояния холодца. Какой смрад стоял в доме на протяжении нескольких часов, пока они варились! Поверьте, это сложно с чем-то сравнивать и невозможно перепутать. По итогу получалось довольно пикантно, и совершенно не противно. Но запах, который сопровождал готовку, аппетит отбивал напрочь. © Марина / ADME
- В детстве и ранней юности ненавидела первые блюда и удивлялась — зачем взрослые их едят, если никто не заставляет. А потом, мне лет 17 было, пришла в гости к своим друзьям, там муж готовил очень хорошо (и сейчас готовит, дай бог здоровья). Предложили мне борща. Я не хотела, но отказаться было неловко, попробовала... Вот тут и поняла, что мама и бабушка просто не умеют готовить! Попросила рецепт этого чудо-борща, так и начала учиться готовить. Мои сыновья в детстве ели первое с удовольствием. © Татьяна Минакова
- Бабуля обожала жирные щи с молоком, постоянно готовила их огромную кастрюлю на 10 литров. Ей было вообще непонятно, как можно есть другие щи, мол, с молоком же вкуснее. Сначала обижалась, что никто не ест. Потом пошли ультиматумы: «Не съешь суп — вообще есть не будешь». Только через пару лет до нее дошло, что внуки перестали к ней приезжать не просто так. © panicmouse / Pikabu
- Первые 19 лет своей жизни я думал, что не люблю вообще любую еду, а оказалось, что это только тогда, когда мама готовит. Она ставит замороженные овощи без воды в микроволновку минут на 30, и они превращаются в безвкусную слизь. Она варит рис в микроволновой печи, и он получается вязким. Она переваривает мясо в лохмотья. Лучшее, что моя мама сделала для меня, — не начала учить готовить. © frozen*** / Reddit
- Когда мы к бабке приезжали, она варила огромную кастрюлю щей. Мясо не обрабатывалось совсем — помыла и шмякнула, а в конце обязательно целую луковицу в щи кидала. И вот всегда в моей тарелке плавал кусок сала и большой кусок вареного лука. Из-за стола нельзя было встать, пока все не съешь. За левую щеку запихивался лук, за правую — сало, несу бабке тарелку, максимум могу сказать: «Шпашыбо» — и бегом на улицу к собачьей конуре. Пес меня всегда ждал, и я все удивлялась, как так — собака любит вареный лук. © zontik626 / Pikabu
- Я в детстве ненавидела борщ. А потом попробовала его не дома, и... мне было вкусно. Как оказалось, мама и бабушка в этот чертов борщ клали перец болгарский, а я терпеть не могу его вареным. До сих пор, когда прихожу к ним, не ем их борщ, а они не понимают, как можно его без перца варить: с перцем же вкуснее! © jmaranello / Pikabu
- Когда была маленькой, из вежливости хвалила бабушкины блюда. И отвратительный кисель из сухофруктов, и манную кашу с комками, которую ненавидела, и сгоревшие оладьи. Не хотела обижать. Но, когда я выросла и стала хозяйкой, бабуля в пух и прах, не стесняясь в выражениях, начала разносить результаты моих стараний. Это она вообще принципиально не ест, то ей не хочется, это ей невкусно... Ради чего я в детстве давилась, непонятно. © Подслушано / VK
- С 4 лет терпеть не могу окрошку! Однажды бабушка постаралась накормить меня этой отравой, сделанной на дедушкином квасе, который неделю настаивался на солнце. Она заставила меня это есть. Я осилил одну ложку, вторую, а когда стало невмоготу, все полезло обратно. И тут до бабушки все-таки дошло, что эту гадость я есть не буду. Потом она давала мне просто салат, его я съедал с удовольствием. © TheTavrist / ADME
- Я в детстве почему-то терпеть не могла харчо. Не нравился мне вкус риса в нем, хотя в других блюдах ела его спокойно. Каждый раз по два часа давилась этим супом вперемешку с соплями и слезами. С тех пор как съехала из отчего дома, ни разу харчо не ела. Недавно у мамы спрашиваю: «Почему ты его больше не готовишь?», а она отвечает: «Ты же его не любишь». Серьезно? © Бутербродик / ADME
От кулинарных провалов не застрахован никто. Но одно дело — разовый перфоманс, а другое — ежедневно пичкать близких несъедобными блюдами. К счастью, в современном мире даже те, кто совсем не умеют готовить, могут питаться вкусно благодаря доставке еды. Если, конечно, они согласны с тем, что кулинария не их конек.
AdMe/Народное творчество/15 человек в детстве пичкали такой едой, что манка с комочками кажется той еще вкуснятиной
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