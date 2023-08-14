15 человек в детстве пичкали такой едой, что манка с комочками кажется той еще вкуснятиной

У многих людей в детстве возникали проблемы с едой. Это и неудивительно — зачастую приходится есть, что дают: от молока с пенкой в деском садике до тушеной капусты в школьной столовой. Но даже эти кулинарные изыски нередко меркнут перед тем, какими блюдами некоторых из нас кормили дома.

От кулинарных провалов не застрахован никто. Но одно дело — разовый перфоманс, а другое — ежедневно пичкать близких несъедобными блюдами. К счастью, в современном мире даже те, кто совсем не умеют готовить, могут питаться вкусно благодаря доставке еды. Если, конечно, они согласны с тем, что кулинария не их конек.