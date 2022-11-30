15+ честных твитов уверенных женщин, которые не стесняются говорить правду, и только правду
В жизни каждой женщины случаются моменты, когда ей хочется честно высказаться о том, что происходит у нее на душе, чтобы близкие и друзья смогли, наконец, крепко обнять ее и сказать: «Как же я тебя понимаю, дорогая». Мы искренне любим и ценим всех смелых девушек, которые готовы поделиться с целым миром своими переживаниями и мыслями, сохраняя оптимизм и здоровое чувство юмора в любой ситуации.
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А вы не стесняетесь делиться своими ощущениями с окружающими людьми?
AdMe/Народное творчество/15+ честных твитов уверенных женщин, которые не стесняются говорить правду, и только правду
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