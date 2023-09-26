15+ читателей ADME, которые знают, что нужно убрать из «этих ваших интернетов»

Уже не один год идут споры, чего больше приносят соцсети: вреда или пользы. Бесконечный калейдоскоп чужих фоток в ленте может вывести из себя даже самого флегматичного человека. К тому же в этой массе снимков, коротких сообщений и прочего зачастую теряется важная информация. Мы решили выяснить, какие посты в интернете особенно раздражают читателей ADME.