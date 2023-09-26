15+ читателей ADME, которые знают, что нужно убрать из «этих ваших интернетов»
Уже не один год идут споры, чего больше приносят соцсети: вреда или пользы. Бесконечный калейдоскоп чужих фоток в ленте может вывести из себя даже самого флегматичного человека. К тому же в этой массе снимков, коротких сообщений и прочего зачастую теряется важная информация. Мы решили выяснить, какие посты в интернете особенно раздражают читателей ADME.
В бонусе расскажем, к чему может привести желание постоянно выкладывать сторис, и как посты в интеренете приводят к семейным конфликтам.
- Моя сестра присылает десятки сообщений, чтобы написать одну фразу, например:
— Привет.
— Как у вас дела?
— ?
— ?
— ?
— Когда приедете?
— К нам.
— ?
Потом она еще кучу смайлов шлет в разных сообщениях. Когда вижу первое сообщение от нее, жду минут 5, только потом открываю, чтобы прочесть это безобразие за один раз. © Мама Дорогая / ADME
- У меня тоже есть знакомая, которая оно предложение разбивает на 5-6 сообщений. А когда они семьей едут отдыхать, а делают это на всех каникулах, то поток из 50 фото мне обеспечен. © Svetlana Svetlana / ADME
- Я удалила из друзей родную тетю, потому что мне надоело получать картинки и смайлики в режиме нон-стоп. Просила не присылать, но человек не понимает. Буквально после этого оказалось, что теткины друзья наконец-то перестали лазить ко мне на страницу и приставать с расспросами о личной жизни. © Veslava Pasvic
- Предлагаю запретить цифровую фотографию. Чтоб как в прежние времена, сначала сфоткал на пленочный, потом отнес в распечатку, отсканировал и только после этого можешь загрузить в сеть. Сразу хлама поубавится. © Тревожное Пирожное / ADME
- Раздражают поздравления с днем рождения от матери детям, особенно малолетним от жены мужу и прочее. Так и хочется спросить: «Разве вам в реальной жизни нечего сказать друг другу? Или вы только через сеть рассказываете о своих чувствах к близким?» Не понимаю этого. © Ольга Гир
- Я своему брату шлю фотки себя и дочек регулярно — 1 или 2 штуки в год. Как и он мне. Но если я всегда реагирую на его фото, мол, какие красивые, или, где это чудесное место, то он никогда ничего не пишет. Начинаю догадываться, почему. Видимо, его тоже это все бесит. ©
Татьяна Владимировна / ADME
- Была у меня история. Одна подруга из сети написала пост: «Кто мне не напишет в течение дня, тех удалю из друзей ». Удалилась сама, не люблю, когда заставляют. © Бoбa / ADME
- Больше всего бесит 7 и 8 марта в соцсетях. Я искренне рада за всех, кому мужья, парни, коллеги, да и просто мужчины делают подарки. Но вы хотя бы проявите креативность и не выкладываете все это в соцсети. Поверьте, никто не расстроится, если не увидит ваши цветы и подарки в ленте. Все и так знают, что у вас лучшие мужья на свете, как и у других женщин. © Ксения Максимюк
- У меня была приятельница, которая специально не отвечала на сообщения сразу, чтобы создать имидж популярной и занятой особы. Типа у нее куча дел и куча сообщений, нет времени всем отвечать. Еще раздражает, когда размещают у себя на странице поздравление с днем рождения своему малолетнему ребенку, который даже читать не умеет. Или, например, пожилой бабульке, которая вообще не знает, что такое социальные сети. © Мария Денисюк / ADME
- Был у меня в друзьях в одной соцсети родственник мужа. Каждый день слал ссылки, картинки, подарки и т.п. Предупредила раз, что если не прекратит, просто удалю и заблокирую. Не понял. Предупредила два, не понял. На третий раз удалила и заблокировала. Раз не доходит по хорошему, будет по плохому. © Оксана Зенцева
- Ненавижу сообщения: «Перешли 10 друзьям», да и вообще картинки типа: «С добрым утром, с первым днем зимы!» Бесят, я в курсе какой день и время суток! © Елена Елена
- Была раньше подруга, которая кучу фоток однотипных из отпуска в личку слала. Ну одну, ну две скинь — ок, я скажу, мол, красиво, этот купальник тебе идет. Но нет, будет реально поток. © Anastomus / ADME
- Голосовые сообщения бесят больше всего. © Ксения Савенкова
- Раздражает открывание рта под чужие песни. А открывание рта под стендап — это убого. Ну если мнишь себя актрисой, выучи текст и расскажи нам. Пусть даже чужую миниатюру, если таланта сочинительского нет. © Tati Kolye
- Меня раздражают голосовые сообщения, ненавижу их. То, что можно прочесть за пару секунд, растягивается на минуту речи с паузами, посторонними звуками, шумом. А если нужна какая-то конкретная информация вроде адреса, то приходится слушать с ручкой и бумагой в руках, либо переслушивать эту муть повторно. © Мама Дорогая / ADME
- Мне свекровь шлет всякие картинки: стихи не свои, пожелания, рассылки. Я просто не отвечаю на такое. Иногда жалуюсь мужу, но свекрови ничего не говорю. Мир в семье дороже. © Bateau / ADME
Бонус № 1
- Одна коллега просто жить не могла без сторис. Выкладывала их бесперебойно, хоть из ресторана, хоть из супрмаркета. Надоела всем до жути. Закончилась эта канитель в один прекрасный день, когда начальник застукал ее за прогулом. Отпросилась по болезни с работы, а потом начала постить сторис с пикника. Ее чуть не уволили, и любовь к публикациям в сети как-то быстро увяла.
Бонус № 2
- Повела я тут внучку в цирк. Сделал с ней пару снимков на память и выложила у себя на страничке. А невестка надулась на меня как мышь. Я-то думала, все из-за того что я фотки ребенка без разрешения показала. А оказалось, что я внучке забыла хвостик поправить и она плохо на фотках получилась.
В наши дни почти все люди знают, что такое соцсети. И очень интересно представить, как общение в интернете может измениться в будущем.
AdMe/Народное творчество/15+ читателей ADME, которые знают, что нужно убрать из «этих ваших интернетов»
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